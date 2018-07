Fellen & Guilleaume Carlswerk AG., Köln-Mülheim, warnt vor übertriebenem Optimismus. Die HV des Unternehmens faßte den Beschluß, erstmals nach dem Krieg die Dividendenzahlung mit 4 v. H. auf 77,4 Mill. DM Grundkapital aufzunehmen. Von besonderer Bedeutung waren die Ausführungen, die der Vorsitzende des Vorstandes, Generaldirektor Dr. Joseph Horatz, anläßlich der HV machte. Er warnte vor einer übertriebenen optimistischen Betrachtung und betonte, daß die Wirtschaft alle Veranlassung hat, mit erheblichen Sorgen an die Zukunft zu denken. Im Hinblick auf die Vorbelastung der Wirtschaft durch das Lastenausgleichsgesetz sagte er: „Wenn die Finanzverwaltung heute darauf hinweist, daß die 50prozentige Abgabeschuld des-

wegen die Wirtschaft nicht so stark treffe, weil sie nicht sofort eingefordert werde, vielmehr durch die Entrichtung von Vierteljahresbeträgen auf die Dauer von 27 Jahren, den Charakter einer Rentenverpflichtung angenommen habe, so müsse doch einmal näher untersucht werden, wie hoch dieses jetzt nicht eingeforderte Kapital verzinst werden, muß, um 27 Jahre lang die im Lastenausgleichsgesetz vorgeschriebenen Vierteljahresraten zu leisten. Dann würde sich herausstellen, daß die Verzinsung dieses Kapitals 5 1/2 v. H. beträgt.“ Dr. Horatz beschäftigte sich ferner mit dem Problem der Scheingewinne, die im Zusammenhang mit den ungewöhnlichen Preissteigerungen bei bestimmten Rohstoffen nach der Koreakrise entstanden sind. Die Besteuerung solcher Gewinne stelle keine Ertragssteuer dar, sondern erhalte den Charakter einer Vermögensabgabe, einer Substanzaushöhlung, ja sogar einer Konfiskation. Wenn auch einsichtige Männer in Wirtschaft und Verwaltung die weittragende Bedeutung dieser Frage erkannt haben, so fehle doch der Mut, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Dr. Horatz warnte das Bundesfinanzministerium, dieses Problem „zur linken Hand“ zu behandeln. – Zur Entwicklung des Unternehmens, das der größte Kupferverarbeiter der Bundesrepublik ist, wies Dr. Horatz auf das Abflauen der Konjunktur auf dem Inlandmarkt hin, während festzustellen sei, daß die Gesellschaft 1952 die Exportzahlen von 1951 erheblich überschreiten wird.

Ilseder Hütte stellt 1:1,75 um. Da das Lastenausgleichsgesetz zu einer Zeit erlassen worden ist, bevor die DM-Eröffnungsbilanz aufgestellt wurde, hat die Ilseder Hütte seine Auswirkungen bereits berücksichtigt und bei der Umstellungsrechnung eine Rücklage für die Lastenausgleichs-Vermögensabgabe in Höhe von 37,01 Mill. DM gebildet. Nach Abzug der Verbindlichkeiten ergibt sich ein Reinvermögen von 178,53 Mill. DM. Der HV wird vorgeschlagen, das Grundkapital. von 68,16 Mill. RM im Verhältnis 1 : 1,75 auf 119,28 Mill. DM neu festzusetzen, die gesetzliche Rücklage mit 11,92 Mill. DM und eine freie Rücklage von 3,7 Mill. DM zu bilden. In der DM-Eröffnungsbilanz – alle Werte in Mill. DM – steht das Anlagevermögen mit 178,55, das Umlaufvermögen mit 17,12 und schwebende Ansprüche aus Betriebsbenutzungsverträgen mit 15,39. Auf der Passivseite sind ausgewiesen: das Grundkapital mit 119,28, Rücklagen mit 52,64, Rückstellungen mit 13,85 und Verbindlichkeiten mit 25,29. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Ilseder Hütte weist für 1951 nach Organschaftsabrechnung einen Ertrag von 40,25 (21,19) aus, ferner 0,22 (0,21) ao. Erträge. Nach Abzug der Aufwendungen, darunter 18,61 (8,01) für Besitz- und Ertragssteuern, und nach Vornahme von 9,86 (8,85) Abschreibungen verbleibt ein Reingewinn von 6,13 (0,31), der sich um den Vortrag auf 6,44 erhöht. Der HV wird die Verteilung einer Dividende von 5 v. H. vorgeschlagen, so daß noch 0,36 zum Vortrag bleiben. Aus der Bilanz zum 31. Dezember 1951: Nach 10,31 (6,47) Zugängen Anlagevermögen 173,24 (173,52), Umlaufvermögen 18,72 (17,93), schwebende Ansprüche aus Beriebsbenutzungsvertragen 37,35 (37,03); andererseits Verbindlichkeiten 24,75 (23,59), Rückstellungen 25,59 (22,23), Rücklagen 52,94 (52,73). Im laufenden Geschäftsjahr ist die Produktion der Gesellschaft weiter gestiegen; die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Schrott konnten im wesentlichen behoben werden.

