Die Bescherung war vorüber, jeder hatte sich gefreut über die gegenseitigen Geschenke. Nur Fritzchen, der sich beim Spielen die Hand verletzt hatte, konnte kein persönliches Geschenk anfertigen und hatte deshalb tief in seine kleine Sparbüchse gegriffen. Sein Geschenk aber war unter den vielen anderen nicht aufgefallen, und man merkte dem kleinen Kerl an, daß er sich bedrückt fühlte. Der Abend wurde länger und die Feststimmung ließ merklich nach, denn die ungewohnten schweren Speisen belasteten allmählich den Magen. Vater verlangte dann einen „Underberg“ – doch o Schrecken, Mutter hatte den zeitigen Einkauf vergessen. Da nahm Fritzchen die Mutter an die Hand, führte sie zum Gabentisch der Eltern und zeigte auf die Packung „Underberg“, die er als Weihnachtsgeschenk beigesteuert hatte. Ein besonderes Küßchen der Mutter auf beide Wangen, ein herzhaftes Klopfen des Vaters auf die Schultern des Jungen mit den Worten: „Das war wohlüberlegt“, belohnten nachträglich den kleinen Spender. – So rettete Fritzchen mit „Underberg“ das Weihnachtsfest.