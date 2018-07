Über die Schwierigkeiten, die es macht, konservativ zu denken

Von Walter Fredericia

Hans Mühlenfeld: „Politik ohne Wunschbilder.“ (R. Oldenbourg Verlag, München, 33? S., Leinen DM 19,50.)

Das bei uns höchst seltene Ereignis, daß ein aktiver Politiker ein theoretisches Buch veröffentlicht, hat der Fraktionsvorsitzende der DP, Mühlenfeld (Athener Botschafter in spe), realisiert. Er macht den „Versuch einer Neubegründung der konservativen Theorie“, ein schwieriges Unternehmen, wenn man bedenkt, wie wenig theoretisch das konservative Bewußtsein, ja, wie wenig bewußt es im allgemeinen ist. Dieses fundamentale Problem macht sich Mühlenfeld durchaus klar, und demgemäß fängt er nicht mit der Aufstellung eines konservativen Programms an, sondern mit der Darstellung der großen modernen „Ideologien“, des Liberalismus in seiner ursprünglichen Form, des Sozialismus, des Kommunismus, des Faschismus usw. Diesen politischen Denksystemen weist er ein gemeinsames Hauptelement nach, nämlich den Fortschrittsglauben, aus dem der Anspruch entspringt, eine neue, vollkommene Welt, ein Zukunftsparadies, aufbauen zu können. Diese Ideologien erklärt er als Abkömmlinge des Rationalismus, der im 17. Jahrhundert anfing, die natürlichen Lebensformen, vor allem die religiöse Ethik, geistig aufzulösen, und der in der französischen Revolution zum ersten Male in großem Stil zum Durchbruch kam. In der Abwehr gegen die rationalistischen Fortschrittsideologien entsteht überhaupt erst der Konservativismus, er ist diese Abwehr und er definiert sich daher aus ihr: „Ohne das Auftreten und Vorhandensein der Ideologien gäbe es keinen Konservativismus“, sagt Mühlenfeld; „aus dem ideologischen erwächst im Gegenschlag das konservative Weltverständnis, und dabei wird es, systematisch gesehen, völlig gleichgültig, ob dieser Widerpart und Gegenpol sich ausdrücklich konservativ nennt oder nicht.“ Damit will der Autor offenbar zeigen, daß Konservativismus nicht parteigebunden zu sein braucht; tatsächlich sitzen Konservative auch in liberalen Parteien, vielleicht sogar in sozialistischen. Die Anforderungen der Definition des „Konservativen“ erfüllen sie, wenn sie die rationalistischen Fortschrittsideologien mit ihren Paradiesverheißungen ablehnen oder nicht an sie glauben.

Schwieriger als der polemische ist der positive Teil der Darstellung, in dem der Autor die konservativen Ziele und Forderungen zu formulieren sucht und sich vor der Gefahr hüten muß, nun seinerseits eine, gemessen am heutigen Zustand, fortschrittliche Heilslehre aufzustellen. Er stellt fest, daß „der fortschreitenden Perfektion des zivilisatorischen Daseins auf der Grundlage höchstentwickelter Rationalität eine fortschreitende Destruktion oder Deformation des menschl’chen Lebens auf der Grundlage einer Entbindung der Triebhaftigkeit entpricht... Diese Situation drückt sich indem rätselhaft wirkenden Auftreten immer größerer Kriege und Unterjochungen, immer schärferer sozialer Gegensätze und Spannungen, immer häufigerer politischer Unruhen und Kämpfe, immer härteren Elends und Unrechts, immer schlimmerer Greuel undGrausamkeiten, immer weiterer Ausbeutung und Versklavung, immer frecheren Betrugs und Diebstahls, immer verletzenderer Rücksichtslosigkeit und Unhöflichkeit aus – kurz, in einer nicht mehr abreißenden, langsam anschwellenden und von ständigen Eruptionen berstenden Folge ungehemmter Triebregungen individueller und kollektiver Art.“

Dem sucht der Konservativismus zu widerstehen, wobei er sich auf folgende Prinzipien stützt: Heimat, Grund und Boden, Eigentum; Familie, Sitte und Brauch, Tradition; Freiheit, Recht und Religion. Die dazugehörigen Strukturelemente konservativen Denkens sind (im Gegensatz zum spekulativen Rationalismus): Anschauung und Erfahrung; natürliche Entwicklung, Wachsen und Werden; Unterschied und Mannigfaltigkeit; Konkretes, Besonderes und Eigentümliches; Ausgleich und Vermittlung. Doch gibt es kein konservatives Idealbild des Staates, der Gesellschaft und der Wirtschaft.

Die Hauptschwierigkeit der Formulierung einer konservativen Theorie liegt auf dem Gebiet der Ethik. Mühlenfeld sagt in der Polemik gegen den Rationalismus, daß dieser durch Auflösung der alten Lebensordnung die „bisher durch ein erfahrungsgesättigtes Gefüge von großen und kleinen Formeln, Regeln und Bräuchen vielfältig gebundene“ Triebwelt des Menschen entbindet, d. h. entfesselt, worauf die Ideologien den Unrechtsstaat errichten können. Einen materialen Rechtsbegriff, dessen die konservative Theorie bedarf, formuliert er aber nicht, nachdem er das Naturrecht der rationalistischen Sphäre zugewiesen hat, wohin es in Wirklichkeit nur durch die traditionelle Interpretation geraten ist. Deshalb bleibt auch unausgesprochen, welches die „verlorenen echten Grundrechte des Menschen“ sind, die der Autor als die „neutn“ proklamiert und die „nach dem Bankrott des ideologischen Denkens unaufhaltsam an die Stelle der „alten“, bisher von den Ideologien praktizierten Grundrechte rücken, weil deren Herrschaft sich nach Ausweis der tatsächlichen Erfahrung schließlich weithin selbst widerlegt hat. Es scheint uns, daß diese Formulierung leicht mißverstanden werden könnte in einem geschichtlichen Zeitpunkt, in dem viele hundert Millionen fioh wären, wenn sie überhaupt Grundrechte irgendwelcher Art geltend machen könnten. Widerlegt haben sich nach Mühlenfelds Auffassung offenbar die liberalen Grundrechte, und zwar in der Praxis, indem sie nicht mehr geachtet werden. Ansonsten wären sie, auch vom konservativen Standpunkt, gar nicht schlecht. Man brauchte sie nicht zu ersetzen, sondern man sollte sie durchsetzen ...