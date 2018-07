Die halbe Welt bemüht sich, ihre Dollarlücke zu schließen. Sie ist zum Kernproblem der Europäischen Zahlungsunion geworden, und an ihr scheiterten bisher alle Bestrebungen zur Konvertibilität der Währungen. Dollar zu verdienen oder die USA um Dollar anzupumpen ist der geheim gehegte Wunschtraum mancher Regierung, „Dollar Drive“ die Lösung und „Dollar gap“ der Alptraum. Auch die Bundesrepublik hat die Anwesenheit des amerikanischen Handelsministers Charles Sawyer benutzt, ihm „Aufzeichnungen über die aktuellen Probleme des deutsch-amerikanischen Handels“ in die Aktentasche zu stecken, die die Schwierigkeiten des Handels mit den USA eingehend darlegen, zugleich aber auch den großen Kapitalbedarf Westdeutschlands unterstreichen, quasi eine unverbindliche Bewerbung um US-Kapital, die mehr zwischen den Zeilen steht.

Immerhin sind die USA der bedeutendste deutsche Handelspartner. Der US-Anteil am gesamten deutschen Außenhandelsumsatz belief sich 1951 auf 12,6 v. H. Für 600 Mill. $ führte die Bundesrepublik aus den USA ein, davon 78 v. H. Essentials. Im ersten Halbjahr 1952 waren es bereits 350 Mill. S. Die deutsche Ausfuhr nach den USA betrug 1951 dagegen nur 236 Mill. S. Genau berechnet ergibt sich ein Defizit von 411 Mill. $ für 1951 und wahrscheinlich ein ebenso hohes für 1952 – ein strukturelles Defizit, das sich nur mildern und vorerst noch nicht beseitigen läßt. Im Gegenteil, mit der Aufnahme des Schuldendienstes kommen für die nächsten fünf Jahre jeweils weitere 56 Mill. $ hinzu, ab 1958 sogar 90 Mill.

Es wäre schon viel gewonnen, wenn sich die USA zu einer Reihe handelspolitischer Erleichterungen durchringen könnten. Die vor kurzem beendete Genfer GATT-Konferenz hat ja gezeigt, daß sich die Klagen über den hohen amerikanischen Zolltarif nicht nur auf die Bundesrepublik beschränken. Das amerikanische Verzollungsverfahren ist nach deutscher Ansicht außerordentlich kompliziert und so in die Ermessensfreiheit der stark protektionistischen Verwaltung gestellt, so daß recht oft zuverlässige Kalkulationen für die den Amerika-Export betreibenden Firmen einfach unmöglich sind. So wird von deutscher Seite Klage geführt, daß teils noch nach Monaten und Jahren Zollnachforderungen geltend gemacht werden. Da die Ware dann meist schon veräußert ist, ergeben sich zwangsläufig Verluste. Man ist im Bundeswirtschaftsministerium der Ansicht, daß eine Erleichterung auf diesem verfahrenstechnischen Gebiet die Dollarlücke wesentlich mildern könnte.

Stärker noch als an eine Handelsintensivierung ist man auf der deutschen Seite jedoch an amerikanischen Anleihen interessiert. Der Investitionsbedarf aus Fremdkapital für die deutschen Grundstoffindustrien wurde dem amerikanischen Handelsminister mit 1–1,2 Mrd. DM jährlich für die Energiewirtschaft, 900 Mill. DM für den Kohlenbergbau, 700 Mil. DM für die Eisen- und Stahlindustrie, 300–400 Mill. DM für die Gaswirtschaft und 250–300 Mill. DM für die Wasserwirtschaft angegeben. Bisher bestehende Hinderungsgründe, die das ausländische Fremdkapital abschreckten, sollen beseitigt werden. Der Dividendenstopp ist bereits gefallen. Ein Gesetz für die freie und transfermäßig gesicherte Bedienung von neuem Auslandskapital hat das BWM ins Auge gefaßt. In Kürze soll auch der Transfer der Zinsen aus alten Kapitalschulden entsprechend den Londoner Vereinbarungen aufgenommen werden. Die noch bestehenden alliierten Vorbehalte hinsichtlich einer deutschen Devisenhoheit fallen nach Inkrafttreten des Schuldenabkommens. Damit aber bestünde die Möglichkeit, wie man deutscherseits dem US-Handelsminister versicherte, auch den Transfer von Erträgnissen der alten ausländischen Vermögensanlagen in Deutschland, wie Gewinne, Beteiligungen, Dividenden, Miet- und Pachtzinsen usw., aufzunehmen. Schließlich soll auch zum neuen Jahr zwischen den USA und der Bundesrepublik ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen werden. Soweit also die Bundesrepublik Risiken abbauen kann, die das Auslandskapital bisher zögern ließ, soll dies schnellstens getan werden. Die Erleichterung des „politischen Risikos“ – die Ostgrenze ist sehr nah am Ruhrgebiet – ist allerdings nach Ansicht der Regierung eine Angelegenheit der westalliierten Großmächte, insbesondere der USA. gg.