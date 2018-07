Kurt von Wolfurt: Peter I. Tschaikowskij. Bildnis des Menschen und Musikers. (Atlantis-Verlag, Freiburg i. Br., 295 S., Leinen 11,50 DM.)

Ein Jahr vor dem 60. Gedenktag seines Todes tritt der russische Meister durch dieses Buch in besonders eindrucksvoller Weise vor das Bewußtsein der deutschen Musikfreunde. Es dürfte kaum ein anderer Autor so berufen gewesen sein, in Sachen Tschaikowskijs das Wort zu ergreifen wie Kurt v. Wolfurt, der baltische Komponist und Dirigent, der, in Rußland geboren, den größten Teil seines Lebens dort verbrachte. Seiner genauen Kenntnis des russischen Musiklebens und seiner Vertrautheit mit dessen markanntesten Erscheinungen entsprang schon eine grundlegende Mussorgski-Biographie, auf die noch immer jeder zurückgreifen muß, der sich über die historischen und geistigen Voraussetzungen des elementarsten russischen Musikgenies orientieren will. Den alten Streit um den höheren schöpferischen Rang Mussorgskis oder Tschaikowskijs läßt Wolfurt jetzt auf sich beruhen. Er hält sich an das Faktum, daß Tschaikowskij für die große Welt doch immer „der“ musikalische Repräsentant seines Vaterlandes bleibt. Dabei erweist er sich erneut als talentvoller Schriftsteller, der es fertig bringt, durch die Impulsivität, die Farbigkeit, Bestimmtheit und persönliche Engagiertheit seiner Darstellung selbst den Leser mitzureißen, der nur mit Widerstreben einer Musikergestalt huldigen mag, die so ganz im Stimmungsleidenschaftlichen versinkt und in deren Lebensatmosphäre ständig urwilde, brausende Steppenwinde Parfümwolken vor sich herzutreiben scheinen. So bedeutend zeigt sich die schriftstellerische Kunst des Biographen, daß man bei der Lektüre fast zu glauben bereit ist, „Genie“ müsse nun einmal so sein: so affektgepeitscht, bodenlos, denaturiert und morbid, so gebrochen in allen Instinkten und doch nicht genügend vom Geiste gehalten. Wolfurt schenkt diesem schwer greifbaren Grenzphänomen seine ungeschmälerte Sympathie. Aber er benützt nur objektive, dokumentarische Mittel, um sie zu übertragen. So vor allem den Briefwechsel zwischen Tschaikowskij und der selig-unseligen Nadjeshda von Meck – das psychologisch-psychopathisch interessanteste Gegenstück zu dem Briefwechsel Wagner–König Ludwig... Und es gelingt dem biographischen Erzähler, das unbedingt Tragische des menschlichen Sonderfalls Tschaikowskij überzeugend Erlebnis werden zu lassen. Auch an der außerordentlich prägnanten Deutung des Werkes, von dem aus der Mensch im Zeitalter des Individualismus die beredsamsten Gründe seiner Rechtfertigung zu ziehen pflegt. Der klassische Individualismus ist hier freilich schon zum romantischen Extrem des schrankenlosen Subjektivismus gediehen. Als Denkmale der entsprechenden Epoche und ihrer speziellen Ausformung innerhalb einer besonders unterhöhlten Kulturlandschaft haben Gestalt und Kunst Peter Iljitschs’ gewiß sogar Größe. Wolfurt hat diese Größe sichtbar gemacht, indem er die Figur seines Helden im richtigen Maßstab vor den Hintergrund ihrer Bedingtheiten stellte. Stefan Roth