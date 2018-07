Inhalt Seite 1 — Erinnerung an Enrico Rastelli Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Meyer-Sichting

Im Dezember jährt sich zum 20, Male der Todestag des Wunder-Jongleurs.

Wir sind gewohnt, schöpferische Leistungen der Kunst vornehmlich in handwerklich oder schriftlich festgelegten Zeugnissen zu erkennen. Während die Werke der Architektur, Plastik und Malerei durch Sehen, die der Dichtkunst durch Lesen unmittelbar auf uns wirken, bedürfen die Werke der Musik und des Dramas zu ihrer Darstellung der Vermittlung durch Musiker und Schauspieler, Außer diesen schöpferischen Zeugnissen besteht aber im Bereich der Kunst noch die weitaus seltenere Möglichkeit, daß das Schöpferische selbst eine nur unmittelbar darzustellende und überhaupt nicht zu fixierende Kunstäußerung ist. Eine solche Kunst, wie zum Beispiel der Tanz, bleibt naturgemäß an die Existenz ihres Trägers und Verkünders gebunden. Und so war es auch in dem unvergleichlichen Fall des früh vollendeten, aus einer alten oberitalienischen Artistenfamilie stammenden Enrico Rastelli, der an Kugeln, Bällen, Tellern, Stäben und Reifen die Balance meisterte und im Zauber eines lächelnd dargebotenen Spiels die Überwindung der irdischen Schwere glaubhaft zu machen verstand.

November 1930. Auf der weiten Bühne der Berliner Scala läßt Rastelli beim Aufgehen des Vorhangs zu den Klängen einer gedämpften Musik bunte Bälle in anmutigen Kurven kreisen. Neue Bälle werden ihm aus der Kulisse zugeworfen – bald sind es acht Stück –, sie alle bleiben, wie durch traumwandlerisch sicheren Stoß und Fang gesteuert, elastisch federnd im Raum schweben. Der andere Raum, der Raum voller Menschen, ist ein gebanntes Auge. Schließlich brandet der Beifall in das wirbelnde Spiel – als ob der Mensch die atemberaubende Schönheit solchen Schwebens nicht länger ertrüge –, und die lichte Gestalt auf der Bühne, in kurzer Hose und hellfarbenem Seidenhemd, von der Lust des Gelingens erfüllt, dankt mit ausgelassenen Sprüngen zum Schlag der großen Trommel.

Dann baut Rastelli sitzend, mit sicheren, weichen Bewegungen auf seinen Füßen, Knien und Schultern, auf Kopf, Ellbogen und Händen eine Pyramide bunter Stäbe und Kugeln auf, die ihm wie magnetisch seinem Körper verbunden, ein Geheimnis der Balance. Und wiederum, ohne ein Zur-Erde-Fallen, löst sich der Bau durch elastisches Auffangen und Zurückwerfen der Kugeln und Stäbe in die Kulisse.

Nun läßt er sich aus dem Zuschauerraum kleine Bälle zuwerfen, er fängt sie aber nicht mit der Hand auf, sondern, an der Rampe kauernd, mit einem flachen Stab, den er im Mund hält – und jeder Ball bleibt ruhig auf dem Stab stehen.

Während er einen Handstand ausführt, gelingt ihm der Lauf eines Balls vom Scheitel über den Rücken auf die Sohle des Fußes: der Ball bleibt dort stehen – und gleichzeitig läßt er einen zugeworfenen leichten Reifen um das Gelenk des freien Fußes kreisen. Und am Ende jongliert er, auf einem fahrbaren Gestell liegend, mit Stäben durch die Zwischenräume der Speichen eines quer auf dem Knie drehend gehaltenen Wagenrades – so ziehen sie ihn im Licht des Scheinwerfers aus den Augen der Zuschauer und dem Tosen des Beifalls.