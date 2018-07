Die Frage der Bilanzgestaltung der IG-Farben-Nachfolger wird aktuell

Die Aktionäre der IG-Farben-Industrie habenseit dem Zusammenbruch noch keinen Pfennig erhalten; den alten Belegschaften der IG-Werke werden dagegen seit längerer Zeit die Pensionen in zumeist voller Höhe ausgezahlt. Die IG-Werke bringen hierfür aus den laufenden Erträgnissen zur Zeit jährlich 31 Mill. DM auf. Sicherlich, in vielen Fällen waren die Aktionäre die wirtschaftlich Stärkeren, die die Zeit der Unsicherheit und der Ertraglosigkeit besser zu überstehen vermochten als alte Arbeiter und Angestellte. Das aber gilt nur für einen Teil der Aktionäre. Es lassen sich genau so viele Falle aufzählen, wo Geschäftsleute, Ärzte, Anwälte und Angehörige anderer freier Berufe in ihren guten Jahren sich IG-Aktien – einmal das beste deutsche Papier – kauften, um so für das Alter vorzusorgen. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Das ist die oft übersehene soziale Seite der Unterstellung der IG-Farben-Industrie unter alliierte Kontrolle. Es ist höchste Zeit, daß dieser Ausnahmezustand beendet und der Entflechtungsvorgang abgeschlossen wird.

Der Liquiditationsausschuß der IG-Farben ist der Auffassung, daß noch in diesem Jahre die Ausgründung der drei großen Nachfolgegesellschaften erfolgen und bis Mitte nächstes Jahres auch über die noch offenen Posten Klarheit geschaffen werden muß. Das ist schon aus steuerrechtlichen Gründen notwendig. Die deutschen Finanzbehörden zeigen im allgemeinen volles Verständnis dafür, daß aus der auf alliierten Befehl vollzogenen Entflechtung keine steuerliche Benachteiligung für die betroffenen Werke und Aktionäre erfolgen darf. Eine Handhabe für ein Entgegenkommen ist ihnen aber nur in diesem Jahre gegeben.

Wenn demnächst die entscheidenden Beschlüsse getroffen und die Werksanlagen mit allem Drum und Dran auf die Nachfolgegesellschaften übertragen werden, dann wird für die Aufsichtsräte und Vorstände die Frage der Bilanz Gestaltung aktuell. Wie die Aktiv-Seite aussehen wird, steht im großen und ganzen fest, da die Vermögensstücke mit ihren tatsächlichen Werten übertragen werden. Die großen Probleme liegen bei der Passiv-Seite der Bilanz. Die Frage: soll man die offenen Reserven groß und das Aktienkapital klein halten oder soll man umgekehrt verfahren? Käme es alleine auf das Tagesinteresse der Aktionäre an, dann müßte ein möglichst großes Kapital gewählt werden, da dieses für die ersten Jahre die größere Chance für eine möglichst hohe Rendite verspricht. Mindestens genau so wichtig aber wie das Interesse der Aktionäre ist das Schicksal der Werke selbst. Sie müssen lebensfähig gehalten werden, damit sie auf die Dauer den bei ihnen beschäftigten Menschen den Arbeitsplatz und den Aktionären eine Dividende sichern können. Die Verwaltungen der Nachfolgegesellschaften müssen deshalb ihr Augenmerk ausschließlich auf die Schaffung von lebens- und entwicklungsfähigen Unternehmen richten. Hierbei stehen sie vor der Tatsache, daß die allgemeine Situation der deutschen Chemischen Industrie sich in gar keiner Weise mehr mit der vor dem Kriege vergleichen läßt. Die alte IG war ein mit außerordentlich großen Reserven ausgestattetes Unternehmen. Sie war in der Lage, das der Chemie aufgelastete besondere Risiko zu tragen; besteht er doch in einem viel stärkeren Maße als bei anderen Industrien darin, daß eine einzige Erfindung oder ein neues Verfahren über Nacht ganze Industrie-Anlagen entwerten kann. In den USA, aber auch in den anderen großen Chemieländern hat man hieraus schön längst die Konsequenz gezogen. Man schreibt hier neue Anlagen bereits im ersten Jahr mit großen Teilen ab, um Reserven zu schaffen.

Die Nachfolgegesellschaften werden keine andere Reservepolitik treiben können, zumal sie viel nachzuholen haben, um wieder konkurrenzfähig zu werden. Es müssen bei ihnen Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt und neue Verfahren entwickelt werden. Das aber bedeutet Investitionen in einem großen Umfange. Die Nachfolgegesellschaften werden, sobald dies möglich erscheint, an den Kapitalmarkt herantreten. Hier haben sie aber nur Chancen, wenn das Aktienkapital verhältnismäßig klein gehalten wird, da nur so auf die Dauer eine angemessene Dividende gewährleistet werden kann und da nur so ausreichende Reserven vorhanden sind, die das neu in die Werke einzubringende Kapital sichern. All diese Überlegungen sprechen nach Auffassung der Vorstände und Aufsichtsräte dafür, vor einer Umstellung 1:1 zu warnen, und einem vorsichtigeren Verhältnis das Wort zu sprechen. Hierbei wird versichert, daß eine ungünstigere Umstellung als 10 : 8 ausscheidet. Rgb.