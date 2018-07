Eine paritätisch zusammengesetzte Kommission der Bühnengenossenschaft und des Bühnenvereins nahm in Hamburg die Abschluß-Prüfungen für den Bühnentanz ab.

Nur wenige kommen aus einer regelrechten Ausbildung. Der andere Teil ist auf irgendeine Weise – zumeist über die Statisterie – in die „Theatermaschinerie hineingerutscht“. Von den Wenigen hat nur die Hälfte eine Tanzschule besucht, an denen neben der tänzerischen Ausbildung auch Theorie gelehrt wird (Ballettgeschichte, Musik, Kostümkunde). Solche Schulen gibt es nur in Großstädten. Geprüft wird in den Fächern: klassisches Ballett, Nationaltanz, Ausdruckstanz, tänzerische Akrobatik, als Wahlfach Step, und Theorie. Nachmittags haben die Eleven Gelegenheit, auf einer Bühne an Hand selbst einstudierter Tänze zu zeigen, ob sie ihren Beruf auch über das Handwerkliche hinaus zu erfüllen vermögen. Die Absolvierung der klassischen Schulschritte bietet ein ziemlich trauriges Bild. Lassen die Tänzerinnen ihre Stange los, wackeln sie hilflos herum. Die Schritte haben bei jeder eine andere Version. Viele wissen überhaupt nicht, was sie sollen.

Dann ein bißchen Akrobatik – das geht so. Man erwartet keine varietéreifen Kunststücke. Immerhin – in Operetten und Revuen muß man so etwas können; Radschlagen vor- und rückwärts beispielsweise.

Im Ausdruckstanz nach der Wigmann-Laban-Schule werden an Hand absoluter Bewegungsanweisungen geprüft: Falltechnik, Raumgefühl (daran mangelt es den meisten), Ausdrucksvermögen (von der körperlichen Geste, nicht etwa der Pantomime ausgehend). Schließlich läßt man nach bestimmten Themen improvisieren: „Mühsame Wanderung“, „Parodie auf einen Melancholiker“, Trunkene Bacchantin“. Man stellt die Aufgaben so, daß sie den natürlichen Anlagen entgegengesetzt scheinen, um den Gestaltungsbereich zu ermessen. Dies war schon eine Vorstufe zu der Nachmittagsprüfung, bei der die Jüngerinnen Terpsichores zeigen konnten, was sie – auf sich selbst gestellt – tänzerisch auszudrücken verstehen. Es erwies sich: technisches Können und Erfindungsgabe entsprechen einander fast immer – eines bedingt das andere. Am beliebtesten waren Nationaltänze und... ein. unsicheres, wesentlich vom Dekorativen bestimmtes. Gemisch von Klassik und Moderne. Jeder muß zwei Tänze präsentieren. Und die Prüfungskommission läßt die Reihenfolge über sich ergehen: Telemann, Theo Mackeben, Debussy, Johann Strauß. Eine bezeichnende Kleinigkeit: das Notenmaterial ist in zerfetztem Zustand, die Tempi sind falsch eingezeichnet. Wenn die Dame dann auch noch unmusikalisch ist, ergibt sich folgendes: „Bitte, etwas schneller!“ (zum Pianisten) – drei, vier Schritte – „nicht zu schnell!“ – zwei Schritte – „das kann ich nicht tanzen!“ – Tränen, Debüt zu Ende.

Im allgemeinen erfolgt der Entscheid schriftlich. Doch die Kommission bringt es nicht über sich, die Aspiranten noch vier Tage „zappeln“ zu lassen, und gibt das Prüfungsergebnis bekannt. Vier Tanzbegeisterten kann die Bühnenreifeife nicht bescheinigt werden. Zwei erfreuliche Begabungen, der Rest zweifelhaft. Überragende Talente – nicht vorhanden. Aber was soll aus den „eben noch“ und „eben“ Durchgekommenen werden?

C. H. Bachmann