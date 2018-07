Freiburg, im Dezember

Immer wieder, in gewissen Zeitabständen, spielt die literarische Muse ihren Jüngern die gleiche dämonische Flaschenpost zu, die sie auffischen und an uns weitergeben dürfen, ohne sich deshalb schon dem Vorwurf eines abgenutzten Motivs auszusetzen. Der Teufel in oder mit der Flasche hat mehr Anspruch auf unsere Toleranz als der deus ex machina: er ist bescheidener in seinen Ambitionen und allegorisch im vorneherein.

In Wolfgang Martin Schedes Tanzspiel „Kokua“, das die Freiburger Bühnen eben aus der Taufe hoben, lebt er ebenso in der Flasche wie außerhalb der Flasche. Er verteilt im Vorspiel die Rollen, er selbst spielt dem Matrosen Kiano die Flasche zu, die ihm seine Kokua verschafft und später auch vor dem Tode rettet. Aber – er verliert den Mann, auf den er es absah, trotzdem. Der Freiburger Teufel, dem die Regie Ton und Gestik eines aufdringlichen Fremdenführers verlieh, hatte es nicht besser verdient. Er vergröberte jedesmal die Szene, wenn er sprach, und es fragt sich, ob er nicht auch vom Autor her zu größerer Zurückhaltung hätte erzogen werden müssen.

Davon abgesehen läßt sich sagen, daß Schede mit gutem Instinkt für das Bühnenwirksame zuwege ging und einen Vorwurf lieferte, der einen Komponisten wie Harald Genzmer (der in Freiburg lebt und lehrt) anregen konnte. Er lud das Spiel auch von dieser Seite her mit Spannung und Temperament und lieferte in jeder Hinsicht ein durch seine Ökonomie überzeugendes Werk. Pointiert, aber nie aufdringlich, steckte er die Räume ab, in denen die Choreographie, wenn sie nur einigermaßen mithielt, sich entfalten konnte. Und da Freiburg in dem Holländer Peter de Heer einen ebenso ansprechenden (erfreulich männlichen) Tänzer wie einen versierten Choreographen gewonnen hat, der in der aus Dresden kommenden Gyp Schlicht eine fähige Partnerin besitzt, kam das Tanzspiel (den etwas verunglückten Prolog ausgeklammert) alles in allem zu einer Darstellung, die allen Beteiligten den wohlwollenden Dank des Hauses eintrug.

*

Luigi Dallapiccolas „Nachtflug“ (nach Exupéry) ist vom Musikalischen her ein interessanter und durchaus geglückter Versuch, unserer Erlebniswelt gemäße, neue Ausdrucksformen für die Oper zu gewinnen, der um so mehr mit Aufmerksamkeit rechnen könnt! als man sich ja dieser Arbeit zum ersten Male in Deutschland annahm. Die einaktige Oper verleugnet freilich nicht in ihrer Anlage, daß sie als Funkoper konzipiert wurde. Äußere Handlung gibt es kaum; alles ist auf die innere Spannung abgestellt, die vorwiegend aus den Rezitativen der Darsteller abzulesen ist. Hier freilich offenbart das Stück eine entscheidende Schwäche: das Libretto ist von gelegentlich erschreckender Banalität, arbeitet unglücklich mit Zitaten, die sich wie Kernsprüche ausnehmen, und der bei Exupéry als Avantgardist der technischen Welt gezeichnete Direktor Rivière steht zum Schluß als ziemlich plumpe, selbstgefällige Kaltschnauze da. – Die Inszenierung (jedesmal Reinhard Lehmann) hatte auch hier in Rolf Christiansen einen guten Bühnenbildner auf ihrer Seite, ohne selbst die an sich schon starre Szene beleben zu können.

Immerhin: die Freiburger, die wohl nicht unbedingt zu den Revolutionären gehören, gaben durch diesen Abend zu erkennen, daß sie, wenn nicht den Kopf, so doch wenigstens den Kragen riskieren. Rudolf Hagestange