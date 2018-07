Die IG-Farben-Aktionäre fühlen sich durch die in Aussicht gestellte Umstellung des Grundkapitals „nicht unter 10:8“ in ihren Hoffnungen betrogen. Das trifft sowohl für die Altbesitzer zu, in viel stärkerem Maße jedoch für die spekulativen Neuanleger, für die die lil-Umstellung bisher als sicher, eine noch bessere als höchstwahrscheinlich galt. Bis zur Wiederzulassung der IG-Farben-Aktien zum Handel an den deutschen Börsen richtete man sich in ihrer Bewertung jeweils nach dem Schweizer Kurs, der allerdings mangels einer brauchbaren Vergleichsmöglichkeit ziemlich in der Luft hing. Wie sehr er es tat, zeigt die Tatsache, daß man in Zürich noch in diesem Frühjahr die IG-Farben-Aktie mit 136 sfrs bezahlte. Wenn der Handel dann obendrein noch auf Sperrmarkbasis geschah (damaliger Sperrmarkkurs: 60 sfrs = 100 Sperrmark), so wurde offensichtlich ein DM-Kurs von über 200 v. H. zugrunde gelegt. Und tatsächlich nannte man zu jener Zeit auch bei uns Taxen von rund 170 v. H.

Dies muß man wissen, wenn man den hohen Einführungskurs von etwa 120 v. H. im Juli dieses Sommers einigermaßen begreifen will. Angesichts der offenbar reichlich vorliegenden Auslandskaufaufträge hielten Banken und Börsen es anscheinend für möglich, diesen Kurs für längere Zeit durchzuhalten. Vielleicht hielten sie ihn. sogar für aufbaufähig. Um vor Überraschungen sicher zu sein, ließ man durch die Wertpapier-Schutzvereinigungen die Kundschaft warnen, schon in den ersten Tagen mit Verkäufen an den Markt zu gehen. Da es nun anders gekommen ist, haben sich die Schutzvereinigungen beeilt, gegen die Umstellung des IG-Farben-Kapitals, die unter Pari liegen soll, zu protestieren. Es soll hier nicht untersucht werden, ob eine 1:1-Umstellung angebracht ist oder nicht; als sicher erscheint es jedoch, daß sie auf Grund der erhalten gebliebenen Substanz möglich wäre. Wenn man aus bilanztaktischen Gründen glaubt, mit einer niedrigeren Umstellung in der Zukunft besser zu fahren, dann bleibt davon der tatsächliche Wert der Nachfolgegesellschaften unberührt. Das sollte für die Bewertung der Aktie allein maßgebend sein.

Ohne leichtfertige Prognosen zu stellen, läßt sich der künftige Kurs der IG-Farben-Aktie nach unten sehr leicht abgrenzen. Der Liquidationsausschuß hat verlauten lassen, daß man nach der Umstellung bei den einzelnen Nachfolgegesellschaften mit einer Dividendenzahlung rechnen kann. Er hat außerdem bereits die Möglichkeit einer Kapital-Verbreiterung über den Kapitalmarkt angedeutet. Das heißt doch wohl, daß man den Kurs auf alle Fälle pflegen um ihn über Pari halten muß. Danach kann er unter 80 v. H. also kaum sinken. Eine Voraussage für die obere Grenze ist deshalb schwierig, weil auch nach der Kapitalumstellung das Schicksal beträchtlicher Vermögenswerte des Konzerns vorerst noch ungeklärt bleibt, selbst wenn man die in der Sowjetzone liegenden Werke nicht in Betracht zieht. Ferner tritt der „good-will“, den die IG-Farben in der gesamten Welt haben, in den nackten Bilanzzahlen überhaupt nicht in Erscheinung. Es spricht alles dafür, daß die IG-Farben-Aktie sehr schnell wieder ihre frühere Beliebtheit zurückgewinnen wird. Deshalb wäre es falsch, aus einer augenblicklichen Verärgerung heraus zu dem jetzigen niedrigen Kurs seinen Besitz abzustoßen.

Wann der Wiederaufstieg einsetzen wird, ist schon deshalb nicht mit Genauigkeit zu sagen, weil noch immer die Neigung besteht, IG-Farben-Aktien gegen im Verhältnis billigere Montan-Aktien zu tauschen. Hinzu kommt, daß viele Besitzer, deren Vermögen bisher allein in IG-Farben-Papieren ruhte, eine Risikoverteilung vornehmen, nachdem sie sieben Jahre lang ohne Rendite blieben und dazu noch in ihrer Bewegungsfreiheit durch alliierte Gesetze behindert weren. Weitere Unsicherheitsfaktoren liegen in der großen Streuung der Papiere.

Auswirkungen der Bundesanleihe

Wie wird sich die Bundesanleihe auf die Börse auswirken? Das ist die Frage, die in den letzten Tagen heftige Diskussionen ausgelöst hat. Wenn auch die Einzelheiten aber die Bedingungen sowie der Umfang der Bundesanleihe vorerst nur in Umrissen bekannt sind, so kommt man übereinstimmend zu der Ansicht, daß die neue Anleihe sicherlich dem Rentenmarktneue Impulse geben, den Aktienmarkt jedoch direkt kaum beeinflussen wird. Nach erliegenden Informationen sollen die Banken von den in Aussicht genommenen 500 Mill. DM bereits 400 Mill. fest übernommen und für die restlichen 100 Mill. eine Kommissionszusage gegeben haben. Auf diese Weise kommen die Banken endlich von den unrentablen Schatzwechseln und unverzinslichen Schatzanweisungen des Bundes herunter, so daß sich die Bundesanleihe mit ihren besonderen steuerlichen Möglichkalten als ein gutes Geschäft für die Banken darstellen wird. Als weitere Anleihezeichner kommen große Wirtschaftsunternehmen in Frage, denen es darauf ankommt, mit ihren für einen bestimmten Zweck zurückgestellten Beträgen eine möglichst lukrative Verzinsung zu erhalten, an der das Finanzamt unbeteiligt bleibt.

Dem Anleihezeichner geht es um steuerliche Erleichterungen und um eine ausreichende Verzinsung seiner Gelder. Daraus ergibt sich schon, daß ein Aktienverkauf zum Erwerb der Bundesanleihe kaum erwartet werden kann. Dem Aktieninhaber geht es – zur Zeit wenigstens noch – in hohem Maße um eine höchstmögliche Substanzsicherung, durch die er gegen Währungsmanipulationen geschützt ist.

Eines darf jedoch bei diesen Betrachtungen nicht außer acht gelassen werden: Die Schäffersche Anleihe gibt den Verfechtern für eine Herabsetzung der Körperschaftsteuer neue Argumente in die Hand, um gegen den Steuersatz von 60 v.H. zu Felde ziehen zu können. Nach den herkömmlichen Börsenbegriffen hat die Rentenverzinsung wegen ihrer Zinsgarantie niedriger zu liegen als die der Aktien, die als „Risiko-Papier“ zu gelten haben. Diese Relation ist durch unsere Steuergesetzgebung allmählich völlig auf den Kopf gestellt worden. Mit Einschluß der steuerlichen Ersparnisse bringen die festverzinslichen Papiere heute eine bedeutend höhere Rendite – als die Aktien, die durch die Körperschaftsteuer undiskutabel hoch belastet sind. -u-