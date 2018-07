Auch die Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft Güternahverkehr (AGN), die am vergangenen Montag unter Teilnahme des Bundesverkehrsministers Dr. Seebohm, des Hamburger Bürgermeisters Brauer, seines Wirtschaftssenators Prof. Dr. Schiller, des Vorsitzers des Verkehrsausschusses des Bundestages, MdB W. M. Rademacher, und des Präsidenten der Zentralarbeitsgemeinschaft des Straßen-Verkehrsgewerbes, Georg Geiger, in Hamburg abgehalten wurde, entwickelte sich zu einem scharfen Protest gegen den überraschenden Versuch einer Längenbegrenzung der Lastzüge auf 15 m durch den Bundestag. Dr. Seebohm stellte unter dem Beifall der Nahverkehrs-Experten fest, daß der Anteil der Verkehrsunfälle, an denen Lastwagen und Anhänger beteiligt sind, ständig rückläufig ist. Seine Hoffnung ist, daß der Begrenzungsantrag im Verkehrsausschuß die ihm gebührende Behandlung erfährt. MdB Rademacher war etwas schärfer: Die Verwirklichung des Antrages würde die gesamte westdeutsche Motorenindustrie auf den Stand von 1927 zurückwerfen! – Das dürfte nicht übertrieben sein. Vor allem aber sollten wohl die Bundestagsabgeordneten, die sich für den Antrag ausgesprochen haben, sich doch nachdrücklich mit den volkswirtschaftlichen Folgen ihres Schrittes vertraut machen.

Bürgermeister Brauer brach eine Lanze für die Bundesbahn, als er sagte, daß man erprobte Verkehrseinrichtungen nicht über Bord werfen oder etwa verkümmern lassen sollte, zumal, wie Dr. Seebohm herausstellte, zwischen dem Nahverkehr und der Schiene keine Konkurrenzgefühle, sondern bei gleichgerichteten Interessen die Aufgabe der Ergänzung bestehe. Die vom Nahverkehr geforderte Erweiterung der Nahverkehrszone von bisher 50 auf 80 km fand allerdings beim Verkehrsminister keine Gegenliebe. Aufmerksamkeit verdient noch ein Vorschlag von Max Brauer. Er sprach sich dafür aus, daß im Falle der Einführung einer Autobahngebühr die Beträge zu 100 v. H. auch wirklich zum Ausbau der Autobahn verwendet werden und die einkommenden Steuermittel außerdem den Zinsen- und Tilgungsdienst für eine Anleihe ermöglichen, damit den jetzigen Verkehrsverhältnissen ein Ende bereitet werden kann. we.