Jan Lauts: Isabella d’Este. (Marion von Schröder Verlag, Hamburg, 456 S., 64 Abbildungen, Leinen 24,– DM.)

Daß die Regierenden die Kunst als Mittel zum Zweck betrachten, ist so häufig wie verwerflich. Daß sie sich zu ihr indifferent verhalten, so normal wie traurig. Der unwahrscheinliche Glücksfall jedoch, daß die Politik als Dienerin der Musen begriffen wird, hat sich nur einmal ereignet: an einigen italienischen Renaissancehöfen vor und um 1500. Die an jener Glanzzeit teilhatten, besaßen wohl eine Ahnung von der Bestimmung des Tummelfeldes, das die Geschichte ihren Leidenschaften für einige Jahrzehnte überließ. Wie könnte sonst ein Leonardo da Vinci bestehen, der sich von dem Scheusal Cesare Borgia bezahlen ließ. Die sittlich untadelige Persönlichkeit mußte solchen Menschen verdächtig erscheinen, wo sie sich ausschloß und eiferte, als Realisierung ihrer geheimsten Sehnsüchte aber, wo sie sich behauptete. Die von den Theoretikern der italienischen Renaissance konstruierte männliche Idealfigur bleibt in der Wirklichkeit unauffindbar, ihr weibliches Pendant hingegen hat Leben erhalten durch Isabella d’Este, Markgräfin von Mantua, deren Leben Jan Lauts in mustergültiger Weise nachzeichnete.

Geburt und Heirat stellten Isabella politisch und geographisch, Begabung und Bildung geistig in die Mitte ihrer Zeit. Berechnende, mit den Ränken einer abgefeimten politischen Praxis vertraute Schläue steht bei ihr, ähnlich wie kurz zuvor bei dem Prächtigen Lorenzo de Medici, im Dienste eines umfassenden Kunstverstandes, und das Urteil der Frau, die mit mehr Geschick als der bramarbasierende Gatte Francesco Gonzaga die verschiedenen Mächtegruppen zugunsten ihres Mäzenatenländchens ausspielte, galt in künstlerischen Dingen nicht weniger als in Fragen der Kleidung. Der Sinn schwierigster lateinischer Perioden erschloß sich ihr ebenso wie die Kemenatenmysterien der Parfümbereitung. Mantegna, Perugino, Leonardo, Correggio malten sie und für sie, ihre Persönlichkeit beeindruckte Päpste und Könige.

Isabellas Leben schildern hieß streckenweise Weltgeschichte zu Papier bringen. Jan Lauts unterzog sich dieser Aufgabe im Verantwortungsbewußtsein und mit der gewissenhaften Akribie des Historikers. Keine der gefürchteten und so erschreckend beliebten vies romancees also, sondern eine in sauberer Sprache geschriebene Monographie, in der eine beispiellos produktive geschichtliche Stunde in der personalen Verdichtung ihrer Bestrebungen Gestalt gewinnt. Gediegen und geschmackvoll, dem Inhalt angemessen, ist die Ausstattung des Bandes. Zahlreiche und gute Abbildungen, Quellenvermerke, ein sorgfältiges Register, Stammtafeln und eine Karte erhöhen seinen Wert.

Erich Köhler