Heino Landrock: Lob der Erde. Betrachtungen und Erzählungen (Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M., 172 S., Leinen 6,80 DM).

Betont unmodern wirken Landrocks Skizzen und Betrachtungen in einer Zeit des Existentialismus. Ihre stille und bedachtsame Art entspricht einer schon fast sagenhaft gewordenen Weltgeborgenheit. Man folgt dem gelassenen und gütigen Blick des Verfassers gerne, der uns nahe an die Dinge der Erde, Gewächse, Tiere und ihr verbundene Menschen, heranführt und jeweils zur rechten Zeit an ihr Geheimnis rührt. Landrock ist ein weltfroher und weltinniger Wanderer aus dem Geblüt von Löns und Hamsun, und so trifft er immer wieder auf die Spuren Pans, mit dem er stumme Zwiesprache hält. Staunen und Ehrfurcht vor dem irdischen Dasein weiß er zu wecken. Seine verhaltene Aussage entgeht dabei der Gefahr des sentimentalen Zerredens. Er übt eine sachliche, schildernde, das Innere vorsichtig umhüllende Sprache. Bei einer fast dreißigjährigen Pflege dieser kleinen Form der Betrachtung reiften ihm runde, dichte Gebilde und fügten sich zu einem Brevier für erdenfromme, besinnliche Gemüter und solche, die es gerne sein möchten. Rudolf Ibel