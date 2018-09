Wie der KP-Chef Müller verschwand – Das Mandat ist nicht erloschen / Von ***

Am 16. Mai 1950 erklärte der Erste Vorsitzende der Westdeutschen KP Max Reimann in Frankfurt auf der Außerordentlichen Parteivorstandssitzung, sein bisheriger Stellvertreter, der zweite Vorsitzende der KPD, Kurt Müller, sei ein „abgefeimter Doppelzüngler“ und „Agent einer ausländischen Macht“. Als Reimann dies den erschienenen Funktionären mitteilte, saß der Beschuldigte, den seine Freunde und seine Freundin Hete Fischer „Kutschi“ narnten, bereits im Gefängnis Dirksenstraße. Die genaue Anschrift dieses Gefängnisses lautet: Vopo-Haftanstalt, Berlin C 2, Dirksenstraße 18.

In die Wand einer Kellerzelle dieses Gefängnisses, in die Müller zur Absetzung von drei Tagen Strafarrest aus der normalen Zelle eingeliefert worden war, hat der ehemalige KP-Funktionär ein Stalinzitat eingeritzt: „Terror ist ein Zeichen von Schwäche.“ Denn die Schriften Stalins kannte der damals 47jährige Kurt Müller seit seiner Jugend. Schon 1929 war er ein Führer in der KJVD gewesen. 1931 war er Vorsitzender der Kommunistischen Jugend Deutschlands geworden. 1933 ging er ins Exil nach Moskau. Aber schon ein halbes Jahr später kam er illegal nach Deutschland zurück und versuchte, die verbotene KP in Hessen wieder aufzubauen. Er wurde erwischt, saß sechs Jahre im Zuchthaus Kassel, anschließend bis zu seiner Befreiung durch die Rote Armee im KZ Sachsenhausen. Kurze Zeit danach reorganisierte Kurt Müller die KP Niedersachsens; aber schon 1940 wurde er von Walter Ulbricht ins Hauptquartier der westdeutschen KP versetzt, wo er dem „schwächlichen“ Reimann auf die Finger sehen sollte. Und hier begann der „trotzkistische Irrweg“ eines Funktionärs, der sich trotz einer mehr als 23jährigen Zugehörigkeit zur KPD und trotz Moskauer Schulung ein Minimum eigenen Denkens bewahrt hatte...

Nach der entscheidenden Wahl zum Bundestag im August 1949, in der die KPD weitaus weniger Stimmen erhielt, als man in Pankow erwartet hatte, gab Ulbricht den Befehl, der Hauptausschuß der westdeutschen KP möge einen Bericht nach Pankow senden, in dem in Kritik und Selbstkritik die Gründe der Wahlniederlage dargelegt würden. An der Konferenz, die zu diesem Zweck von Reimann einberufen wurde, nahmen außer Reimann und Müller noch der Fraktionsvorsitzende der KP, Renner, sowie die Abgeordneten Schreck und Frau Thiele teil. Sie alle – außer Müller – führten die Wahlniederlage auf äußere Umstände zurück: zu großer Propagandadruck der bürgerlichen Parteien, Unterdrückung der KP-Presse, Verbot von KP-Wahlversammlungen. Allein Müller führte aus: das alles seien nicht die wahren Gründe für die Niederlage der KP. Vielmehr müsse er jetzt einmal „das Kind beim richtigen Namen nennen“: Hauptschuldiger für die Wahlniederlage der Kommunisten in Westdeutschland seien die Sowjetunion, die sowjetische Politik in Deutschland und die Genossen in Pankow. Es beginne damit, daß der Reisende, der „bis Hof eine zweigleisige Strecke, befuhr, eine eingleisige weiterfahre“; schon dies müsse deprimierend wirken. Dazu kämen die Verschleppungen und die Tatsache, daß die Kriegsgefangenen zurückgehalten werden. Moskau selbst sei es, das der westdeutschen KP den Wind aus den Segeln nähme.

Müller war der Überzeugung, daß ohne diese Belastungen die KPD 1949 genau so viele Stimmen gewonnen hätte, wie die kommunistischen Parteien in Italien oder Frankreich. Und so verlangte er, daß in die Kritik nach Pankow diese Punkte aufgenommen würden.

Aber Reimann, der ohnehin auf den jüngeren und erfolgreicheren Parteigenossen Müller eifersüchtig schien, verweigerte dies, und Renner, Schreck und Frau Thiele schlossen sich aus Disziplin oder aus Angst seiner Weigerung an. Deshalb schrieb Kurt Müller von sich aus einen privaten Brief an Grotewohl, in dem er alles das schriftlich darlegte, was er auf der westdeutschen Vorstandssitzung mündlich geäußert hatte. Grotewohl gab dieses Schreiben sofort an Ulbricht weiter. Und so wurde Müller aufgefordert, nach Berlin zu kommen. Man quartierte ihn als Gast im Hause von Johannes R. Becher ein. Bis zur Sitzung des Zentralsekretariats der SED, in der Ulbricht dann den Kritiker Müller einen „Objektionisten“ nannte, war er äußerlich noch frei, wurde aber schon überwacht.

Unmittelbar nach dieser Sitzung holte ein russisches Auto Müller ab und brachte ihn nach Karlshorst. In Karlshorst wurde Kurt Müller täglich von den Russen vernommen: sie wollten von ihm wissen, wie ostzonale Politiker in Gesprächen mit ihm zu seinem Brief und seinen Ansichten Stellung genommen hatten. Im übrigen wurde Müller von den Russen anständig behandelt. Er wurde nicht geschlagen, er blieb auch von „Wahrheitsdrogen“ verschont.