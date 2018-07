Je mehr Vorträge, Reden und Ansprachen gehalten werden, um so klarer wird uns, daß diese Form der Meinungsäußerung unseren Bedürfnissen nicht mehr entspricht. Mehr und mehr drängt der Mensch zum Gespräch. Er wünscht eine intimere Sphäre, die ihn nicht einschüchtert, in der er sich gleichberechtigt fühlt. Das lähmende Prestige von Kanzel und Katheder macht sich in jeder Versammlung fühlbar. Man kann weder dem Pfarrer noch dem Professor widersprechen, und wer das Rednerpult einnimmt, der profitiert von dem Ansehen, das sowohl der Predigt wie der Vorlesung in Deutschland von alters her anhaftet. Man glaubt dem Manne zwar nicht, der die Hörer in zwanzig Minuten Wehrlosigkeit versetzt, aber man muß ihm zuhören und staut dabei Zustimmung oder Ablehnung auf; aber das Aufgestaute wird schnell von dem Gefühl der eigenen Minderwertigkeit verzehrt, das den Zuhörer mehr und mehr überwältigt. Daher beginnt fast jede politische Diskussion in einer Stimmung der Feindseligkeit. Beinahe könnte man sagen, daß es gilt, Rache an der Autorität zu nehmen, die das Pult besetzt hält.

Wer häufig an politischen Aussprachen teilnimmt, kennt die Ungeduld der Zuhörer, die beim ersten Wort des Redners – meist sogar schon vorher – wissen, wohin er gehört und was er infolgedessen sagen wird. Da hilft nur, so schnell wie möglich zur Diskussion überzusehen, damit die Leute sich selbst reden hören können. „Er hört sich gerne selbst reden“, sagt man gern, als ob das eine Schande wäre! Denn es ist wirklich wichtiger, den Menschen die Zunge zu lösen als ihnen eine Meinung zu vermitteln, die ihnen sowieso nicht neu ist. Wer dem einzelnen dazu verhilft, daß er sich reden hört, befreit ihn von dem Wahn, daß doch alles schon feststeht, daß wir unverrückbaren Doktrinen unterworfen sind und daß man, ob man will oder nicht, doch zu dem einen oder dem anderen Haufen gehört. Zuhören mag eine edle Kunst sein, aber wer nur zuhört, weil ihm das Widersprechen aussichtslos erscheint, der verlernt das Denken und verliert die Lust, eine Meinung zu haben. Darum ist das Gespräch nützlicher und begehrter als der Vortrag. Ein Abgeordneter, der sich im kleinsten Kreis der Diskussion stellt, übt mehr Wirkung aus als wenn er in drei Massenversammlungen sein parteiamtlich genehmigtes Referat an den Mann bringt. Der Entwertung des fertig gestanzten Wortes steht das zunehmende Bedürfnis gegenüber, das Wort im Wechsel von Frage und Antwort neu erstehen zu lassen und ihm dadurch ein wenig von seiner Ursprünglichkeit wiederzugeben.

Leider sind die wenigsten politischen Diskussionen wirkliche Gespräche, weil viele Leute etwas auf dem Herzen haben, was gar nicht zur Debatte steht. Wir alle kennen den Kauz, der in jeder Versammlung erscheint, welches auch ihr Thema sei, und bündig erklärt, daß der einzig wichtige Umstand bisher überhaupt nicht erwähnt worden sei. Er zieht dann ein umfangreiches, schon etwas mitgenommenes Manuskript aus der Tasche und beschäftigt die Zuhörer mit seiner fixen Idee, etwa mit der Reform des Kalenders oder mit der Wirkung der Sonnenflecken auf das Gehirn der leitenden Staatsmänner. Es ist die Flucht des Träumers an die Öffentlichkeit, eine Weile nützt er die Heiligkeit des Katheders aus, bis der Versammlungsleiter ihn zaghaft unterbricht. Es findet sich dann meist im Saal ein Fanatiker der Meinungsfreiheit, der ausruft: „Weiterreden lassen!“, und unser Kauz darf die Versammlung weiter lähmen. Ja, schüchtern darf man bei solchen Gelegenheiten nicht sein, aber leider sind diejenigen, die wirklich etwas zu sagen haben, fast immer schüchtern, und niemand hilft ihnen. Sie werden überrannt von solchen, die ihren Streit mit dem Wohnungsamt genüßlich ausbreiten und uns mit funkelnden Augen schildern, wie sie zum Landrat „hinaufgegangen“ sind und ihm tüchtig Bescheid gesagt haben. Die Stimmung belebt sich, denn der Prahlhans lockert die Hemmungen, und jeder schmeckt die Wonne des Bescheidsagens mit. Damit treibt die Aussprache vom Thema ab und ergießt sich ins Lokale. Gewöhnlich sind es dann die Flüchtlinge, die – eben weil man ihnen nicht gestattet, im „Lokalen“ Wurzeln zu schlagen – das Gespräch wieder auf die höhere Ebene zurückführen. Ihre Beschwerden wurzeln fast immer im Grundsätzlichen, das durch sie wieder zu seinem Recht kommt. Wären sie nicht zur Stelle, verlöre sich das Thema „Haben wir eine gesunde Demokratie?“ unverzüglich in Fragen der städtischen Marktordnung oder der Enttrümmerung des Grundstückes hinter der Kirche.

