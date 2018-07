Drei der sechs Abgeordneten der „Deutschen Gemeinschaft“ im Bayerischen Landtag sind nach der ebenso radikalen wie törichten Rede ihres Parteivorsitzenden August Hausleiter aus der Partei ausgetreten. August Hausleiter, bis 1949 stellvertretender Vorsitzender der CSU in Bayern, dann Gründer der „Deutschen Gemeinschaft“ und Vorstandsmitglied der „Deutschen Union“, erstaunlicherweise auch Mitglied des deutschen Rates der Europäischen Bewegung, ist der Meinung, es sei seine Aufgabe, die Radikalen mit radikalen Schlagworten zu sammeln, „damit sie nicht in falsche Hände kommen“. Er will sozusagen ein Gegenfeuer anzünden wie bei einem Präriebrand. Auch vor 1933 ist ähnliches versucht worden, von Wulle bis Hugenberg, wer dann die Zeche einstrich, war Hitler.

Allerdings kommt es manchmal anders als man denkt. Denn durch Hausierers Nürnberger Rede, in der er behauptete, das ganze Volk stehe hinter Ramcke, hat er von den fünf Abgeordneten, die hinter ihm standen, drei eingebüßt. Das ist sehr tröstlich. Wenn derartige nationalsozialistische Eskapaden nicht mehr ausschließlich auf Kosten Deutschlands, sondern auf Kosten der eigenen Partei gehen, dann besteht Aussicht, daß sie bald eingestellt werden. L.