Werftlieferant Dortmund-Hörde. Es war mehr als eine Werksfeier, als vor wenigen Tagen die Dortmund-Hörder Hüttenunion AG. ihre 3-m-Grobblechstraße voll in Betrieb nahm. Als Ersatzstück für die seinerzeit demontierte 5-m-Blechstraße wurde im April 1951 mit dem Bau begonnen. Am 20. Oktober 1952 erfolgten die ersten Probewalzungen. Die Monatsproduktion beträgt 20 000 t. 16 000 qm ist die neue Grobblechstraße groß. Ihre Kapazität reiche aus, so erklärte Vorstandsmitglied Dr. Elshoff, die Engpässe auf dem Schiffbauabschnitt entscheidend zu mildern und 80 v. H. der verlangten Schiffsprofile zu liefern. Der Kostenaufwand für diese Straße stellte sich auf 80 Mill. DM. Doch mit diesem Bauabschnitt ist Dortmund-Hörde, der größte aus dem Entflechtungsgulasch verbliebene Stahlbetrieb der westdeutschen Stahlindustrie, nicht zufrieden. Kaum daß die neue Straße läuft, ist die Geschäftsleitung schon an den Bau einer weiteren 3,7-m-Grobblechstraße herangegangen. Sie wird in Tandem-Anordnung zur jetzigen Straße arbeiten und soll schon im Herbst 1953 fertig sein. Ihre Kapazität verdoppelt die derzeitige Blechleistung auf 40 000 t monatlich. Als letzter Bauabschnitt auf dem Wege zum halbkontinuierlichen Blechwalzwerk sei sodann für 1955 die Fertigstellung einer vorgeschalteten Brammenblockstraße vorgesehen. Dann wird die Produktion in Dortmund-Hörde auf monatlich 80 000 bis 90 000 t Grob- und Mittelbleche bei einer eigenen Rohstahlbasis von monatlich 130 000 t gebracht sein. Diese beiden Projekte erfordern zusammen etwa 200 Mill. DM, wovon bis jetzt ein ECA-Kredit von 32 Mill., ein Remontage-Kredit von Nordrhein-Westfalen über 12 Mill. und eine Investitionshilfsrate von 22 Mill., zusammen 66 Mill. DM, zur Verfügung stehen. Ein erheblicher Teil wird aus eigenen Mitteln beigesteuert werden können. Dortmund-Hörde ist bereits heute der wichtigste Lieferant der deutschen Werften auf dem Blechgebiet und wird diese Stellung auch mit dem Blick auf die Exportmöglichkeiten weiter stärken.

Die Ruhrgas AG., Essen, eine Gemeinschaftsgründung der großen westdeutschen Zechenunternehmen, hat in ihrer oHV. vom 17. November beschlossen, zur teilweisen Deckung ihres erheblichen Investitionsbedarfes das Grundkapital von 28 auf 50 Mill. DM zu erhöhen. Die Aktionäre haben sich der Notwendigkeit dieses Beschlusses nicht entzogen und – von kleinen Ausnahmen abgesehen – entsprechend ihres Aktienbesitzes die Kapitalerhöhung anteilsmäßig übernommen. Die Aktien werden zu 100 v. H. ausgegeben. Diese Kapitalerhöhung ist aus zweierlei Gründen interessant. Seit einigen Jahren weist die Ruhrgas AG. in ihren Bilanzen Jahresverluste aus, weil die Phasenverschiebung zwischen Kostenerhöhung ihres Hauptrohstoffes Kohle und dem Angleichen des Gaspreises bis zu 12 Monaten reichte. Die Verwaltung hofft allerdings, für 1952, erstmalig seit 1949, wieder einen Gewinn ausweisen zu können. Die Gasleistung des Unternehmens erreichte nach einer abermaligen Umsatzsteigerung um 18 v. H. 1951 3,7 Mrd. cbm und wird 1952 4 Mrd. cbm ausmachen. Der Gesamt-Gasverbrauch des Bundesgebietes lag 1951 bei 10,163 Mrd. cbm, wovon auf die städtischen Gaswerke rund 3,2 und auf die Zechen- und Hüttenkokereien 6,7 Mrd. entfallen. Man hat errechnet, daß der Bedarf in Deutschland bei täglich etwa 30 Mill. cbm liegt, die Darbietung aber nur bei 28 Mill. Diese Anforderungen könnten nach Meinung der Verwaltung nur durch eine echte Gassparaktion gesenkt werden, da ein entsprechender Ausbau der Anlagen maschinell und im Kapital nicht zu schaffen sei. Das Investitionsprogramm des Unternehmens sieht zwei Objekte vor> Sie betragen zusammen 105 Mill. DM und sollen in zwei bis drei Jahren geschafft sein. Es handelt sich um eine neue Vergasungsanlage (Kostenaufwand 45 Mill. DM) und um das normale Bauprogramm von rund 60 Mill. DM. Für die Vergasungsanlage stehen 30 Mill. DM Investitionshilfsgelder zur Verfügung, der Rest der Finanzierung ist noch ungeklärt. Für das 60-Mill.-DM-Programm kämen 11 Mill. aus der Investitionshilfe, 22 Mill. aus der Kapitalerhöhung und 28 Mill. aus Abschreibungen. Dieses 60-Mill.-DM-Programm werde für etwa die nächsten drei Jahre Kapazität und Bedarfsentwicklung in Einklang bringen. Das 45-Mill.-Objekt könne die tägliche Leistungsfähigkeit von gegenwärtig 13,5 Mill. cbm um 1,4 Mill., also um gut 10 v. H., erhöhen.

