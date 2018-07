Tausende von Kurzgeschichten werden in USA gekocht und abgeschmeckt und vom Lesepublikum geschluckt. Aber, so sagt Charles Simmons, es sind eigentlich nur dreißig. Genauer, dreißig verschiedene Motive, deren stets gleichbleibende Grundinhalte immer neu abgewandelt werden.

Jahr für Jahr erfreuen sich also die Amerikaner an alten Bekannten, und es zeigt sich, daß auch für uns alte Bekannte darunter sind. Simmons hat das Ergebnis seiner Untersuchung in einem Buch niedergelegt, das den Titel trägt „Plots that sell to Top-Pay Magazines“‚ also Kurzgeschichtenthemen, die sich gut verkaufen an höchstzahlende Zeitschriften wie American, Colliers oder Ladies Home Journal. Für die amerikanischen Kurzgeschichtenschreiber lohnt es sich, das Buch, das nicht nur die dreißig Motive, sondern auch die Machart verrät, genau zu studieren, denn die Spitzenhonorare, die diese Blätter für eine Geschichte von vielleicht acht Schreibmaschinenseiten zahlen, betragen tausend Dollar.

Obenan unter den Kurzgeschichten, die die Amerikaner am liebsten lesen, stehen drei. „Reifeschwierigkeiten Jugendlicher“ wäre bei uns kaum ein Kurzgeschichtenstoff, aber bei Simmons stehen sie an erster Stelle. Zweites Thema: Der Held wird von seinem Irrtum geheilt. Er glaubt zum Beispiel irgendwas Falsches von dem Mädchen, das er liebt, wird aber von der schöneren Wahrheit überzeugt, und Happy-End. Drittens: Der gebissene Beißer. Das ist einer, der andern eine Grube gräbt und selbst hineinfällt.

Thema „Die Niete zeigt ihren Wert“ ist immer besonders wirksam. Als Beispiel tritt ein Versager auf, ein Träumer, der auch noch das Pech hat, unter die Soldaten zu kommen, und ausgerechnet in eine technische Truppe. Dieser Mensch hätte ich sein können. Gespannt und voll Mitgefühl verfolgte ich, wie es mir weiter ergangen wäre, wäre ich statt seiner in diese Geschichte geraten. Ich hätte (worin ich Erfahrung besitze) meine Kameraden mit meinen zwei linken Händen zum Wahnsinn getrieben. Dann aber wäre meine große Stunde gekommen! Ich hätte nämlich zusammen mit einem Kameraden einen dienstlichen Auftrag im Urwald gehabt. Das einzige, auf das ich mich verstanden hätte, wäre die Tierwelt gewesen, und ich hätte anläßlich eines feindlichen Überfalls auf Leben und Tod die Affen zu Hilfe gerufen, die auch sofort erschienen wären und mir zuliebe die Übermacht vertrieben hätten. Affen sind natürlich gut, wenn nichts anderes da ist, wenn mir andere Tiere auch sympathischer’ gewesen wären. Ich denke an einige Lamas, die den Angreifern hätten in die Augen spucken können, und zwei Känguruhs mit bequemen Beuteltaschen für unseren schleunigen Abtransport.

Sichere Tausenddollar-Themen liefert auch das folgende Trio: Erstens: Mädchen kriegt Mann, zweitens: Mann kriegt Mädchen, drittens: Mann und Mädchen kriegen sich. Man könnte denken, das wäre alles dasselbe. Weit gefehlt! Es kann doch sein, daß der Mann nicht will oder nicht darf, weil er entweder ein Tölpel oder durch Hindernisse abgeschirmt ist. Dann wird das Mädchen aktiv: Fall eins. Ebenso kann es passieren, daß das Mädchenherz oder das ganze Mädchen im Drahtverhau steckt. Dann muß der Mann die Sperren niederreißen: Fall zwei. Und schließlich kommt es seit der ausklingenden Eiszeit immer wieder vor, daß beide, Mann und Mädchen, einander heftig wollen, aber nicht zueinander können, weil zwischen ihnen Elemente oder Mütter rasen. Dann eilt der Kurzgeschichtenschreiber herbei, beschwichtigt die Elemente und räumt die Mütter ab: Fall drei. – Es war einmal eine hinderliche Mutter, die ihrem Sohn keinen Augenblick von der Pelle wich, so daß er sich seiner Ersehnten nicht erklären konnte, obwohl er sie als seine Flugschülerin täglich sah Da kam die Erlösung: ein Telegramm des erkrankten Vaters der Schönen, sie solle kommen und ihn pflegen. Ich fliege sie hin! sagte der Fluglehrer voller Hoffnung. Der gepeinigte Leser alnt schon, was kommt. Ich fliege mit! sagte die Mutter. Sie flog auch wirklich mit, und mit den Liebesgeflüster über den Wolken war es wieder nichts. Nun wurde es langsam Zeit für den Verfasser, einzugreifen. Behutsam und kaum merklich legte er die Alte in den Arm des Alten und befreite mit diesem genialen Streich den armen Buben von seiner Mutter. Die Alten kriegten sich auch. Denn er war Wittmann, und sie Wittfrau.

Eine feine Wendung! Ich hatte eigentlich erwartet, der junge Mann würde die Gelegenheit ergreifen und die störende Mutter unterwegs aus dem Flugzeug feuern. Das unterblieb jedoch; es handelte sich nicht um eine dieser hartgekochten Kurzgeschichten, in denen man auf alles gefaßt sein muß. Es war eine weichgekochte, drei Minuten, lieblich und leichtverdaulich.