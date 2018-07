Inhalt Seite 1 — Wer spricht von siegen?... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kriegsbriefe gefallener Studenten (Herausgegeben von Walter Bahr † und Dr. Hans W. Bahr. Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen und Stuttgart, 472 S., Leinen 14,80 DM).

„Das Kennzeichen der Besten, der Wenigen, aber ihr Zeugnis steht dennoch für eine ganze Generation da, die nachträglich sich im Worte der Wenigen am treuesten abgebildet fand“, so beschrieb ein Soldat des zweiten Weltkrieges in einem seiner letzten Briefe den „gedankenvollen, glaubensfrohen Briefband“ der gefallenen Studenten des ersten Weltkrieges. Neben jenem Briefband steht nun ein neuer, einer, der für die Generation des zweiten Weltkrieges wiederum durch ihre toten Studenten Zeugnis ablegt. Merkwürdige Nüchternheit durchatmet die Briefe dieser Gefallenen, eine Nüchternheit, die keine Verzweiflung zuzulassen scheint. Es ist nicht der gemeinigliche Mut, der diese Haltung erzeugte, sondern beinahe umgekehrt: „Was ich hier erlebe“, so schrieb der Germanist Harald Henry von der Ostfront, „ist Idealismus. Der Idealismus des Trotzdem, haarscharf an der Grenze. Wenn ich gegen idealistische Auffassungen Front mache, so mit aller Erbitterung gegen alle falsche Bejahung, gegen eine Begeisterung, die überhaupt gar nicht kennt und weiß, was wir leiden und was hier zerstört wird. Sich über das ungeheure Verbrechen der Schuldigen hinwegzutäuschen, die diesen Krieg heraufbeschworen, ist selbst Verbrechen. Nur die Oberfläche zu sehen, filmisch geblendet zu sein, Wünsche zu hegen – das alles bekämpfe ich als falschen Idealismus.“ Und weiter: „Bis zum Wahnsinn zu leiden, mit zusammengebissenen Zähnen stillzuhalten, immer noch mitzumachen und bereit zu sein – und dann sich noch in grausigstem Elend, in den Abgründen und Nachtseiten des Lebens den Glauben an die lichten und schönen Seiten, an den Sinn des Lebens, an die ewigen Werte, an die ganze reiche und schöne Welt des Idealismus zu bewahren, wie sollen wir das nennen? Es ist jenes Trotzdem, jene innere Unzerstörbarkeit, jener unbedingte Wille, zuletzt auch das Furchtbarste in die Alleinheit einzubegreifen, im guten Gesamtkreislauf des Lebens zu sehen.“

Der Kampf, sich als Individuum zu bewahren, forderte die meisten seelischen Opfer. Das Persönliche das im Grauen unterzugehen droht, findet hier noch seinen Ausweg in die Zeilen für die Heimat: „Die Welt, in der wir leben, ist aus den Fugen ihrer alten Ordnung, ich meine, es gibt einen Halt nur in der Liebe, Treue und Verläßlichkeit der nächsten Menschen. Man kann in dem Chaos aller Werte, die zusammensinken, seinen Halt nu finden in der persönlichen Kommunikation vom Ich und Du und nirgend, und nirgend sonst!“ Das Persönliche fand aber noch eine andere Bindung, im Nebenmann, im Kameraden. Aber sie wußten alle, daß auch dieser letzte Rest des Menschentums gefährdet ist. Einer, der Musikhochschüler Sebastian Mendelssohn-Bartholdy, schrieb: „Meine letzte Hoffnung ist, daß sich die politischen Verhältnisse nach dem Kriege umgestalten werden und auch ich unter glücklicheren Umständen als vor diesem großen Kriege leben kann. Ich möchte einer von den Namenlosen in der großen Gemeinschaft derer sein, die für diesen Krieg jedes Opfer auf sich nehmen, um der Zukunft zu dienen, die sie nicht kennen und an die sie doch glauben.“ Für einen anderen ist es das „Phänomen unserer Zeit, daß wir uns um die Ausprägungen des Kollektivismus schlagen.“ Für alle aber ist, wie für den Kunststudenten Ernst Maria Fischer, Hoffnung und Gläubigkeit: „Spiritus sanete!

Spanne die weißen Schwingen so weit,

Wie sie Dich tragen durch Raum und Zeit,

Schaffe die Welt nach Deinem Geist

Neu, daß sie Dein Gesicht erweist;