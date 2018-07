"TW Opernbeitrag zur münsterschen Woche der Uraufführungen" stammte von einem Komponisten, der durch sein geistliches Oratorium "Dein Reich komme" bekannt geworden ist: Johannes Drießler, 31 Jahre alt, Kompositionslehrer an der Nordwestdeutschen Musikakademie in Detmold. Nachdem Alban Berg in seinem "Wozzeck" eine dramatische Opemhandlmg auf Passacaglien, Fugen und andere strenge Formen gestellt und Hindemith in seinem fast gleichzeitigen "Cardillac" mit einem ähnlichen Prinzip Erfolg hatte, dürfte Drießler verblüfft gewesen sein, daß sich in seiner Oper "Claudia tmata" die mühelos dahinfließende, mit allen Kunstrrfitteln ausgearbeitete Orchesterpolyphonie neubarocker Observanz nicht mit dem sängerischen Bühnengeschehen decken wollte. Fugierte Gesänge und ostinate Wortwiederholungen machten hier einen unbeholfenen Eindruck. Der Grund: eine einwandfreie und sogar eminent gekonnte Musik ist undramatisch konzipiert und läßt jede bühnengerechte Ökonomie vermissen. Ob hochgeschwellte Liebesgesänge oder Dienerbuffonerie, ob philosophische Gespräche über Lehrsätze der Vorsokratiker oder persiflierende Koloraturen eines lockeren Weibchens — es war alles "da" und wurde dennoch keine Oper. Nur eine komische Chorszene im vierten Bild hatte jenen musikalisch dramatischen "Sitz", der für die Bühne unerläßlich ist.

Ein Hauptübel dieser "Claudia amata" ist ihr Libretto. Bettina Brix hat es nach einer Kellerschen Novelle ("Eugenia") konventionell und ungeschickt angefertigt. Dabei enthielt es geradezu Hofmannsthalsche Motive: Ein junger Blaustrumpf im hellenistischen Alexandrien interessiert sich mehr für die Künste der Rhetoren als für die Liebe des römischen Prokonsuls. Sie flüchtet in ein frühchristliches Männerkloster, begegnet aber gerade in der Verkleidung als Mönch der Liebe und dem Geschlecht in doppelter Weise, in den eindeutigen Anträgen einer leichten Witwe und schließlich in ihrer eigenen Statue, die man zum Gedenken an Claudias Schönheit auf dem Markt aufstellte. Der in den Geist bis zur Widernatur verliebte Mensch küßt, sich selbst erkennend, das marmorne Standbild und findet nun den Zugang zum Leben. Von den tieferen Schichten, die hier motivisch angesprochen werden, hat weder das Libretto noch die Musik etwas erfaßt. So konnte die Aufführung auch nicht viel retten, zumal Hermann Wedekinds Regie ebenso routiniert wie die Handlung war. Robert Wagner musizierte mit einem kleinen Orchester tapfer und in schulmäßiger Akkuratesse drauflos. Von den Sängern vermochte nur die Trägerin der Titelpartie, Lili Erlenwein, wegen ihres schönen Mezzosoprans zu interessieren. Johannes Jacobi