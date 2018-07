Inhalt Seite 1 — Nicht immer nach den Sternen greifen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ferdinand Friedensburg, M. d. B.

Die gegenseitige Entfremdung der beiden Hauptteile Deutschlands schreitet unerbittlich fort. Die Wiedervereinigung, deren man anfänglich so sicher war wie des Wiederaufbaus der zerstörten Wohnhäuser und der Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistung, wird von Jahr zu Jahr, ja fast von Tag zu Tag schwieriger, wenn nicht unwahrscheinlicher. Wenn Westdeutschland nunmehr für sich selbst versucht, durch Verträge mit dem Westen wieder ein Mindestmaß an Handlungsfreiheit und Sicherheit zu erreichen, so wird der lebensnotwendige Fortschritt mit einer weiteren Verschlechterung der gesamtdeutschen Situation erkauft. Der gern geäußerten Erwartung, daß einem erstarkten Westdeutschland bessere Möglichkeiten für eine aktive Wiedervereinigungspolitik gegeben sein werden, steht tatsächlich eine Verschärfung und Beschleunigung der Bolschewisierungspolitik östlich der Elbe und damit eine Vertiefung der Gegensätze und Spannungen gegenüber. Zweifellos arbeitet die Zeit einstweilen nicht für, sondern gegen Gesamtdeutschland, und in absehbarer Frist sind – wenn wir uns nicht belügen wollen – keine realen Anzeichen für eine günstigere Entwicklung erkennbar.

Soll man also entmutigt die Hände in den Schoß legen und dem Unheil der endgültigen Aufteilung Deutschlands seinen Lauf lassen? Angesichts der ungeheuren Verantwortung, die uns diese Frage auferlegt, sträuben wir uns unwillkürlich gegen die eigene realpolitische Erkenntnis. Das Wort Heines: „Denk’ ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht“, gilt schmerzhaft für viele unter uns. Aber – was kann geschehen?

Gewiß, eine Totallösung erscheint bis auf weiteres ganz aussichtslos. Doch würden nicht auch schon Teillösungen einen willkommenen Fortschritt bedeuten? Und lag es nicht, wenn solche Teillösungen bisher nicht gelungen sind, vielleicht daran, daß das Problem immer dort angepackt wurde, wo die ideologischen und die machtpolitischen Interessen der beiden Lager am unversöhnliebsten, die Prestigerücksichten am empfindlichsten sind? Lassen sich nicht vielleicht bescheidenere Möglichkeiten finden, die, auch wenn sie den politischen Wagemut nicht befriedigen mögen, gerade darum auf weniger Widersprüche stoßen?

Es gibt zwischen den beiden Hauptgebieten unseres Landes ja gottlob nicht nur Spannungen und Gegensätze, sondern, abgesehen von einer sehr weitgehenden Übereinstimmung in Haltung und Auffassung der meisten Menschen, immer noch eine Fülle von gemeinsamen praktischen Interessen und von notwendigen Tätigkeiten, die sich auf diese praktischen Interessen richten. Vieles daran mag im Stillen verlaufen; aber auch die breitere Öffentlichkeit erfährt beispielsweise von Besprechungen zum Interzonenhandel und zum Eisenbahnfahrplan; auch die kirchliche Gemeinschaftsarbeit kommt immer wieder zum Ausdruck. Aber das meiste vollzieht sich doch verborgen, unsystematisch und unregelmäßig, von örtlichen und persönlichen Zufällen abhängig, und begegnet leider wachsenden Schwierigkeiten. Sollte man nicht versuchen, diese praktischen Zusammenhänge systematisch zu ordnen und sie dem von beiden Seiten anerkannten praktischen Bedürfnis entsprechend auszubauen und sie als ständige Einrichtung vor der Öffentlichkeit zu legalisieren? Selbstverständlich müßte dabei auf jeden politischen Charakter verzichtet werden. Es genügt zunächst, wenn nur Sachverständigenausschüsse errichtet werden, denen vielleicht sogar nur beratende Befugnisse zugebilligt werden. Folgende Gemeinschaftsaufgaben und Gemeinschaftseinrichtungen erscheinen am dringendsten notwendig und am ehesten praktisch verwirklichbar:

Der Gesamtdeutsche Ausschuß für den Interzonenhandel hätte die bisherigen Einzelberatungen für den Warenaustausch in einer Dauereinrichtung zusammenzufassen und systematisch auszubauen.

Der Gesamtdeutsche Ausschuß für den Verkehr soll nicht nur zuständig sein für alle Arten des Verkehrs, für die allgemeinen Regelungen des Fahrplans und der Transportbedingungen und die Pflege der gemeinsamen Land- und Wasserwege, sondern auch für die Beilegung von Einzelbeschwerden.