Der Regen ist gar nicht so schlecht“, sagt der Angler und läßt den Blick nicht von dem schmalen, sachte auf und nieder hüpfenden Federkiel auf dem Wasser, „dann heißen die Viecher besser“.

„So?“ meint der Mann, der neben ihm steht. Er blickt auf die müden, nach vorn gebeugten Schultern des Anglers herunter. Der Angler hat sich zwei Kistenbretter auf die Erde gelegt, sich darauf gesetzt und läßt die Beine über die Uferböschung baumeln. Nur wenige Zentimeter unter seinen Fußsohlen schwappt das Wasser des Kanals; es ist schmutzig und schillert durch die Ölspuren der Motorboote in allen möglichen Giftfarben. Aber Fische leben doch darin; keine großen, aber wenn der Angler Glück hat, kann er sich trotzdem eine Pfanne voll zusammenfanden.

„So?“ sagt der Mann neben dem Angler nochmals. Er hat ebenfalls nach vorn übergebeugte Schultern – obwohl er etwas jünger ist als der Angler – und würde sich ganz gern neben ihm niederlassen. Aber bei solchem Regenwetter muß man sich schon Kistenbretter zum drunterlegen mitbringen. Außerdem wüßte er nicht, wohin er seinen Bauchladen stellen sollte; wenn er nicht aufpaßt, können die Schuhriemen und die Rasierklingen und Streichhölzer so naß werden, daß ihm kein Mensch mehr etwas abkauft. Er bleibt also stehen, zieht den Bauch ein, damit der Kasten mit den Waren nicht so ungeschützt in den Regen hinausragt, und überlegt, wie er mit dem Angler ins Geschäft kommen kann.

Der kommt ihm ungewollt zur Hilfe. „Hast’ nicht ’nen Krümel Tabak für mich?“ fragt er. Er blickt dabei unverwandt auf die tanzende Pose, obwohl – es jetzt besser wäre, den Bauchladenhändler anzusehen.

Der grinst nämlich und sagt! „Ne, ich rauch nicht. Hab’ aber zufällig billigen Tabak bei mir. Geschmuggelt. Aber nur Pfundpakete.“ Er hält dem Angler eine blaue Packung vor das Gesicht.

„Wieviel?“ fragt der Angler. Er kriegt ganz gierige Augen dabei.

Der Händler nennt eine Summe. Für solch’ großes Paket Tabak ist sie niedrig, aber für einen Angler, der lange keine Arbeit gehabt hat, nicht. „Schade“, sagt der Angler, „ich verdiene heute abend erst wieder was. Jetzt hab ich noch kein Geld. Aus dem Geschäft wird nichts.“