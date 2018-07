Erskine Caldwell: Estherville, Roman. (Aus dem Amerikanischen von Melanie Steinmetz, Claassen Verlag, Hamburg, 239 S., Leinen 9,80 DM.)

Ein bestürzendes, unbarmherzig gezeichnetes, aufrüttelndes Bild: eine kleine amerikanische Landstadt, in der ein junges mulattisches Geschwisterpaar, von den Farmen kommend, Arbeit zu finden versucht, aber, weil es durch seinen ebenmäßigen Wuchs und seine hellbraune Tönung die Begehrlichkeit der Weißen erregt, Opfer des Rassendünkels wird. Für den Jungen endet die Kette von Verhängnissen tragisch, er wird von einem Fanatiker, dessen Frau wie Frau Potiphar an ihm gehandelt hat, erschlagen. Das Mädchen, von ihrem Dienstherrn vergewaltigt, findet nach der Geburt eines weißen Kindes in einem jungen schwarzen Landarbeiter einen Gefährten ihres gedrückten, aber nun gesicherten Lebens.

Caldwell geht in der Schärfe seiner Kritik am Hochmut des weißen Mannes und der weißen Frau noch manchen Schritt weiter als Sinclair Lewis. In dessen großem Rassenroman „Der königliche Kingsblood“ wurde nur die Verachtung gegeißelt, die man den Menschen schwarzer Abstammung fühlen läßt. Bei Caldwell ist der einzelne Schwarze zu einem reinen Objekt, der individuellen Ausbeutung, sei es der merkantilen, sei es der sexuellen, geworden. Man bedient sich seines Körpers, aber ist empört, wenn er menschliche Regungen zeigt. Man beweist sich seine Überlegenheit, indem man ihm verfängliche Fragen stellt, die er nicht beantworten kann, ohne sich selbst einen Strick zu drehen. Das alles geschieht nicht aus bewußter Bosheit, sondern aus der unbefangenen Roheit von Menschen, die sich als Angehörige des Herrenvolkes fühlen.

Der Dichter will gewiß nicht behaupten, daß solche Grausamkeiten in Amerika jeden Tag vorkommen. Aber sie können vorkommen, solange die Geltung der Menschenrechte mehr Mythus als Realität ist. In Estherville kondensierten sich nur die anscheinend unüberwindlichen Instinkte beider Rassen wie Dämpfe in einem Laboratorium.

So grimmig die Kritik an den Verhältnissen im eigenen Lande ist, Caldwell bricht doch nicht den Stab. Um eines Gerechten willen sollte Sodom verschont werden. In Estherville lebt ein Gerechter: der alte Doktor Plowden, dem der Segen des Mulattenmädchens Lohn für ein Leben harter Arbeit und Trost im Sterben ist.

Ingeborg Hartmann