Die Deutsche Vacuum Öl AG., Hamburg, die jetzt die Abschlüsse für das verbundene Geschäftsjahr 1948/49 und 1950 veröffentlicht hat, erzielte in 1948/49 (18 Monate) einen Gewinn von 1,2 Mill. DM und in 1950 einen Gewinn von 2,5 Mill. DM, die vorgetragen wurden. Bei einem stark gestiegenen Rohertrag einschl. Organschaftsabrechnung für 1950 von 45,89 (1948/49: 33,80) – in Mill. DM – wurden 8,07 (10,54) abgeschrieben und 5,86 (0,16) den Rücklagen zugewiesen. Aus der Bilanz zum 31. Dezember 1950: Anlagevermögen einschl. Beteiligungen 37,35 (36,86), Umlaufvermögen 57,76 (34,87), darunter 21,30 (19,26) Vorräte und 3,70 (0,29) Bankguthaben. Andererseits Verbindlichkeiten 38,88 (24,42), Rückstellungen 3,34 (2,66), Rücklagen 9,79 (3,93) bei unv. 40,0 Grundkapital.

In der HV der Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a. M., wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 1951/52 (30. Juni) eine auf 5 (1. V. 4 1/2) v. H. erhöhte Dividende zu verteilen und 60 184 DM vorzutragen. Die Beteiligungserträge stiegen auf 1,53 (1,46) Mill. DM. Bei einem erhöhten Rohertrag von 7,22 (6,04) Mill. DM wurden 1,0 (0,67) Mill. DM abgeschrieben. Es verblieb ein Reingewinn von 1,09 (0,95) Mill. DM. Von den Hauptbeteiligungsfirmen wurden folgende Dividenden vereinnahmt: Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft, Mannheim, für 1950/51: 3 v. H., Bayerische Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft AG., Bayreuth, für 1950 und 1951: je 5 v. H., Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft, Hannover, für 1950: 4 v. H., Frankfurter Lokalbahn AG., Bad Homburg v. d. H., für 1951: 4 v. H., Kraftwerk Altwürttemberg AG., Ludwigsburg, für 1951: 3 v. H., Lech-Elektrizitätswerke AG., Augsburg, für 1951: 5 v. H., Main-Kraftwerke AG., Frankfurt a. M.-Höchst, für 1951: 4 v. H. Im wiederaufgebauten Verwaltungsgebäude in Frankfurt a. M. sind nunmehr alle Abteilungen des Unternehmens wieder räumlich zusammengefaßt. Dem AR. wurde Oberstadtdirektor Josef Poell, Mülheim (Ruhr), zugewählt. Aus der Bilanz zum 31. Dezember 1951 (in Mill. DM): Nach 2,11 (1,85) Zugang Anlagevermögen erhöht auf 12,18 (10,66), bei Beteiligungen erfolgte ein Zugang von 0,44 durch den Erwerb weiterer Anteile an bereits bestehenden Beteiligungen, so daß Beteiligungen insgesamt auf 27,90 (27,46) gestiegen sind. Umlaufvermögen kaum verändert mit 6,58 (6,52). Andererseits Verbindlichkeiten 9,50 (9,19), Rückstellungen erhöht auf 4,57 (3,54), Wertberichtigungen zum Anlagevermögen durch Zuweisung von 0,56 erhöht auf 5,36 (4,91), bei unv. 3,47 Rücklagen und 22,0 Grundkapital. Auf der HV. waren 18,27 Mill. DM von nom. 22 Mill. DM Grundkapital vertreten.

