Alexander Spoerl: Ein unbegabter Liebhaber. (R. Piper & Co. Verlag, München, 187 S., Leinen 7,50 DM.)

Man kennt Spoerl jun. sicher ins Zwerchfell zielende Technik aus den „Memoiren eines mittelmäßigen Schülers“ (Auflage 42 000 bis jetzt). Auch der unbegabte Liebhaber, zuerst Assistent an einer Frauenklinik, dann Erfinder eines Lippenstifts und Teilhaber einer Kosmetikfirma, stolpert von Panne zu Panne und tritt bei allen Frauen, in die er sich verliebt hat, gehörig ins Fettnäpfchen. Zum Glück hat er einen vierbeinigen Schutzengel in Gestalt des Hundes Emil.

Hugo Hartung: Aber Anne hieß Marie. Roman, (Im Verlag Ullstein, Berlin, 247 S., Leinen 8,40 DM.) Wären die Drehbücher zu deutschen Filmschwanken alle so sauber durchkonstruiert und mit soviel appetitlichem Beiwerk versehen wie diese Schnurre von den siebzehnjährigen Zwillingen, die sich einer Erbschaft wegen als „Illing“ ausgeben, dann wäre es besser bestellt um den deutschen Film. Jacques Königstein: Das ideale Brautpaar (Verlag Fredebeul & Koenen, Essen, 176 S., 12 Abbildungen, Leinen 6,– DM).

Königsteins Sendereihe ist eine der populärsten des NWDR. Hier berichtet der Conférencier von Gesprächen, die er vor und nachher mit den Brautpaaren hatte, läßt die Fragen, die er an sie stellte, Revue passieren und stellt amüsante Glossen dazu.