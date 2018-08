Herman Melville: Omu. Als Strandläufer auf den Gesellschafts-Inseln. (Deutsch von Lore Plischke. Droste-Verlag, Düsseldorf, 368 S., 8 Tafeln, Leinen 9,80 DM.)

Ehe Melville seine großen Romane schrieb, ist er Strandläufer in der Südsee gewesen und hat in dieser gefährdetsten Lebensform seinen Blick für die Zusammenhänge der Kulturen geschärft. Nach der Rückkehr schilderte er in „Taipi“ (1846) und „Omu“ (1847) die Wirkung der Europäisierung auf die Eingeborenen der Südseeinseln. Der Schauplatz von „Omu“ ist Tahiti, das hier noch nicht mit Gauguins romantisierender Sehnsucht gezeigt wird, sondern mit der harten Nüchternheit des genialsten der Realisten.

Vincent van Gogh: Von Feuer zu Feuer. (R. Piper & Co. Verlag, München, 229 S., 34 Zeichnungen, Leinen 8,50 DM.)

Van Goghs Briefe an seinen Bruder – Monologe des inneren Dramas in diesem leidenschaftlichsten aller Künstler – hat Hans Walter Bahr so ausgewählt und zusammengefügt, daß sich eine Selbstbiographie für die Zeit der reichen Schaffensjahre ergibt. Im Text viele wenig bekannte Zeichnungen van Goghs und Reproduktionen seiner Gemälde.

Franz Kafka: Briefe an Milena. (Herausgegeben von Willy Haas. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 287 S., Leinen 15,– DM.)

Seit der Rundfunksendung, in der Willy Haas von dem Schicksal dieser Briefe berichtete, weiß man, daß sie die wichtigsten. Aufschlüsse über Kafkas erstaunliche Fähigkeit geben, auch die verzweifeltsten Stimmungen durch sarkastische Erkenntnis zu bewältigen.

Karl Kraus. (Auswahl und Einführung von Werner Kraft. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, 136 S., 4,80 DM.)