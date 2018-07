Inhalt Seite 1 — Das renovierte Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rudolf Baumgardt: Schloß Wiesenberg. Roman (Franz-Schneekluth Verlag, Darmstadt, 456 S.).

Hans Hellmut Kirst: „Sagten Sie Gerechtigkeit, Captain?“, Kurt Desch Verlag, München, 422 S.).

Sieben Jahre sind seit der Zeit vergangen, in der viele heutige deutsche Romane spielen. Der Ort der Handlung präsentiert sich meist im mehr oder minder zerbombten südlichen Teil der Westzone, denn die amerikanischen Negersoldaten und Virginias haben es unseren Autoren angetan. Was die Personen des Geschehens angeht, so handelt es sich einerseits um besagte Amerikaner, die uns durch einen regen Handel mit den erwähnten Virginias und anderen kostbaren Dingen auch geistig zu erobern suchen. Anderseits spielen dann auch noch Deutsche mit; das sind Menschen, die beinahe gar nichts dafür können und entweder in Internierungscamps vegetieren oder aber zufällig in Freiheit dressiert werden und demzufolge auf Sperrstunden und Fragebogen achten müssen und dergestalt ebenfalls vegetieren. Soweit das Gemeinsame. Innerhalb desselben gibt es zwei grundverschiedene Richtungen.

Da ist einmal der Roman von Rudolf Baumgardt. Bei ihm leben selbst die Deutschen vorwiegend in Freiheit, eingewiesen auf einem Barockschloß. Aber was sind das für Menschen! Einige Anständige gibt es unter ihnen, aber die sind von hoffnungslos vornehmer Abstammung. Die übrigen stellen sich vorwiegend als wildgewordene Emigranten dar, als skrupellose Schieber, als leichtfertige Bürgermädchen oder als unverbesserliche politische Opportunisten. Wenn sich endlich die Sonne der Gerechtigkeit doch wieder Bahn bricht und man daran denken kann, die abgebröckelten Stuckdecken des Barockgehäuses neu zu renovieren, dann bleibt noch immer die Frage: Muß es gerade und entscheidend die Tradition des Barockschlosses sein, die neu errichtet wird?

Auch bei Hans Hellmut Kirst wird gewaltig renoviert, auch bei ihm sitzen Gut und Böse auf einem Fleck zusammen – hier sogar in der Enge eines stacheldrahtumzäunten Lagers. Auch hier kommt schließlich die Sonne der Gerechtigkeit zum Vorschein, aber es gibt einen gewaltigen Unterschied: Hier fragt man nicht „wofür“, hier hat man das Gefühl, daß sich ein Sonnenaufgang lohnt. Auch hier gibt es bitterböse Menschen, auch hier findet man kaum einen anständigen Ausländer, aber für Kirst sind Emigration und KZ-Vergangenheit doch nicht unbedingt die Voraussetzungen eines urteilslosen, ja selbst unfähigen Hasses. Das ist vielleicht noch nicht sehr viel, es ist bestimmt noch nicht alles – aber es ist doch immerhin ein bedeutsamer Schritt über Vorurteile hinaus.

Kirsts Buch ist gewiß etwas oberflächlich konstruiert, seine Sprache ist weniger sorgfältig – und doch hat er es sich schwerer gemacht als Baumgardt. Menschlich schwerer! Man spürt: ihm ist es einerlei, was seine Personen bis zur Kapitulation taten, für ihn ist nur entscheidend, wie sie sich in der Gegenwart benehmen, ob sie jetzt ehrlich sind und ehrlich bleiben werden.

In beiden Romanen ist die treibende Kraft ein jüdischer Emigrant, der als Offizier nach Deutschland zurückkehrt; in beiden Büchern neigt dieser Jude dazu, sich nicht für die Deutschen, sondern nur für sich selbst zu interessieren. Aber bei Kirst besiegt dieser Mann sich selbst, er zwingt sich und andere zur Gerechtigkeit – und das ist schwerer, viel schwerer, als es bei dem Haß, bei dem Egoismus und bei der eigenen Schwäche zu belassen.