Das amerikanische Heer wird in Zukunft seine eigenen Flugzeugeinheiten besitzen, die ein integrierender Bestandteil der Infanterie sind.“ Diese Mitteilung machte der Oberbefehlshaber des Heeres, General Collins, der sich gleichzeitig über die Zusammensetzung dieser Einheiten und ihre Aufgaben äußerte. Der General erklärte, es handele sich bei diesen Flugzeugen um Hubschrauber und leichte Flugzeuge normaler Bauart, die zum Transport von Soldaten und Waffen „innerhalb einer Kampfzone“ bestimmt seien. Mit Hilfe dieser Flugzeuge würden die Leistungen der erdgebundenen Transportmittel, wie Kraftwagen, Zugmaschinen und Selbstfahrlafetten, ergänzt und beschleunigt.

Der Einsatz von Hubschraubern ermöglicht es, Männer und Waffen an Plätze zu befördern, die für andere Transportmittel unzugänglich sind. So können beispielsweise Geschütze und Mannschaften über Flüsse transportiert werden, deren Brücken zerstört sind. Der General fügte hinzu, das Heer stelle keine besonderen Anforderungen in bezug auf Reichweite und Geschwindigkeit der Hubschrauber, bestehe aber auf einer möglichst hohen Nutzlast, wobei die stärksten Hubschrauber in der Lage sein müßten, den Transport von 15-cm-Haubitzen vorzunehmen. Unter den für das Heer vorgesehenen 2200 Flugzeugen sollen sich 1100 Hubschrauber für große Lasten befinden.

Im übrigen wurde zwischen Heer und Luftwaffe Einverständnis darüber erzielt, daß das Heer neben Hubschraubern auch über eigene leichte Flugzeuge normaler Bauart verfügen darf. Bei diesen Flugzeugen handelt es sich um den Typ L–19, als Ersatz für die kleineren L–4 und L–5, die während des zweiten Weltkrieges Verwendung fanden. Die L–19 wird zur Erkundung feindlicher Artilleriestellungen und zur Feuerleitung für die eigene Artillerie eingesetzt. Sie findet ferner Verwendung beim Legen von Fernsprechleitungen, bei Luftaufnahmen für taktische Zwecke und schließlich als Sanitätsflugzeug. Die etwas größere L–20 dient Kommandeuren und Stäben zu Orientierungsfügen über dem Kampfgebiet, während die zweimotorige L–23, die auf kleinen Flächen starten und landen kann, für den Mannschaftstransport besonders geeignet ist.

Das amerikanische Heer verfügt heute bereits über 2085 eigene Flugzeugführer für seine Hubschrauber und leichten Flugzeuge. In Korea, wo die Hubschrauber sich gut bewährt haben, werden, wie General Collins mitteilte, demnächst Großlast-Hubschrauber vom Typ H–19 für den Transport von Truppen und Waffen in Kampfgebiet eingesetzt werden. Nachdem da; amerikanische Heer sich dieser Transportmittel im Infanteriekampf bedient, wird auch das sowjetische Heer dieses Kampfmittel einführen. Damit ist die Notwendigkeit gegeben, die Landstreitkräfte der NATO und der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft einschließlich des deutschen Kontingents von vornherein entsprechend auszurüsten.

