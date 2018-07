Obwohl immer noch technische Einzelbesprechungen über die geplante Verordnung zur „Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen (VPöA)“ sowie über die „Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)“ innerhalb der Ressorts der Bundesregierung geführt werden, liegen nun doch die Grundsätze der beiden in Kürze zu erwartenden Erlasse fest. Im Gegensatz zum früheren LSÖ-Denken will jedoch das Bundeswirtschaftsministerium jetzt die „marktwirtschaftlichen Grundsätze auf dem Gebiet des öffentlichen Auftragswesensverstärkt durchsetzen. Das gilt nicht nur für die öffentlichen Aufträge von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden. Auch die Leistungen an die Besatzungsmächte – wo häufig allem anderen als marktwirtschaftlichen Grundsätzen Rechnung getragen wurde – sollen jetzt in die Preisbildungsvorschriften bei öffentlichen Aufträgen mit einbezogen werden. Und schließlich erwartet man Verteidigungsaufträge, die internationale Gemeinschaften oder Regierungsstellen anderer Staaten vergeben und die man ebenfalls nicht der Geschäftemachern überlassen möchte.

Das BWM strebt daher an, daß Leistungen auf Grund öffentlicher Aufträge grundsätzlich zu Marktpreisen erfolgen. Wenn für Güter oder Leistungen noch Preisvorschriften bestehen, so gelten diese Preisvorschriften für den öffentlichen Auftrag als Höchstpreis, der nicht überschritten werden darf. Erst wenn ein Marktpreis nicht mehr ermittelt werden kann oder wenn die Marktlage unausgeglichen oder der Wettbewerb beschränkt ist, darf ein Preis für den öffentlichen Auftrag auf der Selbstkostenbasis berechnet werden, wobei jedoch stets dem vorkalkulierten Selbstkostenpreis vor dem nachkalkulierten Selbstkostenerstattungspreis der Vorzug gegeben werden soll. Allerdings muß die Preisermittlung auf der Selbstkostenbasis in jedem Falle den Preisbildungs- und Preisüberwachungsstellen nachgewiesen werden. Um noch ein übriges zu tun und zu verhindern, daß der Auftragnehmer aus „Bequemlichkeit oder zur Vermeidung eines Risikos“ darauf verzichtet, mit dem Auftraggeber vorher über den Preis als Marktpreis einig zu werden und sich lieber die Selbstkosten erstatten lassen möchte, hat das BWM in den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) genau festgelegt, was als Selbstkosten anerkannt wird.

Man kann dem BWM bescheinigen, daß der Rahmen wenig attraktiv ist, denn er regelt genau die Bestandteile, aus denen sich ein Selbstkostenpreis zusammensetzt, angefangen bei den Grundsätzen über die Bewertung von Stoffen, über Löhne, Gehälter und Personalkosten, Instandhaltungskosten, Steuern, Gebühren und Beiträge, Mieten, Büro-, Werbe- und Transportkosten bis zu den kalkulatorischen Kosten. Erst am Ende steht der kalkulatorische Gewinnzuschlag. Die Hürden, die bis dahin zu überspringen wären, sind jedoch so zahlreich, daß die Auftragnehmer öffentlicher Aufträge lieber auf der Marktpreisbasis abschließen dürften. Und dies sollte ja der Sinn und Zweck sein. gg.