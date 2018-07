Eberhard Orthbandt: Drei Tage in Ob Roman aus unserer Zeit. (Georg Westermann Verlag, Braunschweig, 355 S., Leinen 9,80 DM.)

Uz ist eine kleine Hafenstadt am Meer. Nichts hebt sie aus ihrer Durchschnittlichkeit heraus. Der Krieg ist über sie hinweggegangen, ihre Bewohner haben sich nach den Wirren angeschickt, in die normale Bürgerlichkeit zurückzufinden. Inmitten dieser, falschen Gelassenheit steht Axel Wieselgren, 19 Jahre alt, Oberprimaner und einziger Sohn eines Kolonialwarenhändlers, der der Vergangenheit nachtrauert und sich die Zukunft selbst verbaut. In drei Tagen prallt aufeinander, was für Axel wesentlich und entscheidend wird: die Trennung der Eltern, deren zerrüttete Ehe nicht mehr aufrechtzuerhalten ist; der Entschluß eines väterlichen Freundes, des jüdischen Trödlers Wilkinson, auszuwandern; der Versuch, sich auf eigene Füße zu stellen; die erste Liebe und der gewaltsame Tod der Geliebten; die Erkenntnis, daß es Dinge im Leben gibt, mit denen jeder Mensch ganz allein fertig werden muß; das Auftauchen und Verschwinden eines desertierten Mulatten; schließlich die Flucht aus Uz und ein zaghaftes, neues Beginnen.

Das ist kein einfaches Unterfangen für einen unerfahrenen Autor. Eberhard Orthbandt hat dafür eine natürliche Fabulierfreudigkeit und den sicheren Instinkt zur Führung seiner Figuren einzusetzen –, was diesem Erstlingsroman Gewicht gibt und ihn über die zahlreichen Versuche ebenfalls begabter junger Autoren heraushebt. Dazu kommt eine scharfe Beobachtungsgabe, die ihn freilich nicht immer davor bewahrt, seine Gestalten zu überzeichnen. Es ist auch gut, daß Orthbandt sich ganz von der Psychose des Krieges und der Gefangenschaft frei macht – sein Held steht vor der Frage (wie Unzählige heutzutage) sein Dasein einzurichten ohne die Sicherheit einer bürgerlichen Konvention, ohne Rückhalt an der Familie, ohne Bindungen überhaupt, aber auch ohne das Fundament einer Bildung, die ihm Richtung geben könnte.

Die Probleme dieser unserer Jahre also sind eingefangen, sie sind verarbeitet, wenn auch ihre Lösung – besser: der Versuch ihrer Lösung in der ehrlichen Absicht der Menschen stecken bleiben muß. Orthbandts Roman, ein kluges, buntes Stück Menschenleben, ist angefüllt mit interessantem, lebendigem Detail, das überall dort von Bedeutung ist, wo das reiche äußere Geschehen begründet werden soll. Die psychologische Untermalung und Verankerung, in weiten Partien glaubhaft gelungen und ohne Frage von einer seltenen Einfühlungsgabe des Autors zeugend, drängt sich bisweilen zu stark hervor, besonders dann, wenn allzu kraß der Bruch mit dem Schicksal angezeigt wird, in den Veranlagung und äußere Umstände die Charaktere treiben. Axel Wieseigren indessen, die Hauptfigur, ist ausnahmslos überzeugend und bleibt in der Erinnerung haften wie wenige „Buchhelden“ von heute.

Cornelius Colon