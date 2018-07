Inhalt Seite 1 — Zehn Minuten Angst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der Hochbahnzug die Station verließ, lief eine Frau über den Bahnsteig und hielt erst inne, als die roten Schlußlichter verschwunden waren. Der Bahnbeamte ging in sein Diensthäuschen, und die Frau befand sich allein auf dem halbhellen Bahnsteig, über den sich hoffnungslose Ruhe auszubreiten begann. Die Station schien in Winterschlaf zu liegen, obwohl mit der größten Wahrscheinlichkeit, die von Menschen eingerichtete Dinge haben können, in zehn Minuten der nächste Zug einfahren mußte.

Eine Bahnsteiguhr, die nur volle Minuten addierte, rückte auf neun. Auf den vollen Stunden scheint der Zeiger immer länger zu verweilen, und die Frau konnte kaum erwarten, daß er weiterging, obwohl sie um Stunden verspätet war. Es war ihr im Augenblick nur wichtig, die zehn Minuten zwischen den Zügen zu überbrücken. Sie ging auf und ab und versuchte irgend etwas zu denken, an gestern oder morgen. Aber es gab weder das eine noch das andere, sondern einzig die eben vergangenen Stunden, die sie bei ihrem Geliebten verbracht hatte. Sie mißbrauchte ihre Erinnerung daran, um sich vom Warten abzulenken. Aber nicht einmal diese Gedanken konnten sie erlösen.

Man hat seit einiger Zeit eingeführt, daß bei Abfahrt der Hochbahnen gepfiffen wird. Das Zeichen ist ein hart ansetzender, dann aber weich verklingender Ton, der sich anhört, als wäre die Luft voller Nebel. Diese Signale drangen in immer kürzeren Abständen in den Bereich zwischen Erinnerung und Angst – Pfiffe durchschnitten Küsse, Umarmungen und Worte und vertrieben sie schließlich ganz, so daß wieder nur der ruhende Bahnhof da war, dem sich aus keiner Richtung ein Zug näherte.

Die Frau befand sich jetzt am dunklen Ende des Bahnsteigs, dort, wo Stufen, die nicht betreten werden dürfen, zu den Gleisen hinabführen. Sie blickte in die Richtung, in die sie nur eine einige Station weit zu fahren hatte, und meinte, wenn sie die Augen zusammenkniff, die Fenster ihrer Wohnung erkennen zu können. Aber natürlich sah sie nur irgendwelche Lichtflecken in der Gegend ihres Hauses, und es war ungewiß, ob der helle Schein, für den sie sich schließlich entschied, aus dem Arbeitszimmer ihres Mannes kam.

Über die Gleise kam leichter Wind gefahren. Der Bahnsteig in ihrem Rücken blieb tot.

Je länger sie das ferne Fenster betrachtete, desto sicherer wurde ihr, daß es das richtige und ihr Mann schon zu Hause sei. Sie hatte sich auf die Begegnung vorbereitet und sich vorgenommen, ihm zu sagen, sie habe in der Bibliothek gearbeitet. Ihre Sorge war nur, wie sie erklären sollte, warum sie erst kam, nachdem der Lesesaal schon so lange geschlossen war.

Plötzlich erinneite sie sich daran, daß der Wochentag war, an dem die Bibliothek gänzlich geschlossen gehalten wurde. Wo konnte sie nun gewesen sein? Die kostbaren zehn Minuten, in denen sie über eine Ausrede hätte nachdenken können, waren so gut wie vergangen. Schwer seufzend atmete sie aus – der Abend war kühl und ein Wölkchen wurde vor ihrem Munde sichtbar –, da polterte der Zug in die Station hinein und schnaufte mit seinen Bremsen eine größere Wolke um ihre Beine.