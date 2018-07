Von Walther F. Kleffel

Nachdem der Fußballpräsident seiner Unzufriedenheit mit der Betreuung des Sportes durch das Bundes-Innenministerium Ausdruck gegeben hat (siehe „Die Zeit“, Nr. 48), hat sich jetzt auch der Leiter der Leichtathleten in ähnlichem Sinne geäußert. Dr. Max Danz sprach auf dem Verbandstag des DLV in Hamm zwar nicht so aggressiv wie vierzehn Tage zuvor Dr. Pecco Bauwens in München-Grünwald, aber der Grundzug der Kritik war derselbe. – Dr. Bauwens hatte im Interesse des Sportes ein Bundes-Kultur-Ministerium gefordert, Dr. Danz rief nach einem Bundes-Gesundheitsministerium, das endlich die Betreuung des Sportes übernehmen sollte. Mit der Gründung neuer Ministerien sind die Sportler anscheinend schnell bei der Hand. Wie, wenn sie statt dessen ganz einfach ein Bundes-Sportamt forderten? Und tatsächlich gibt es Überlegungen, die in diese Richtung zielen. Aber auch hier –: welche Uneinigkeit! Die einen wollen einen Juristen an der Spitze dieses Amtes sehen (aus welchem Grunde ist schwer begreiflich), die anderen halten einen Finanzmann für den Geeigneten, die Dritten meinen, nur ein ausgesprochener Turner oder Sportler müsse der Verantwortliche werden. Angesichts solcher Meinungsverschiedenheit ist zu fürchten, daß, falls ein Sportamt geschaffen wird, wohl doch wieder – ein „Geheimrat“ das Rennen machen dürfte. Das wäre natürlich schade.

Es wird viele geben, die solch ein Amt für eine höchst überflüssige Angelegenheit halten. Aber das trifft nicht zu. Denn es ist und bleibt eine große Aufgabe, den Sport endlich und tatsächlich zu einem Mittel der allgemeinen Erziehung zu machen. Zwar schieben verschiedene Länderverfassungen bereits heute vor, die Staatsbürger hätten „ihre körperlichen und geistigen, Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert’ (siehe Artikel 117 der Bayerischen Verfassung). Doch wer könnte sagen, die Leibesübungen seien eine Bürgerpflicht geworden?

Hier hätte ein Bundes-Sportamt mit seiner Arbeit anzusetzen, weniger vorschreibend und verwaltend, als vielmehr aufklärend, antreibend und beaufsichtigend. Auch wenn das Wort „Gleichschaltung“ einen bösen Klang für uns hat, so sollte man doch überlegen, ob es nicht gut wäre, die Arbeit aller Behörden, vom Bund angefangen über die Länder bis hinab zu den Gemeinden, soweit sie die Leibesübungen betrifft, auf eine einheitliche Basis zu stellen: Förderung des Baues und Beratung beim Bau von Übungsstätten jeder Art, Turnhallen, Spielplätzen, Schwimmbädern; Steuern, soweit sie den Sport betreffen; Heiligung der Sonn- und Feiertage. Eine Vereinheitlichung sollte auch im Turn- und Sportbetrieb auf unseren Schulen und Hochschulen angestrebt werden und ein Sportamt könnte hier sehr nützliche Dienste leisten. Es könnte endlich die tägliche Turn- und Sportstunde durchsetzen, könnte dafür sorgen, daß unseren Studenten Turnen und Sport zur Pflicht gemacht wird, daß die Ausbildung von Turnlehrern so organisiert und gefördert wird, daß die Garantie besteht, für alle Lehrstellen geeignete Kräfte stets zur Verfügung zu haben.

Höchster Grundsatz aber müßte für dieses Sportamt immer die Freizügigkeit bleiben. Keineswegs dürften die Verbände und Vereine ans Gängelband genommen werden. Auch dem internationalen Sportverkehr hätte es übrigens seine Aufmerksamkeit zu widmen; die Vorbereitung für die Olympischen Spiele sollte von diesem Amt gelenkt werden. Und vor allem sollte es die Verteilung der aus den Totogeldern stammenden Mittel einheitlich für das ganze Bundesgebiet und für alle Sparten des Sportes regeln.

Nur eines sollte dieses ersehnte Bundes-Sportamt möglichst nicht tun –: regieren. Schon unsere heutigen Sportführer sind mit dem Regieren vollauf beschäftigt, dies um so mehr, als sie ohnehin nicht imstande sind, wichtigere Probleme zu lösen. Viele haben kaum die Qualifikation für einen Vereinsvorsitzenden, und auch hier dürfte das Sportamt segensreich wirken können, wenn es ihm gelingen sollte, an die Spitze unserer Fachverbände und Landessportverbände endlich Männer zu stellen, die in jeder Beziehung den großen Aufgaben gewachsen sind, die ein solches Amt mit sich bringt.