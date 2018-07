Mit allen Mitteln versucht die Bundesregierung schon in der Anlaufzeit des Lastenausgleichs soviel Mittel aufzubringen wie nur irgend möglich. Bereits bei der Verabschiedung faßten die Regierungsparteien eine Entschließung, die Vorfinanzierung durch ähnliche steuerliche Erleichterungen wie sie im Paragraphen 7 des E.St.G. (7c und 7d) vorgesehen sind, sicherzustellen. In diesen Tagen hat nun die Bundesregierung einen Gesetzentwurf beraten, der im Rahmen eines neu einzuführenden Paragraphen 7f im Einkommensteuergesetz diese Vorfinanzierung verwirklichen soll.

Es ist vorgesehen, daß Darlehen, die an die Lastenausgleichsbank gegeben werden, im Jahre der „Hingebung“ bei der Berechnung der Einkommensteuer voll absetzbar sind. Voraussetzung ist, daß die Beträge vier Jahre festgelegt werden. Als weiteren Anreiz will die Bundesregierung ein Aufgeld von jährlich 2 1/2 v. H. zugestehen, das allerdings erst nach Ablauf von vier Jahren ausbezahlt wird. Um noch ein übriges zu tun, können innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes die für den Lastenausgleich gegebenen Darlehen und Zuschüsse noch bei der Einkommensteuerberechnung für 1952 – und damit rückwirkend – abgesetzt werden. Wenn also jemand 1000 DM für den Lastenausgleich als Darlehen zahlt, kann er diese einmal steuerlich absetzen und erhält nach vier Jahren die 1000 DM mit einem Aufgeld von 100 DM zurück. Da das Aufgeld steuerfrei sein soll, sind nur die 1000 DM dann zu versteuern. Es wird damit gerechnet, daß das Gesetz im Januar verkündet werden kann. ff.