Für die Entwicklung zurückgebliebener Gebiete sind staatliche Mittel aus politischen Gründen oft nicht zu entbehren, sei es, daß sie in offenen Etatszuschüssen bestehen, sei es, daß steuerliche und andere Erleichterungen eingeräumt werden, um die Betriebe zu entlasten und wettbewerbfähig zu machen. Beide Mittel sind neben anderen Maßnahmen für Westberlin mit wachsendem Erfolg angewandt worden. Daß der Abbau solcher Hilfsmaßnahmen letztlich angestrebt wird, kann man von hüben und drüben oft genug hören. In der Praxis wird jedoch manches unternommen und vieles unterlassen, was die Annäherung an den Normalstand zum mindesten verzögert.

Zur Stärkung der Berliner Wirtschaft verzichtet der Bund auf die Umsatzsteuer bei Lieferung Westberliner Erzeugnisse nach dem Bundesgebiet. Dieses Streben nach steuerlicher Erleichterung wurde jetzt durchkreuzt durch Annahme eines Gesetzes, nach dem in Berlin Sonderzuwendungen an langfristig Erwerbslose durch einen Zuschlag auf das ohnehin bereits zweckentfremdete Währungsnotopfer der Einkommen- und Lohnsteuer Pflichtigen aufzubringen sind. Dieses auch von der bürgerlichen Mehrheit gebilligte „Solidaritäts“-Opfer (diese Bezeichnung ist wohl dem sozialistischen Gedankengut hitlerischer oder marxistischer Prägung entnommen) ist nur zu verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, daß 45 v. H. der Berliner Abgeordneten (in Bonn sind es „nur“ etwa 36 v. H.) Pensionäre oder beamtete Angestellte der öffentlichen Verwaltung sind, die also der Schicht angehören, deren Einkünfte an die des Bundesgebietes voll angeglichen worden sind, während die meisten Westberliner Tarifsätze – vom Unternehmereinkommen ganz zu schweigen – mehr oder weniger darunter liegen. Dieser Beschluß richtet sich nicht nur gegen Berlin, sondern ähnlich wie die Einstufung öffentlicher Angestellter in höhere Gehaltsklassen auch gegen den westdeutschen Steuerzahler. Man sollte daher erwägen, ob an die Stelle des fehlenden Regulativs einer parlamentarischen Opposition nicht ein Organ treten müßte, das unabhängig von den oft geradezu verdächtig einigen Koalitionsparteien die Ausgabenwirtschaft schärfer prüft, als es anderen Stellen möglich ist.

Auch im Abbau überhöhter Steuersätze sind in Westberlin keine Fortschritte zu sehen. Dazu gehört z. B. die Vermögensteuer, die im Gegensatz zum Bundesgebiet unter Berufung auf das Kontrollratsgesetz Nr. 13 von 1946 Vermögensteuerfreibeträge für Familienangehörige ausschließt. Noch immer hält Berlin wohl als einzige Gebietskörperschaft an der 20%igen Getränkesteuer fest, worunter das ohnehin sehr eingeengte Gaststättengewerbe leidet und wodurch der Fremde oft genug verärgert wird. Diese und andere Benachteiligungen sowie das Fehlen von Initiative zu ihrer Beseitigung machen es verständlich, wenn Unternehmen und arbeitende Einzelpersonen sich oft nur schwer oder gar nicht zur Rückwanderung nach Berlin entschließen und der Anteil der Rentner und Pensionäre ungewöhnlich hoch bleibt in einem Gebiet, dessen Lebensfähigkeit nur von der Stärkung der Privatwirtschaft abhängt.

Darüber hinaus ist es ein wirtschaftlicher Unsinn, wenn der Zins in Berlin durch künstliche Einengung der Zinsspanne niedriger gehalten wird als in Westdeutschland. Geld und Kapital wandern nun einmal nicht dahin, wo sie den niedrigsten Ertrag erhalten. Berlin bedarf aber zur Deckung seiner Zahlungsbilanz hoher Kapitalzuwendungen, die bisher aus Gegenwertmitteln und Bundeshilfen bestehen, um deren Abbau man sich aber doch wenigstens bemühen sollte. Die zuständigen Stellen, in die sich neuerdings auch noch der Senat mit seinem einem besonderen Kreditsenator unterstehenden Bankenamt einzuschalten versucht, sollten sich überlegen, ob die Vorteile aus der halbprozentigen Zinseinsparung für eine Reihe von Kreditnehmern nicht überschattet werden von den Nachteilen eines widernatürlichen Gefälles. h. r.