London, im November

Es gibt noch Gentlemen auf der Insel. Sie sind selbstsicher und haben eine Höflichkeit des Herzens, aber sie haben keinen Regenschirm mehr. Vor dem Krieg wußten englische Kellner und Gepäckträger noch, woran sie waren: ein Gentleman hatte eine Melone auf, schwang einen elegant gerollten Regenschirm und rauchte Pfeife, Heute ist das anders. Der Herzog von Edinburg verabscheut Hüte, der einst so elegante Eden läßt seinen Regenschirm zu Hause hängen und Churchill raucht Zigarren, Nur noch 5,8 v. H. aller Briten rauchen Pfeife. Es würde schwer sein, Sherlock Holmes zu erklären, daß die heutige Engländerin pfeiferauchende Männer verabscheut, weil sie sich bei ihm nicht genügend Zigaretten stibitzen kann, daß wir die Ruhe und Beschaulichkeit verloren haben, die nun einmal zum Pfeiferauchen gehört, daß die britische Regierung Pfeifenliebhaber mit einer hohen Tabakspfeifen-Luxussteuer straft.

Für Hutfabrikanten gibt es jedoch keinen Trost. Die Gallup-Statistiker, die von ihnen zum „Piccadilly“ in London entsandt worden sind, haben errechnet, daß 51 v. H. aller Passanten keine Hüte tragen und daß auf je zweitausend Hüte an der Ecke von „Piccadilly“ nur vier Melonen kamen. Wirtschaftspolitisch gesehen eine erschütternde Tatsache. Wie schlecht es um die Würde des englischen Gentleman bestellt ist, kann man hingegen nur ermessen, wenn man die wenigen Londoner Regenschirme in Augenschein nimmt, die noch ins Büro getragen werden.

Wie tief sind wir Engländer seit Emersons Zeit gesunken! Damals fiel diesem amerikanischen Besucher auf der Insel auf, daß die Londoner Gentlemen selbst bei strömendem Regen ihren liebevoll gerollten Schirm nicht aufspannten. Der Schirm besaß für sie die Würde eines Schwertes, und Königin Victoria konnte ihrer Zustimmung gewiß sein, als sie einem orientalischen Prinzen einen Regenschirm im Wert von dreitausend Pfund Sterling als Staatsgeschenk überreichte, Aber heute! Heute sind die Londoner Regenschirme unansehnliche, ausbauchende Gebrauchsartikel, deren Besitzer die Unverfrorenheit besitzen, sie beim ersten Regentropfen rücksichtslos aufzuspannen. Die Londoner „Times“, die kürzlich der Ernst dieser Tatsachen erkannte und der Entartung des Regenschirms einen Leitartikel widmete, hat sich darüber beklagt, daß wir uns über gewisse chinesische Soldaten lustig machen, die ihren Schirm mit nach Korea genommen haben!

Was einst der Fächer und der Parasol der viktorianischen Ladys waren, das war der Regen- – schirm für den Vorkriegsgentleman. Jetzt haben die Herren aus Eton und Harrow auch dieses letzte Zeichen ihres Standes beiseitegestellt oder gar aufgespannt. Die Butler sind Fabrikarbeiter geworden, die Gentlemen gehen mit ungeputzten Schuhen durch den Hyde-Park. Wir, die wir noch eine kleine sentimentalische Schwäche für die verdrängte Gesellschaftsklasse der Gentlemen haben, können nur hoffen, daß ihre so charmant kitzelnden Schnurrbarte standesbewußten Ladies weiter erhalten bleiben. Eric Orton