Ungeklärte Posten in der IG-Liquidationsmasse. Die Entflechtung der IG-Farben Industrie liegt in großen Zügen fest. über einzelne Posten ist allerdings auch bis heute noch keine Übereinstimmung zwischen TRIFCOG und den deutschen Stellen erreicht worden. Das gilt auch für die Beteiligung der IG-Farben an der Alexander Wacker GmbH, in München. Das deutsche Streben geht dahin, dieses Werk den Farbwerken Hoechst anzugliedern. Hierbei soll die Familie Wacker eine Beteiligung von 51 v. H. er halten. Bei der Gewerkschaft Auguste Victoria in Merl-Hüls ist es der deutsche Wunsch, dieses Werk der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen anzugliedern, während die Alliierten eine Verbindung mit den Chemischen Werken Hüls anstreben. Verhandelt wird weiterhin über eine Angliederung der Agfa Kamera Werke an die Farbenfabriken Bayer Leverkusen, die schon die Agfa Filmfabrik besitzt. Ursprünglich bestand die Absicht, die Firma Kalle & Co. zu verselbständigen. In den letzten Wochen ist jedoch der Wunsch laut geworden, dieses Unternehmen an Hoechst anzugliedern. Von deutschen Stellen werden diese Bestrebungen unterstützt. Was mit der Dynamit Aktiengesellschaft vormals Nobel & Co. geschehen soll, steht noch offen. Die Alliierten streben einen Aktientausch an, während die deutschen Stellen einen Verkauf vorziehen würden, um Mittel für die Liquidationsmasse zu erhalten. Ungewiß ist, was mit der Beteiligung der IG-Farben an den Rheinischen Stahlwerken in Essen wird. Es handelt sich hier um eine recht bedeutende Beteiligung in Höhe von 85 Mill. DM. Die deutsch-französische Pachtgesellschaft, die bisher das Werk Rheinfelden betrieben hat, zeigt Interesse, dieses Werk zu kaufen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei dem Kunstseidewerk Rottweil, das ebenfalls von einer deutsch-französischen Pachtgesellschaft betrieben wird. Auch hier liegen Kaufwünsche der Pachtgesellschaft vor. Offen steht das Schicksal der Chemischen Werke Hüls. Wahrscheinlich werden sie verselbständigt werden. Es wäre dies dann nach Leverkusen, Ludwigshafen und Hoechst die größte Nachfolgegesellschaft der IG-Farben. Es ist hier daran gedacht, die Beteiligung der IG-Farben, die bisher 74 v. H. betrug, auf 50 v. H. zu beschränken. Die Beteiligung der Hibernia soll von 26 v. H. auf 25 v. H. reduziert werden. Dafür soll die Steag eine Beteiligung von 25 v. H. erhalten. Sie soll dafür das Kraftwerk, das sie bisher Hüls pachtweise überlassen hatte, einbringen.

In den Vorstand der Farbwerke Hoechst AG., vorm. Meister, Lucius und Brüning, Frankfurt (Main)-Höchst, sind W. A. Menne (Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Chemischen Industrie) und Dr. Friedbert Ritter berufen worden. Präsident Menne ist gleichzeitig aus dem AR der Farbwerke Hoechst AG. ausgeschieden. Dr. Ritter behält seine bisherige Funktion als Vorsitzender des Vorstandes der Knapsack-Griesheim AG., Knapsack (Bez. Köln), einer Tochtergesellschaft der Farbwerke Hoechst AG., bei.