In jedem Mensch lebt heute der geheime Wunsch, die Erstarrung der Meinungen durch das Gespräch zu überwinden. Es ist, als ob er darin eine Möglichkeit ahne, ein wenig Würde zu gewinnen und seine Persönlichkeit zu befestigen. Gewiß, er will sich reden hören, aber er will sich damit gleichsam in Fluß bringen und sich in dem Bewußtsein stärken, ein Individuum zu sein, das nicht allein ist, sondern im Geselligen lebt. Es ist ja nicht wahr, daß wir nichts lieber täten, als in der Masse zu verschwinden. Wir selbst sind es nicht, die uns zum Massendasein verurteilen. Aber es ist eine Frage der Kraft, ob wir widerstehen wollen. Ernst genommen werden, Geltung haben, und zwar nicht als Haufen, sondern als Person, das ist das stille Heimweh aller jener, die auf das Gespräch drängen und sich von der Wechselrede eine Lockerung ihrer Einsamkeit versprechen. Wer den anderen zum Sprechen bringt, tut mehr für sein Gemeingefühl als alle Versammlungsredner der Welt. Allerdings gehört zum echten Meinungsaustausch etwas, was uns kaum noch dem Namen nach bekannt ist: Sympathie. Die Unfähigkeit, den Andersdenkenden gelten zu lassen, ist eine Zeitkrankheit, die nur ein Teil des Erkaltens der menschlichen Beziehungen überhaupt ist. Zaghaft sind wir geworden, zaghaft in bezug auf unsere eigene Herzenskraft und zaghaft im Glauben an die Neigung des Nächsten, sich uns zuzuwenden. Wir müssen miteinander sprechen – aber wie soll dies möglich sein, wenn das Gefühl für den Mitmenschen nicht in jedem spricht! Wo die Herzen erkalten, da erstirbt auch das Gespräch, und wo dies Ersterben sich vollzieht, da räumt der Mensch seinen Platz, um ihn der Tyrannei frei zu machen. Hinter der Unfähigkeit, zu einer echten Teilnahme am menschlichen Zusammenleben – also auch an der Politik – zu gelangen, verbirgt sich oft ein Versagen gegenüber dem Leben überhaupt.

Die Bewährung beginnt mit dem Zwiegespräch und erfüllt sich in der weiträumigen politischen Auseinandersetzung. Der intime Ausgangspunkt sollte sich, wenn alles mit rechten Dingen zuginge, noch im Austragen der allgemeinsten Gegensätze fühlbar machen. In beiden Fällen steht das Zusammenleben auf dem Spiel. Aber was zwischen zwei Menschen nur der Wunsch ist, recht zu haben, das wächst sich zwischen Menschengruppen zu einem Machtstreben aus, in dessen Kern die unausgesprochene Tendenz rumort, den Gegner zum endgültigen Verstummen zu bringen, wenn nicht gar ihn zu vernichten. Auf den Verfall des Gespräches zurückblickend, sagt Carl Burckhardt in einem seiner schönen Essays: „Anstatt gemeinsam zu suchen und zu ergänzen, anzuregen und aufzufassen, kämpfte man unter dem Vorwand, einen Standpunkt zu verteidigen, um jene nackte, öde Macht der gegenwärtigen Stunde, die man innerlich in dem Augenblick verliert, in welchem man sie äußerlich gewinnt.“ Die öde Macht – nichts könnte besser den Zustand umschreiben, der eintritt, wenn aus dem Gespräch ein Kampf geworden ist, den einer gewonnen hat. Die erstickende Langeweile des triumphierenden Standpunktes ist das äußerste Gegenstück zur belebten und bewohnten Welt des Gesprächs, in der die Lichter nie niederbrennen, das Feuer im Herd nie erlischt und Schüsseln und Krüge nie leer werden. Es ist eine gesellige Welt, um die es sich hier handelt; in ihr waltet Rücksicht, weil sie sonst nicht bestehen könnte, sie ist begrenzt, weil es Sache des gesitteten Menschen ist, nicht im All oder in Begriffen zu wohnen, sondern unter gebautem Dache und im Rahmen praktischer Vereinbarungen seine Stätte zu finden.

