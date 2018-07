Die Diskussion der letzten Wochen über eine erneute Senkung des Diskontsatzes wirft die Frage auf, ob ein solcher Schritt unter konjunkturellen Erwägungen gegenwärtig berechtigt wäre. Die Senkung des Diskonts von 5 auf 4,5 v. H. am 21. August hatte vielfach Überraschung ausgelöst, da sie mitten in eine Periode des Kampfes um Zinswahrheit am Kapitalmarkt fiel. Die unmittelbaren Hintergründe der Diskontsenkung waren zwar deutlich genug: Entspannung der Zahlungsbilanz- und Devisensituation sowie Nachlassen der Preisauftriebskräfte. Die Zentralbank leistete weiterhin mit der Diskontsenkung auch einen Beitrag zur Wiederherstellung eines normalen Zinsgefälles zwischen Geld- und Kapitalmarkt. Gleichzeitig wurden durch diese Zinsverbilligung die Voraussetzungen für eine bewegliche Diskontpolitik in der Zukunft geschaffen.

Bei einer Beurteilung der Diskontpolitik unter konjunkturellen Gesichtspunkten ist daran zu erinnern, daß die Zentralbankpolitik in Westdeutschland – wie in fast allen Ländern mit Ausnahme der USA – das Gesetz ihres Handelns fast ausschließlich von der Außenwirtschaftslage des Landes empfängt.

Die übersteigerte binnenwirtschaftliche Belebung im Verlauf der Korea-Hausse und der dadurch überhöhte Einfuhrbedarf erzwang die im Herbst 1950 einsetzende administrative Kreditverteuerung und -beschränkung. Umgekehrt ermöglichte die starke Zunahme der westdeutschen Geld- und Devisenreserven seit Frühjahr 1951 eine Revision der Politik der Kreditverknappung im Laufe dieses Jahres.

Demgegenüber treten alle Motive, die in den beiden letzten Jahren aus der innerwirtschaftlichen Situation heraus für eine Anpassung des Zinsniveaus angeführt wurden, an Bedeutung zurück. Der Durchschnittsertrag des Sachkapitals war seit der Währungsreform in Westdeutschland ungewöhnlich hoch. Dies ist aus dem Umfang der Eigenfinanzierung zu ersehen, wie sie aus allen statistischen Unterlagen über die Kapitalbildung seit 1948 und aus nahezu allen Bilanzen großer Unternehmungen hervorgeht. Die Gewinne, die den hohen Kapitalertrag ermöglichten, waren eine natürliche Begleiterscheinung des großen Nachholbedarfs und der dadurch bedingten geringen freiwilligen Ersparnisse. Die Annahme, daß bei einem echten Marktzins die normale Sparkapitalbildung (d. h. durch Sparen aus dem Einkommen, nicht über die Gewinnbildung) höher gewesen wäre, als sie es tatsächlich war, ist kaum beweisbar. Eine Erhöhung des Marktzinses hatte – schon allein wegen der steuerlichen Progression – sehr drastisch sein müssen, um die freiwillige Spartätigkeit genügend anzuregen; sie hätte dann wohl den Aufschwung gehemmt, die Entwicklung zum mindesten in andere Richtung geführt. Der Aufschwung (oder „Wachstumsprozeß“) jedoch war dringend notwendig; seine Grenzen bestimmten sich vor allem durch die bekannte Engpaßsituation und ferner durch den Außenwirtschaftsrahmen, der letztlich über die Kreditpolitik entschied.

Der kurzfristige Zins hatte und hat noch immer eine beachtliche Höhe; als Maßstab für seine faktische Mindesthöhe kann der Kontokorrentzins gelten, der zur Zeit bei 9 v. H. liegt. Er besagt, daß zu diesem Satz die kreditsuchenden Unternehmer und kreditgebenden Banken das Gleichgewicht finden, daß also zu diesem Satz die Unternehmen noch bereit sind, ihre innerbetrieblichen Quellen für Geldkapital gelegentlich und vorübergehend durch Bankleihkapital zu ergänzen oder aufzufüllen.

Demgegenüber ist die Frage des Zinsfußes am Kapitalmarkt i. e. S. (Pfandbrief- und Obligationenzins) mehr eine Frage des Zinsgefälles und der Lenkung des anfallenden Kapitals auf die verschiedenen Investitionsmöglichkeiten, als eine Frage der Höhe des Kapitalzinses „an sich“.

Und nun zur konjunkturellen Betrachtung der gegenwärtigen Entwicklungsphase: Es spricht vieles dafür, daß die Phase des starken wirtschaftlichen Aufschwungs, der durch enorme Kapitalerträge gekennzeichnet war, vorüber ist oder doch dem Ende zugeht. Eine Verteuerung des langfristigen Kredits durch marktgerechte Zinsbildung wird im gegenwärtigen Zeitpunkt, d. h. in einer Periode rückläufiger Gewinne, der privaten Wirtschaft (mit Ausnahme der Wohnungswirtschaft und der Grundstoffindustrien) trotzdem insofern eine Erleichterung bringen, als sie des Zwanges enthoben wird, wie bisher noch teurere kurzfristige Kredite in Anspruch zu nehmen, deren Verzinsung sie allerdings in den ersten Aufschwungjahren verhältnismäßig leicht aufbringen konnte. Die Konsolidierung, also die Verlagerung der Fremdfinanzierung vom kurzfristigen auf den langfristigen Kredit, setzt jedoch voraus, daß den Banken hinreichende Mittel für das langfristige Kreditgeschäft zufließen. Ein zu marktgerechtem Zins angebotener langfristiger Kredit würde dann, im Grunde genommen, eine Verbilligung der Fremdfinanzierung bedeuten.

Soweit die innerwirtschaftlichen Momente der Zinssituation. Und wie steht es mit der Außenwirtschaft? Die deutsche Außenwirtschaftssituation ist gegenwärtig noch gut; aber auf längere Sicht ist sie immer noch und vielleicht demnächst wieder zunehmend labil. Der Welthandel schrumpft; von seiner Entwicklung aber ist die deutsche Ausfuhr abhängig. Die deutsche Einfuhr wird vermutlich weiter steigen. Die internationale Zahlungsbilanz- und Währungssituation ist voller Spannungen, zu deren Überbrückung die abnehmende wirtschaftliche Hilfe der Vereinigten Staaten und auch die Hilfsmittel der seit 1945 in Aktion getretenen internationalen Körperschaften nicht ausreichen. Folglich muß die deutsche Diskont- und Kreditpolitik elastisch bleiben, um u. U. aus Außenwirtschaftsrücksichten erneut restriktiv werden zu können. Die Diskontpolitik hat also ein Doppelgesicht, ein binnen- und ein außenwirtschaftliches, und wird es wohl behalten. Es gibt da schwerlich eine grundsätzlich richtige Diskontpolitik. Die Vermutung allerdings spricht dafür, daß Zeiten eines relativ hohen Diskonts doch Ausnahmen bleiben werden.