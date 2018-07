Als gegen Ende der abgelaufenen Börsenwoche von Frankfurt aus Sperrmark-Käufe in IG-Farben- und Montanwerten vorgenommen wurden, wiederholte sich das alte Spiel: die Ware, die bislang die Kurse stetig nach unten gedrückt hatte, war plötzlich verschwunden, und zu den ausländischen Käufern gesellte sich schnell auch ein Teil der inländischen Kundschaft, die den Zeitpunkt zum richtigen Einsteigen nicht verpassen wollte. Daneben nahm auch der Berufshandel noch Deckungskäufe vor. „Man kann ja nicht wissen, ob es in absehbarer Zeit wieder so billig werden wird!“ Zunächst gab es jedenfalls feste Börsen und einen gut erholten Wochenschluß.

Ob es zu einer grundlegenden Belebung auf dem Aktienmarkt kommen wird, hängt im wesentlichen davon ab, inwieweit man sich zu einer aktienfreundlichen Haltung in Bonn durchringen kann. Es gibt sicher bereits Kreise, die an eine solche Wendung glauben, und diese dürften es auch gewesen sein, die sich in den letzten Tagen um preiswertes Material bemüht haben. Wenn überhaupt noch etwas auf den Markt kam, dann hat man das in erster Linie wohl dem Finanzamt zu verdanken, das in diesem Jahr die Steuerbescheide für 1951 überraschend früh verschickt hat. Zusammen mit den wie üblich fällig werdenden Steuern wird die Wirtschaft auf diese Weise zum 10. Dezember eine Summe aufzubringen haben, die die Milliardengrenze überschreitet. Es ist offensichtlich, daß die Börse in nächster Zeit noch mit Geldbeschaffungsverkäufen zu rechnen haben wird.

Mit Ausnahme der Kaliwerte, die zu abbröckelnden Kursen verkehrten, waren die Aktienmärkte trotz täglicher Schwankungen gut behauptet, zum Teil sogar um mehrere Punkte fester. Bei den IG-Farben schlossen die effektiven Stücke mit 92, nachdem sie um die Wochenmitte herum schon zu 86 v. H. erhältlich gewesen waren (Neugirosammelanteile 87 – 84 – 90 1/2 v. H.). Von den Montanen zogen Ver. Stahl und GHH gegenüber der Vorwoche um je 2 1/2 Punkte an. Auch Ilseder Hütte, die übrigens 1 : 1,75 (und nicht 1:1,5, wie in der letzten Ausgabe berichtet) umstellen, konnten nach Bekanntgabe der DM-Bilanzen sowie der Dividendenankündigung noch 1 1/2 Punkte gewinnen. Großbank-Aktien waren kaum verändert, und auch die Elektrowerke wurden im allgemeinen auf der bisherigen Basis gehandelt. Eine Schwächeperiode haben gegenwärtig die Werften zu durchlaufen, wobei der Grund für die rückläufigen Kurse in den hohen Eisenpreisen gesehen wird, die in der letzten Zeit die Verdienstmöglichkeiten geschmälert haben.

Am Rentenmarkt hielt sich die freundliche Tendenz sowohl für die RM- als auch für die DM-Papiere. Von den 5 v. H. DM-Pfandbriefen konnten in Auswirkung des Kapitalmarktförderungsgesetzes größere Beträge bei der Kundschaft placiert werden. Von den RM-Pfandbriefen und den RM-Obligationen blieben Bereinigungsansprüche und Neugirosammelanteile bevorzugt.

Einfuhranrechte auf tiefstem Stand

Mit dem Stand von etwa 5 v. H. (Aufschlag auf den amtlichen Dollarkurs) haben die Einfuhranrechte einen neuen Tiefpunkt erreicht. In der Außenhandelswirtschaft wird deshalb dringend eine Revision des gegenwärtigen Verfahrens gefordert, da der jetzige Kurs dem Exporteur kaum mehr einen Anreiz bietet, während sich der Importeur zu sehr durch das bürokratische Verfahren sowie durch die in ihrem Umfang nicht ausreichende Positiv-Liste gehindert sieht, dt.