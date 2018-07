Man kann nicht sagen, daß die peinliche vorolympische „Pillen-Affäre“ um den ehemaligen Vertrauensarzt des Deutschen Ruder-Verbandes, Dr. Martin Brustmann-Hildesheim, befriedigend beigelegt worden ist. Dem Arzt wurde keine Schuld nachgewiesen, er ist rehabilitiert worden, seine Verleumder aber behandelte man herausfordernd milde, und das mußte einen gerade bei den Ruderern sehr verwundern. Doch sprechen wir nicht mehr davon. Freuen wir uns, daß dieser Fall Klarheit in einer sehr wichtigen Sache gebracht hat: dem Doping. Durchaus kein Problem der neuen Zeit, denn schon im Altertum wurden viele der heutigen Methoden zur Leistungssteigerung eines Sportlers angewandt. Aber das Thema ist heute vordringlich geworden.

Keysers neues, hervorragendes Sportlexikon (Keysers Verlagsbuchhandlung, Heidelberg) definiert „Doping“ oder „Dopen“ folgendermaßen: „Zuführen von Reizmitteln zur Steigerung der sportlichen Leistung. Anwendung vor oder während des Wettkampfes führt zur Disqualifikation.“ Das ist klar und deutlich. Nun kann man sich aber noch über den Begriff „Reizmittel“ streiten, und das haben unsere Sportärzte, Trainer und Sportler auch schon häufig getan. Zu einer neuerlichen und recht eingehenden Diskussion führte jetzt wieder jener ominöse „Pillen-Fall“, der insofern etwas Gutes an sich hatte, als man nun endgültig zu einer strikten Ablehnung jeder Art des Dopens gekommen ist, mag sie auch noch so harmlos oder wissenschaftlichärztlich ausgeklügelt sein. Man will sogar die sogenannte „psychologische“ Methode in gewisser Weise gelten lassen und spricht dabei von unschädlichen und dem „Körper nicht fremden Stoffen, die den menschlichen Organismus häufig zweckmäßig unterstützen und bei Höchstleistungen sogar vor Schäden bewahren“ (Dr. Prokop-Wien), aber allen Reizmitteln, die den Körper nur für kurze Zeit zu einer Höchstleistung aufpeitschen, ist der Kampf angesagt worden. Ja, einige gehen sogar noch weiter, wollen auch nichts von einer „Suggestivbehandlung“ wissen und erklären rundheraus, „daß jedes Medikament – ob es wirksam ist oder nicht –, das mit der Absicht der Leistungssteigerung vor Wettkämpfen, gegeben wird, als Doping zu betrachten ist“ (Stellungnahme des Deutschen Sportärztebundes vom 18. Oktober 1952).

Der Erste Vorsitzende des Bundes Deutscher Leibeserzieher, Professor Dr. Erich Klinge, hat erst unlängst einen Sportlehrer mit erfrischender Deutlichkeit zur Ordnung gerufen, der ein solches Ermunterungsmittel verabreicht hatte. „Es ist weniger bedeutungsvoll“, so führte Professor Klinge in seinem Verweis aus, „ob eine bestimmte Dosis des gegebenen Medikamentes schädlich oder noch unschädlich ist, sondern daß Sie damit die Absicht einer unehrenhaften Übervorteilung des sportlichen Gegners verbanden. Das ist entgegen jeder Amateurbestimmung und vor allem gegen jede anständige Gesinnung, gegen jede ernsthafte Erziehung zur Ritterlichkeit, Vornehmheit und Sauberkeit.“

Bleibt im Zusammenhang mit der bewußten „Ruder-Pillen-Affäre“ nur noch zu erforschen, wie es überhaupt zu der Bezichtigung des Verbandsarztes durch die Angehörigen, der Flörsheim-Rüsselsheimer Rudergemeinschaft kommen konnte? Auf das seinerzeitige, höchst merkwürdige und nicht zu verstehende Gutachten eines Frankfurter Gerichtschemikers braucht man dabei wirklich nicht mehr einzugehen. Es wird wohl immer sein Geheimnis bleiben, wie er in den berüchtigten grünen Pillen eine schlafmittelähnliche Substanz finden konnte. Wahrscheinlich war hier der Wunsch der Vater des Gedankens. Doch eine sehr bemerkenswerte Erklärung für das eigenartige Verhalten der Flö-Rü-Ruderer fand der Berliner Sportbundführer und langjährige Sportarzt, Dr. Werner Ruhemann der uns auf unsere diesbezügliche Anfrage antwortete: „Als erfahrener Sportarzt, der sich auch mit der Psychologie des Sportmannes beschäftigt hat, sehe ich in dem Verhalten der Mannschaft des Flö-Rü-Achters lediglich eine typische und seit Jahrzehnten bekannte Reaktion auf eine sich anbahnende endgültige Niederlage: die Flucht in die Krankheit. Die Achtermannschaft suchte nachträglich als bewußte Erklärung für das Versagen und das unbewußte Ausweichen in die Krankheit die Schuld eines Dritten.“

Hiermit dürfte alles gesagt sein, was von einer besonderen Wichtigkeit für alle Betreuer unserer Wettkampfsportler ist. „Wundersportler aus der Retorte“ und sportliche „Medizinmänner“ sind just das, was wir nicht wollen.

Walther Kleffel