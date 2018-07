Für eine Reihe ausländischer Käufer waren die Zusammenkünfte zwischen amerikanischen und deutschen Wirtschaftlern Grund genug, um sich für deutsche Aktien erneut zu interessieren. Die freundlichere Stimmung, die diese käufe brachten, ergriff – von Frankfurt und Düsseldorf ausgehend – schnell auch alle anderen westdeutschen Börsenplätze. Gekauft wurden in erster Linie natürlich die Werte, bei denen es am meisten zu verdienen gibt: Aktien der Eisen- und Stahlindustrie! Wenn man die jetzigen niedrigen Kurse mit den Umstellungsversionen vergleicht, die mit einiger Gewißheit auch Wirklichkeit werden durften, dann liegt hier das Geld in der Tat „auf der Straße“ und es erscheint schwer verständlich, warum die innerdeutsche Kundschaft sich diese Chance entgehen läßt. Die Sozialisierungsgefahr erachtet man bei der Grundstoffindustrie nicht mehr als so prekär wie noch vor einigen Monaten, nachdem nunmehr besonnene Köpfe der Opposition unter Hinweis auf das britische Debakel vor einem derart gefährlichen Experiment gewarnt haben. Zwar sind die Ansichten jener Leute, die sagen, daß es dem deutschen Publikum weniger an dem Mut zum Aktienkauf als vielmehr an dem flüssigen Geld fehlt, gerade zum Jahreswechsel nicht von der Hand zu weisen, doch dürfte der Grund für die Zurückhaltung der inländischen Käufer in einem viel stärkeren Maße in der Tatsache liegen, daß die Aktien psychologisch in der zurückliegenden Zeit zu schwer belastet wurden. Es wäre eine dankbare Aufgabe der jetzt in Hamburg gegründeten Arbeitsgemeinschaftdeutscher Wertpapierbörsen, die Aktie sowohl bei den gesetzgeberischen Instanzen als auch beim Publikum wieder populär zu machen.

Der Schlager des Montanmarktes war in der vergangenen Woche die Klöckner-Umstellung, die den Optimisten in bezug auf die Kapitalumwandlung der anderen Gesellschaften neuen Auftrieb gab. Wenn auch die offizielle Bestätigung für die 1:3,25-Umstellung bei Klöckner noch aussteht, so dürfte an ihrer Richtigkeit kaum mehr ein Zweifel bestehen. Der Klöckner-Kurs zog nach Bekanntgabe der vermutlichen Bilanzziffern um 3 Punkte an und lag mit 194 v. H. 4 Punkte über dem letzten Wochenschluß. Lebhafte Umsätze erfolgten in Ver. Stahl und GHH. Ver.-Stahl-Aktien zogen im Wochenverlauf um 8 Punkte auf 202 v. H. an, während GHH nach 215 1/2 in der Wochenmitte auf 210 v. H. an der Monatsschluß-Börse am 28. November zurückfielen. Mit Ausnahme von Harpener Bergbau und Eisenhütten buchten alle übrigen Montanaktien kleine Gewinne. – Auch am Kalimarkt gab es leichte Kursaufbesserungen, nachdem eine Zeitlang Nachrichten über bestehende Absatzschwierigkeiten die Bewertung etwas gedrückt hatten.

Bei den IG – Farben bedauern jene, die etwas voreilig ihre Papiere nach Bekanntgabe der möglichen Umstellungszählen abgestoßen hatten, nun ihren schnellen Schritt. Durch Sperrmarkkäufe hat sich der Markt wieder belebt und der Kurs ist für effektive Stücke von 92 auf 94 v. H. (und für Neugirosammelanteile von 90 1/2 auf 91 v. H.) gestiegen. – Größere Umsätze verzeichneten die Großbankwerte, ohne daß sich dabei wesentliche Veränderungen ergaben. Knapp behauptet waren lediglich die Reichsbank-Giroanteile, die um 1 1/2 Punkte auf 64 v. H. nachgaben. Das Spekulationsinteresse für dieses Papier ist im Augenblick so gut wie erloschen. Man kann jedoch annehmen, daß es mit dem Fortschreiten der Verhandlungen über die Abfindung wiederkehren wird. „Zu dem jetzigen Kurs ist noch nichts zu verlieren!“ so lautet die Meinung vieler Experten. Erwähnt werden muß in dieser Gruppe die Berliner Handelsgesellschaft, deren Aktienkurse von 69 auf 74 v. H. anstiegen.

In Rheinland-Westfalen kam überraschend eine Nachfrage nach Brauerei- Aktien auf, als deren Folge Kursgewinne bis zu 6 Punkten eintraten. Zwar rücken die Bilanzveröffentlichungen bei den Brauereien für das am 30. September abgeschlossene Geschäftsjahr näher, es ist aber zumindest fraglich, ob die Hoffnungen auf ergiebige Abschlüsse sich in allen Fällen erfüllen werden. Auch bei den norddeutschen Brauereien war vor einigen Monaten eine Aufwärtsbewegung festzustellen, der jedoch bald eine rückläufige Tendenz gefolgt ist.

Die bessere Beschäftigung der Textil- und Zellfaserfabriken drückt sich nun auch in den Aktienkursen aus. Sowohl Zellstoff-Waldhof als auch die Phrix-Töchter, Chemie-Faser und Rhein. Kunstseide, waren mehrprozentig befestigt. Die Phrix-Aktien selber sind von der Aufwärtsbewegung ausgenommen. Das Publikum will zunächst einmal Klarheit über den Konzern-Status haben, ehe es sich neu engagiert. Mit Mißbehagen wird darauf hingewiesen, daß die Phrix-Werke außer ihrer DM-Eröffnungsbilanz noch keinen weiteren DM-Abschluß vorgelegt haben.

Am Motorenmarkt hatten Enthusiasten auf eine Belebung bei Daimler nach dem mexikanischen Sieg der Mercedes-Wagen getippt. Eine Börsenreaktion blieb jedoch aus, dafür buchten NSU einen Gewinn von 7 Punkten. Von den Maschinenwesen wurden MAN, Demag, Brown-Boveri, Maschinenbuckau auf erhöhter Basis gehandet. Sowohl der Auftragsbestand als auch, die Kostenlage weilen in diesem Industriezweig als zufriedenstellend angesehen, was man bei den Werften in bezug auf eine preiswerte Belieferung mit Eisen und Stahl noch nicht sagen kann. Die Aktien der Deutschen Werft fielen von 79 auf 74 v. H. zurück.

Am Rentenmarkt hatten die in letzer Zeit überraschend stark gefallenen Kurse der Harpener Bonds neue Interessenten angelockt. Nach Nachfrage schlossen sie mit 100 v. H. (nach 94). RM-Pfandbriefe (darunter auch die der Schiffspfandbriefbanken) kamen in Einzelfälle! zu weiteren Verbesserungen. Eine Geschäftsbelebung mußte ausbleiben, da die Mehrzahl der Pfandbrief- und Obligationsinhaber auf Anraten der Banken an ihren RM-Stücken esthalten, um nicht des Aufwertungsanspruches verlustig zu gehen. -ndt.