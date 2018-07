Von Ingeborg Hartmann

Edzard Schaper: Hinter den Linien. (Bei Jakob Hegner, Köln und Olten, 193 S., Leinen 12,80 DM.)

Unsere Zeit wird von vielen kritischen Betrachtern als „unchristlich“ bezeichnet. Es wird beklagt, daß das Christentum sich mehr und mehr in eine sekundäre Rolle habe drängen lassen, ja sogar, daß es versagt habe. Was aber verstehen diese Kritiker überhaupt unter einer „christlichen“ Zeit? Nach überliefertem Wissen und herkömmlicher Geschichtsbetrachtung gilt das Mittelalter als beispielhaft christlich. Die Forschung hat dagegen in jüngster Zeit darauf hingewiesen, daß gerade jene Jahrhunderte zwar erhabene Kathedralen errichteten, daß Könige und Fürsten dem Christentum lebten, Klöster stifteten und „fromme Werke“ für sich sprechen ließen – das Volk aber, die Bauern, standen dem Christentum keineswegs nahe. Sie sahen in ihm ein Mittel zur Aufrechterhaltung und Festigung der Macht, zu der sie aufblickten.

Ich glaube, daß man von einem ausgesprochen christlichen Jahrhundert überhaupt nicht sprechen kann. Jede Zeit hat Strömungen gekannt, die, einmal mehr, einmal weniger, eine besondere Glaubensbereitschaft in sich trugen. Und ich lehne den Vorwurf ab, daß unsere Tage „unchristlich“ sind. Wäre denn das Ringen um den Glauben in Not und Bedrängnis weniger als ein übernommener Glauben, der durch die Gewohnheit einseitig und blaß geworden ist? Sollte Gott wirklich „Dein Wille geschehe...“ wohlgefälliger sein als „... Du segnest mich denn“?

Viele sind heute in allen Nationen ausgezogen, den rechten Glauben zu finden. Vielewerden noch ausziehen, ihn zu suchen, das Bild vom Menschen neu zu entdecken.

Einer von denen, die, zerfallen mit dem eignen Ich, erst durch die äußeren Umstände zur Erkenntnis gelangen, ist der Rittmeister Mitterhusen in Edzard Schapers tief erschütternder Erzählung „Hinter den Linien“. Der finnische Rittmeister macht sich auf, mit allen Papieren und Urkunden wohlausgerüstet, um jenseits der Grenze als Gaspar Sergejewitsch Woskanow zu erkunden, welche Straßen die Sowjets anlegen und ausbauen. Nichts fehlt ihm an Unterlagen, er ist geistig auf alles vorbereitet, die Gegenseite kann keinen Verdacht schöpfen und schöpft ihn auch nicht. Indessen – Mitterhusen hatte Woskanow geschaffen und vergaß dabei, daß der Russe Gaspar Sergejewitsch ein „Kreuz auf der Brust“ trägt, er vergaß, worauf allein es ankam, „wovon man nämlich sein Leben bekommt“. Der Mensch Woskanow ist darum zur Lüge geworden und muß scheitern. Ein Zurücküberschreiten der Linien gibt es nicht. Es bleibt ihm das Untertauchen in die schwarze Tiefe der Gefangenenlager, in das Sein am äußersten Rande menschlichen Seins, dort, wo alle Namen ausgelöscht sind, wo das „lebendige Licht“, wo Sterben und Auferstehen ein und dasselbe ist. Der liebende Mensch bringt Gott und die Welt zusammen.

Diese Liebe zum Nächsten, erlitten und ermitleidet, ist auch das Thema der beiden anderen Erzählungen Edzard Schapers „Der gekreuzigte Diakon“ und „Das Christkind aus den großen Wäldern“. Hier sind die Voraussetzungen andere, die Nuancen. Das Schicksal stellt den Diakon, der von russischen Partisanen ans Kreuz geschlagen wurde, nicht vor, die Frage, wo ist Gott?, sondern, wo bin ich Gott am nächsten? Auch seine freie Entscheidung gilt dem Miterleiden, dem Auslöschen der eigenen Persönlichkeit um der Unzähligen willen, die vor ihm, mit ihm und nach ihm schuldlos ihrer Menschenwürde beraubt wurden.

Das „Liebe deinen Nächsten“ ist das Leitmotiv aller Werke Edzard Schapers. Er trifft damit unmittelbar auf den empfindlichsten Nerv unseres Menschentums. Er rührt Dinge und Gefühle an, die viele von uns unbewußt spüren, nach denen sie sich unwissentlich sehnen, und er spricht sie aus. Eine Zeit, in der die Worte eines gläubigen Dichters im Herzen vieler Widerhall finden, sollte man nicht schlechterdings „unchristlich“ nennen.