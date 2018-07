Inhalt Seite 1 — Reportage über das Unzulängliche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Uraufführungswoche in Münster

Münster, Ende November

Das elende Gelaß zerstört von vornherein die freundliche Stimmung. Leicht bedrückt zwängt man sich durch die Enge einer roh gefertigten Klappstuhlreihe, murmelt nervös Entschuldigungen. Denn es läßt sich leider nicht vermeiden, daß man seinen Nachbarn belästigt, der mit gleich verzweifelter Mühe den Platz erkämpft hat, von dem aus er sich mit den Musen einlassen will. Wer einen Smoking trägt, fühlt sich unbehaglich, denn der Einbruch des Festlichen wirkt hier wie eine ironische Pointe.

Die Bedeutung der ganzen Veranstaltung hängt an der erregenden Vokabel „Uraufführung“. Aber was sich da hinter der Rampe unter dem Stichwort „Sturm an der Elbe“ begibt, ist beiläufige Kolportage. Routine, am mißratenen Filmbeispiel geschult, hat sich einer schicksalhaften Situation aus den letzten Kriegstagen bemächtigt. Der Autor Gustav Faber ist offenbar ein ausgezeichneter Kenner aller Leitartikelphrasen des Jahres 1945. Ein deutscher General, ein englischer Kollege, ein zynischer Nazi, ein edler Aufrührer gegen den Kadavergehorsam, Landser, die sich an lärmenden Kraftworten vergnügen, Figuren der militärischen Hintertreppe (wozu auch eine unvermutet energische Krankenschwester gehört): sie alle wollen den Nachweis liefern, daß die Menschlichkeit über der Ideologie steht. Das ist ein anstrengendes Unternehmen, wenn die Handlungskonstruktion in die befremdliche Perspektive von Filmroutiniers gerät, denen es ja doch nur auf die aufgeregte Fabel ankommt. Die Bühne als ästhetische Anstalt wird da zur lächerlichen Farce, man kann nicht mehr über eine Leistung des Theaters, sondern lediglich über höchst fragwürdige Wirkungen der Reportage sprechen, die an der Miß Verständlichkeit des Wirklichen die Leidenschaften entzünden will. Da scheint ein sehr besonderes, sehr verhängnisvolles Symptom vorzuliegen. Das Theater, auf Breitenwirkung versessen, sucht das gegenkünstlerische Motiv, sucht die Formlosigkeit der Phrase, um aus der Gedankenlosigkeit des Publikums Kapital zu schlagen. Über die künstlerische Gestaltung wird nicht einmal mehr versuchsweise diskutiert.

Es ist schlimm, wenn solche Tendenzen von der Provinz her vorgetragen werden. Denn hier besitzt das Theater in den Augen der Menschen noch eine unmittelbare Verbindlichkeit, hier wird das Spiel nicht vom Wirklichen isoliert gesehen, hier hat die Szene ein Gewicht, das zunächst außerhalb der künstlerischen Berechnung liegt. Da wird alles ernst genommen, das Falsche ebenso wie das Richtige. Es fehlt die Distanz der intellektuellen Skepsis.

Deshalb ist hier auch eine literarische Belanglosigkeit wichtig zu nehmen. Natürlich nicht, wenn sie sich, wie beim „Echten Demetrius“, als sinnbildhaft gemeintes burleskes Spiel drapiert, das sich ad der drastischen Kabarettpointe mühsam entfacht. Walter Teich will in einer phantastischen Bearbeitung des Demetrius-Stoffes aktuelle Problematik anklingen lassen. Parodie der angemaßten Macht, leicht groteske Apotheose des „gesunden Menschenverstandes“: diese sehr sympathischen Ergebnisse genügen indessen nicht, um ein konstruiertes Verwechslungsspiel besonders anziehend zu machen. Die Regie Rudolf Hofmanns überspielte manche Plattheit durch äußerste Steigerung des Komödiantischen. Und immerhin wurde dadurch eine Distanz erreicht, die das Ganze trotz der sinnbildhaften Absichten des Autors in eine Bilderbogenwelt entrückt, deren Umrisse und Farben Vergnügen auslösen. Aber diese Unverbindlichkeit eines historisierenden Mummenschanzes beantwortete wieder nicht die Frage nach dem Sinn dieser Uraufführungswoche.

Man hatte versprochen, Neues zur Diskussion zu stellen und löste das Versprechen mit den Ergebnissen einer sehr konventionellen Auffassung vom Theater. Allein die Aufführung eines alten chinesischen Spiels, das Ernestine Costa ins Deutsche übertragen und für die Bühne eingerichtet hat, durchbrach diese Konvention. „Köstliche Quelle eine heitere szenische Bemühung um das unverletzliche Märchenthema der Gattentreue ist Gleichnis des Lebens, das sich in seiner Fülle aller rohen Gewalt und aller intellektuellen Erpressung entzieht. Die naive Sicherheit des Mädchens, das mit Anmut den Namen „Köstliche Quelle“ trägt, ihre gelassene Klugheit geben eine zauberhafte Atmosphäre des Lebendigen, das aus der Andeutung mit all seinen Möglichkeiten der Poesie aufsteigt. Ein ganzes Abenteuer wird da lebendig, und zwar deshalb, weil in der Unterhaltung die innere Spannung ist, die der beteiligten Phantasie des Zuschauers eine Chance gibt, in der Abkürzung, in der poetischen Chiffre, das Ganze zu begreifen.