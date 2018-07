Ein Schreibtisch, ein paar Stühle mit verschlissenen Polstern, anspruchslose Massenerzeugnisse, wie man sie zu Beginn des Jahrhunderts herstellte, bilden die Einrichtung des Chefzimmers. Aber unter einem Glassturz ist das Besondere, der Stolz der Firma, aufbewahrt, das Hauptbuch der Gerber Fouletier Frères aus dem Jahre 1792. Von diesem bescheidenen Raum aus hat Antoine Pinay fast dreißig Jahre lang die Gerberei geleitet, ließ jede Haut durch seine Hände gleiten, kannte jede Narbe, die die Widerstandsfähigkeit des Leders bedrohte, 6hatte alle Telephonnummern und alle Schuldkonten im Kopf, allerdings nur die der Kunden, denn das Unternehmen selbst hatte keine Schulden. Das war Prinzip. Um es aufrechtzuhalten, verzichtete Pinay auf große Sprünge und begnügte sich damit, die Zahl der Beschäftigten langsam von 30 auf 50, höchstens auf 60 zu erhöhen. Keine gewagten Unternehmungen, dafür Solidität und Umsicht.

Er war erst während des ersten Weltkrieges als Schwerverwundeter nach Saint-Chamond gekommen. Granatsplitter hatten ihm die rechte Seite aufgerissen. Noch heute leidet er unter den Folgen. Er braucht alljährlich eine Kur in Aix. Zwei Finger sind tot geblieben, er schreibt nur mühsam und selten. Trotz dieser Verletzungen ist er mit 62 Jahren von einer Arbeitskraft, der kaum einer seiner Mitarbeiter zu folgen vermag. Der langwierige Heilungsprozeß hielt ihn in Saint-Chamond fest. Hier lernte er Mademoiselle Fouletier, seine spätere Frau, kennen. Der Ehe entstammen ein Sohn und zwei Töchter. Ein Schwiegersohn leitet die Fabrik, seitdem Pinay vom Abgeordneten zum Ministerpräsidenten aufgestiegen ist. Doch auch heute noch läßt er sich bei seinen häufigen Besuchen in Saint-Chamond über den Geschäftsgang berichten.

So wie er früher seine Gerberei geleitet hat, führt er heute die Staatsgeschäfte. Politiker war er eigentlich nie, sondern immer nur Wirtschafter, Administrator. Ja, seine politische Karriere wird geradezu durch den Verzicht auf Politik charakisiert. Zum ersten Male wurde er 1936 zum Abgeordneten gewählt, weil alle Parteien einen gemeinsamen Kandidaten gegen den Kommunisten suchten und Pinay der einzige war, auf den sie sich zu einigen vermochten, da er keiner Partei angehörte. Sein Aufstieg zum Staatssekretär, zum Minister für öffentliche Arbeiten, zum Ministerpräsidenten verdankt er ebenfalls seiner Ablehnung jeder Parteigebundenheit. Auch seine Popularität in der Bevölkerung, die ihn über alle Regierungschefs der Vierten Republik stellt, erklärt sich zum größten Teil aus seiner Abwendung von allem Politischen und Doktrinären. Wenn er im Ausland erst seit einigen Monaten, in Frankreich erst seit wenigen Jahren bekannt ist, so hat seine politische Laufbahn doch nichts von einem plötzlichen Aufstieg. Er hat im öffentlichen Leben von der Pike auf gedient, alle Stufen in der Gemeinde, in der Bezirksversammlung, im Staat langsam zurückgelegt, wie es der Brauch in Frankreich will.

Richtig zu Hause fühlt er sich nur als Maire, als Bürgermeister. Sein Unwille war echt, als ein Bürger seiner Gemeinde ihn als Monsieur le President ansprach. Auch heute noch, bei jedem seiner häufigen Besuche, steht sein bescheidenes Häuschen in der Rue du Coin jedem Gemeindebewohner offen, wenn er einen Rat braucht: ob es besser ist, den Grund zu verkaufen oder zu verpachten und all die tausend Fragen, die sich im täglichen Leben ergeben. Seine Stellung als Maire erlaubt ihm menschliche Nähe und Teilnahme. Aber gleichzeitig achtet er auf Distanz. Diese Mischung ist in der Anrede „Patron“ enthalten, was Vater und Herr zugleich bedeutet. Dazu paßt, daß der Ministerpräsident nie anders als neben seinem Chauffeur im Wagen zu sehen ist, doch nicht als stummer Gast, daß er als einer der ganz wenigen Regierungschefs abgelehnt hat, die Dienstwohnung in dem prächtigen Hotel Matignon zu beziehen. „Ich will lieber in meinen Möbeln bleiben“, sagt er und meint seine Vierzimmerwohnung am Boulevard Suchet. „Es ist besser für einen Minister, sein Amt mit der Aktentasche als mit dem Pyjama zu verlassen.“

Heute steht Pinay vor einer der schicksalsschwersten Entscheidungen, vor die je ein französischer Regierungschef gestellt war: Verzicht auf die nationale Armee, Verzicht auf deren glorreiche Tradition, Verzicht auf ein Stück dessen, was viele Jahrhunderte lang Frankreichs Wesen ausmachte. In dem schweren Kampf, der gegenwärtig darüber in Frankreich ausgefochten wird, liegt das letzte Wort voraussichtlich bei Pinay. Eine Reise nach Amerika hat ihn mit dem Gedanken erfüllt, daß Vereinigte Staaten auch in Europa möglich sein müßten. Darüber hinaus weiß keiner auch seiner besten Freunde, auch seiner nächsten Angehörigen, wie Pinay über die große Frage der nächsten Zukunft denkt. NichtUnentschlossenheit, nicht Geheimnistuerei sind der Grund dafür. Es gehört zu seinem Wesen, die Stellungnahme, auch die innere, hinauszuschieben, bis zu dem Augenblick, in dem die Entscheidung fallen muß. Es entspricht seiner Art, an die Dinge nicht mit Grundsätzen, sondern empirisch heranzugehen. Dazu gehört die Berücksichtigung aller wechselnden Umstände bis zum letzten Augenblick.

A. Rosenberg