Eisenwerke Mülheim-Meiderich AG. Mülheim-Ruhr. Die zur Gießerei-Gruppe gehörende Gesellschaft – die Holding heißt Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG., Mülheim-Ruhr – legt als entflochtenes Unternehmen aus dem Konzern der Vereinigte Stahlwerke AG. jetzt ihre Bilanz per 30. September 1951 vor. Die HV. vom 20. November genehmigte den Abschluß des Organvertrages mit der Holding. Das Bilanzbild, das noch auf dem provisorischen Grundkapital von 100 000 DM aufbaut, ergibt gezwungenermaßen nicht genügend Anhaltspunkte für die Beurteilung des Unternehmens. Im Berichtsjahr betrug die Monatsdurchschnittsproduktion 15 250 t Gießerei-Erzeugnisse, 16 700 t Zement, 20 400 t Roheisen und 17 700 t Koks. Die Belegschaft betrug am Ende des Berichtsjahres 6578 Mann. Über das inzwischen ebenfalls abgelaufene Geschäftsjahr 1951/52 wird in dem vorliegenden Jahresbericht nichts geäußert.

Opel senkte die Preise. Mit Wirkung vom 17. November hat die Adam Opel AG, die Preise für ihre Personenwagen beträchtlich gesenkt. Der Opel Olympia kostet als zweitürige Limousine nunmehr 5990 DM (bisher 6600 DM); der Preis des Opel Kapitän wurde von 9850 auf 8890 DM ermäßigt, während der Opel Schnelllieferwagen jetzt 5790 (6400) DM kostet. Die Preise der Opel Lastkraftwagen bleiben unverändert.

Die Alexanderwerk AG., Remscheid, eine der exportintensivsten deutschen Haushalts- und Fleischereimaschinen-Fabriken, legt ihrer oHV. am 9. Dezember einen Verlust ab Schluß für 1951 vor. Bei 12,03 (9,51) Mill. DM Rohertrag wird ein Neuverlust von 0,18 Mill. ausgewiesen, um den sich der Verlustvortrag auf 0,25 Mill. erhöht. Dieser Abschluß wirkt überraschend, zumal 1951 allgemein eines der besten Jahre der Maschinenindustrie aller Art gewesen ist. Das Unternehmen berichtet selbst, daß der Umsatz um 33 v. H. gesteigert werden konnte, wobei der (allgemein als lukrativ bekannte) Exportanteil von 7 auf 31 v. H. kletterte. Die Erklärung, daß die fortschreitende Erhöhung aller Kosten den Verlust verursacht habe, erscheint in der Tat nicht ausreichend für dieses ungewöhnliche Ergebnis. Gleicher Auffassung ist offenbar auch die Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die für die HV. eine Opposition angemeldet hat. Die Schutzvereinigung wird auf der HV. die Abberufung von AR. und Vorstand beantragen und die Entlastung verweigern, Die Richtlinien über die Ausübung des Depotstimmrechtes der Banken besagen in diesem Falle, daß die Institute alle ihre Depotkunden von dieser beabsichtigten Opposition unterrichten und zur Stellungnahme auffordern müssen, ob sie sich der Opposition anschließen wollen oder nicht.

Küppersbusch ohne Dividende. Die HV. der F. Küppersbusch & Söhne genehmigte den Abschluß für 1951, der nach stark erhöhten Abschreibungen von 0,81 (1. V. 0,55) Mill. DM und nach Zuweisung von 0,85 Mill. DM an den Unterstützungsverein ausgeglichen ist. Im Vorjahre war die Dividendenausschüttung mit 2 v. H. wiederaufgenommen worden. Das Geschäftsjahr 1951 ist dem Bericht zufolge im Umsatz befriedigend verlaufen. Der Warenausgang stieg im Wert gegenüber dem Vorjahre um über 30 v. H. Bei Elektroherden betrug die Umsatzzunahme über 100 v. H. Auch das Exportgeschäft konnte erheblich ausgeweitet werden. Zur Begründung des dividendenlosen Abschlusses erklärte die Verwaltung, daß für diese Entscheidung die rückläufige Entwicklung in 1952 maßgebend gewesen sei.

Preußag stärkt die Rücklagen. Die Preußische Bergwerks- und Hütten AG. (Preußag), eine Tochtergesellschaft der in Bundeseigentum stehenden Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerks AG., verwendet laut HV.-Beschluß den im Geschäftsjahr 1951 erzielten Reingewinn von 8,5 (i. V. 5,5) Mill. DM wieder wie im Vorjahr, angesichts des noch bedeutende! Investitionsbedarfs, zur Stärkung der freien Rücklage. Im Berichtsjahr wurden weitere 24 Mill. DM investiert, so daß der Gesamtbetrag der Investitionen seit der Währungsreform auf 67 Mill. DM gestiegen ist, wovon der größte Teil aus Eigenmitteln aufgebracht wurde. Von dem gegenüber dem Vorjahr um 45 Mill. DM erhöhten Rohüberschuß (145) Mill. DM verblieben für die Gewinnerhöhung nur 3 Mill. DM. während der übrige Mehrertrag für erhöhte Steuern, Löhne und Gehälter Verwendung fand. Für das laufende Geschäftsjahr kann infolge der veränderten Marktlage an den NE-Metallmärkten nicht annähernd mit einem ähnlichen Ergebnis wie 1951 gerechnet werden.