O gewiß, das alles kann unseren scharfen Köpfen und Philosophen, die sich im Leeren so heimisch fühlen, keine Achtung abnötigen, denn sie dienen nicht einer so hinfälligen und irdischen Sache wie dem praktischen Zusammenleben, sondern der absoluten Wahrheit, die auf menschliches Leben keine Rücksicht nehmen kann. „Wo ich hinformuliere, da wächst kein Gras mehr!“ hat einmal ein deutscher Geisteswissenschaftler in liebenswürdiger Selbstironie von sich gesagt. Wer es erkennt und ausspricht, bei dem ist gewiß einiges Grün stehengeblieben. Aber es ist eine unheimliche Tatsache, daß die deutsche Sprache nicht sehr hilfreich ist, wenn es gilt, ein Kompromiß zu schließen, sich stillschweigend auf das Geltenlassen des Nächsten zu einigen und jene Abreden zu treffen, ohne die wir uns auf diesem Erdball schon längst gegenseitig aufgefressen hätten. Die deutsche Sprache ist eine sehr große, eine „fernhintreffende“ Sprache. Sie treibt zur Formulierung radikaler Wahrheiten oder Forderungen, die so gründlich zu Ende gedacht sind, daß sie den anderen weniger überzeugen als ausschalten. Es ist das Genie und der Fluch unserer sprachlichen Möglichkeiten, tabula rasa zu machen. Eine deutsche These, gut durchdacht und schlüssig vorgebracht, schafft ein leeres Schlachtfeld, auf dem die Argumente des anderen als Leichen umherliegen. Der philosophische Ausdruck macht jeder Aussprache ein Ende, noch ehe sie begonnen hat. Praktische Lebensklugheit und philosophische Erkenntnis sind in Deutschland mehr als unüberbrückbare Gegensätze; sie sind unversöhnliche Feinde, von denen nur einer leben kann. Eine Diskussion darf aber nicht ans Leben gehen, sie muß den anderen in seiner Freiheit und Würde bestehen lassen und da abbiegen oder einlenken, wo sie dem Gegenüber den Garaus machen würde. Die Möglichkeit des weiteren Zusammenlebens muß gewahrt bleiben.

Es ist klar, daß der Vortrag oder Monolog diesen Erfordernissen nicht zugute kommt. Gespräch und Diskussion stellen freilich sehr hohe Ansprüche an die Verträglichkeit des Menschen, und was das Bitterste ist, sie erheischen seinen Verzicht auf das süßeste aller deutschen Laster, auf die Besserwisserei. Was ist mit uns Menschen von heute eigentlich geschehen, daß wir jedem dankbar sind, der uns zum Sprechen bringt? Welches begrabene Leben regt sich da und will nach oben, will dorthin, wo die Lebendigen, über ihre Zäune gelehnt, miteinander schwatzen, sich ihre Herzen öffnen und bereit sind, zuzuhören? Sind sich die Politiker eigentlich klar darüber, wie gründlich das Ansehen der Rede verfällt und wie entschieden der Trieb zum gesprochenen, ja geplauderten Meinungsaustausch wächst? Hier drängt mehr zur Äußerung als eine politische oder wirtschaftliche Ansicht, hier dürstet etwas nach Befreiung, was in den tiefsten Seelenschichten zu Hause ist: Überwindung der Einsamkeit. Arme Politik, sie ist auf Menschen angewiesen, aber es gehört zu ihrem Wesen, sie zu verscheuchen oder doch wenigstens zu lähmen. Denn gibt es eine größere Anhäufung von Einsamkeiten als einen Saal voller Menschen, denen ein routinierter Politiker seine längst bekannten Ansichten vorträgt? Wer den Menschen von heute etwas zu sagen hat, der soll sie zum Sprechen bringen.