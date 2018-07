Seitdem der Preisstopp für bebaute Grundstücke und Trümmergrundstücke aufgehoben worden ist, bleibt nur noch der Preis sonstiger unbebauter Grundstücke (vorläufig) gebunden. Der Deutsche Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung hat sich mit der nunmehr aktuellen Frage befaßt, ob sich im Zusammenhang mit einer Baulandgesetzgebung die Erfassung der Wertsteigerungen bei Grund und Boden durch eine Abgabe empfehle. Der Text der Verlautbarung läßt erkennen, daß innerhalb des Gremiums die Auffassungen in verschiedenen Punkten recht weit auseinandergingen. Dies ist verständlich – bieten doch einige der vorgetragenen Gedankengänge der Kritik offene Flanken.

Die Mitglieder der Ausschüsse gehen davon aus, daß der Preisstopp für alle Böden in Zukunft fortfällt. Es ist zu begrüßen, daß sich diese Auffassung durchgesetzt hat. Ein zwangsweise festgesetzter Bodenpreis ist deshalb so bedenklich, weil dadurch das Fundament der Wohnungsbaufinanzierung, das Hypothekenkreditsystem, empfindlich tangiert wird.

Der Bodenwert und seine Veränderung von einem Stichtag auf einen anderen kann aus allgemein-preistheoretischen Gründen nur als ein Preis, der im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Ertrag steht, ermittelt werden. Damit entfällt aber auch die uns absurd erscheinende Frage, die sich der Ausschuß des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung stellte, ob der durch Veräußerung oder Bebauung tatsächlich realisierte oder bereits der realisierbare (nicht realisierte) Wertzuwachs Gegenstand der Abgabe sein soll. Woher will denn in diesen turbulenten Zeiten irgend jemand wissen, wie sich Mieten, Preise, Löhne – mit anderen Worten: der tatsächliche Ertrag – sowie der landesübliche Zinsfuß als Basis des Wertes in 5,10 oder 15 Jahren entwickelt haben? Das aber wäre doch die Voraussetzung, um in Übereinstimmung mit dem „ehernen Gesetz der Interdependenz aller Preise“ (wie Senator Prof. Schiller einmal formulierte) „realisierbare, aber noch nicht realisierte“ Werte zu besteuern.

Der Ausschuß setzt voraus, daß der Boden durch staatliche Eingriffe „beweglicher“ gemacht und die „Zurückhaltung“ verhindert werden müsse. Auch sei es zweckmäßig, die „angemessene Bebauung zu dem vom Standpunkt derNachfrage aus richtigen Zeitpunkt herbeizuführen“. Kann man den Städteplanern eine solche Macht in die Hand geben, daß sie darüber zu entscheiden haben, was angemessene Bebauung und richtiger Zeitpunkt ist? Der Wiederaufbau unserer Städte hat sich fast in jedem Fall anders vollzogen, als die Städteplaner bei Kriegsende gedacht – und geplant – hatten. Überdies sind sich die Fachleute darüber einig, daß der Trümmerboden in den Städten nicht „beweglicher“ gemacht zu werden braucht. Die niedrigen Preise für Trümmerboden beweisen es. Bisher landwirtschaftlich genutzter Boden ist als Bauland zu einem angemessenen Preis käuflich. Nur über die Auffassung, welches der „angemessene“ Preis ist, gehen die Ansichten weit auseinander ... Und was nun den Baulandbedarf betrifft, so ist zu bedenken, daß die kaufkräftige Nachfrage wohl kaum über die Auffüllung eines Wohnungs-„Fehlbedarfs“ von 2 1/2–3 Millionen Wohnungen in den nächsten Jahren hinausgehen wird, also nicht etwa Boden für 5 Millionen Wohnungen bereitgestellt werden müßte.

Über die Frage, ob jeder „unverdiente Wertzuwachs“ oder nur der durch wertsteigernde Hoheitsakte verursachte Zuwachs zur Abgabe herangezogen werden soll, waren die Ausschußmitglieder verschiedener Meinung. Einleuchtend sind die Gründe, daß nur der durch wertsteigernde Hoheitsakte verursachte Wertzuwachs Gegenstand der Abgabe sein kann. Die auf jede Art von unverdientem Wertzuwachs bezogene Abgabe widerspräche dem allgemeinen Grundsatz der steuerlichen Gerechtigkeit, da der Gesetzgeber zahlreiche andere Tatbestände, bei denen es sich um solchen unverdienten Wertzuwachs handelt, steuerlich nicht erfaßt.

Die entgegengesetzte Auffassung, jeder „unverdiente Wertzuwachs“ solle erfaßt werden, ermangelt genügender Begründung. Im Bodenwert, so wird gesagt, liege lediglich ein privater Vorteil, der nicht zu einer Produktionssteigerung ansporne, da der Boden ein unvermeidbares Gut sei. Diese Argumentation mag formal-theoretisch noch angehen – praktisch aber schießt sie daneben. Der landwirtschafliche Boden ist nicht vermehrbar, wohl aber der städtische! Wäre es anders, lebten wir heute in zwanzigstöckigen Wolkenkratzern und Tiefbunkern auf einem Areal, das der Größe unserer mittelalterlichen Städte entspricht.

Was wollen wir eigentlich? Eine Wirtschaftspolitik treiben, die einen möglichst hohen Lebensstandard sichert – oder den Ideologen „weitester Volkskreise ohne Unterschiede der Partei“ eine Befriedigung verschaffen? Aus reinen Zweckmäßigkeitsgründen, um nämlich die Verwaltungskosten so gering wie nur möglich zu halten, werden wir uns bei den staatlichen Eingriffen beschränken müssen. Asta Hampe