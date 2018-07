Inhalt Seite 1 — Die ewige Arche Noah Seite 2 Auf einer Seite lesen

Marianne Langewiesche: Der Ölzweig. Roman. (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 338 S., Leinen 13,60 DM.)

Ist der Menschheit ein Ziel gesetzt? Kann sie müde werden? Sehnt sie sich nach dem Untergang, weil er einen neuen Anfang in sich schließt?

Ehe Gott die Sinflut sich über die Erde ergießen ließ, gab er Noah den Befehl, die Arche zu bauen, damit von jedem Getier ein Paar gerettet würde und sich fortpflanze in der entsühnten Welt. Auch ihn und die Seinen trug die Arche über die Fluten hinweg, ein neues Geschlecht in Unschuld zu gründen. Aber birgt dieses neue Geschlecht nicht den Keim der Sünde in sich von Urzeiten her, auch wenn Noah selbst und seine Familie ohne Sünde sind? Nach Jahrtausenden also müßte über Gott wiederum die Reue kommen, Menschen geschaffen zu haben, und ein anderer. Noah den Auftrag erhalten, die Arche zu bauen für Tiere und Pflanzen und das letzte und zugleich erste Menschenpaar.

In unsere Tage läßt Marianne Langewiesche die Sintflut einbrechen, in unsere technisierte Welt, eine Welt ohne Gott. „Es mußte regnen, selbst auf die Gefahr hin, daß es nicht mehr aufhören werde, denn Gott würde dieses Tal betreten nur noch als Regen und als Tod zugleich.“

Noah, dem Bauern, dem letzten, der sich seine Einfachheit und Gläubigkeit bewahrt hat, erscheint Gott im Traum: er soll die Arche errichten. Und Noah gehorcht dem Befehl, trotzt den Spöttern, opfert sein Hab und Gut und baut die Arche. Arbeitskolonnen aus der nahen Stadt fügen Stamm an Stamm. Die Arche wird eine Festung, „gebaut für den härtesten und grausamsten Krieg zwischen Leben und Tod, denn wenn jeder Krieg noch etwas Menschliches erlaubt, so wird dieser Krieg nichts erlauben, keine Stunde Urlaub von sich selbst, keine Minute der Zärtlichkeit“.

Während Noah einsam das ihm aufgetragene Werk vollendet, geht das Leben in dem kleinen Dorf Galenda, irgendwo in der Nähe des Mittelmeers, unbeteiligt weiter. Das Postauto bringt einmal am Tage den Postsack, die Kinder gehen zur Schule, das Erntefest wird mit lautem Jubel gefeiert. Ophir, der Priester, predigt den Ungläubigen und den Gläubigen, und Mahalath, die Gefährtin Noahs, besorgt Haus und Hof, als stünde kein Ende bevor, obwohl es schon anfängt, sich drohend abzuzeichnen. Eine große Dürre hat sich Galendas bemächtigt, hervorgerufen durch das Fällen von Noahs Wald, der das Dorf schützte.

Aber nicht der sichere Untergang ist es, der Noah nicht schlafen läßt. Auch er glaubt, daß keiner der Lebenden erwählt sei, das Menschentum danach, fortzupflanzen, weil keiner mehr die göttliche Unschuld in sich trägt. Wem aber, wenn nicht einem Menschen, kann die Taube den Ölzweig bringen? Wer kann das Symbol deuten? Wer ist würdig genug? Des Ölzweigs wegen muß ein Menschenpaar sich in die Arche retten und auf dem Berge Ararat von neuem beginnen.