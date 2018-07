Die großen Anforderungen, die in diesen Wochen an den Geldmarkt. gestellt werden (Steuertermin und Hergabe von 7c- und 7d-Geldern), finden zwangsläufig ihren Niederschlag an den Wertpapierbörsen. Fortwährende Geldbeschaffungsverkaufe die im einzelnen kaum sensationell sind, drücken die Kurse von Tag zu Tag nach unten. Wenn man auch gewußt hat, daß der bevorstehende Jahresultimo viel Kopfzerbrechen verursachen wird und deshalb sehr rechtzeitig disponiert hat, so wurden doch in vielen Fällen durch die überraschenden Steuerbescheide für 1951 alle Pläne über den Haufen geworfen and das Abstoßen von Wertpapieren notwendig. Es ist durchaus möglich, daß die gegenwärtige schwache Tendenz noch einige Tage anhalten wird, doch scheint sich nach den jüngsten Erfahrungen bereits eine Stabilisierung anzubahnen, die immerhin die Vorläuferin für eine freundlichere Tendenz sein könnte. Eine durchgreifende Erholung wird in Börsenkreisen in diesem Jahr nicht mehr erwartet. Der Grund: Man nimmt an, daß der Jahresultimo Stichtag für eine neue Vermögenssteuerveranlagung wird. Für diesen Fall sind niedrigere Kurse einmal begrüßenswert.

Am Montanmarkt blieben die sonst belebend wirkenden Nachrichten über etwaige Kapitalumstellungen aus. Gegenüber den letzten Novemberkursen büßten die Papiere der alten Eisen- und Stahlkonzerne bis zu 5 Punkten ein. Auch Kaliwerke konnten sich der allgemein schwächeren Tendenz nicht entziehen. Seit Beginn der neuen Woche haben hier die üblichen Verkäufe so gut wie aufgehört, so daß kaum noch Rückschläge zu verzeichnen sind.

Bei den IG-Farben war die Börse verstimmt über die hartnäckige Haltung der Alliierten bei der Neugliederung der Werke. Man befürchtet zu Recht von der befohlenen starken Zersplitterung, daß sie die neuen Gesellschaften auf dem Weltmarkt wettbewerbsunfähig macht; Der Kampf der Schutzvereinigungen für eine Irl-Umstellung wird zwar mit Interesse verfolgt, doch blieb er auf den Kurs ohne Auswirkung. Die IG-Farben-Aktien (effektive Stücke) erreichten zur Mitte der vergangenen Woche mit 88 v. H. ihren bisher tiefsten Stand.

Bei den Aktien der ehemaligen Großbanken konnten sich die effektiven Stücke abgesehen von bruchteiligen Abschwächungen behaupten. Lediglich die Neugirosammelanteile weisen Verluste von durchschnittlich 2 Punkten auf. Auch die Hamburger Vereinsbank gab um die gleiche Spanne nach. – Gut behaupten konnten sich wiederum die Papiere der Maschinen Industrie MAN-Aktien zogen von 107 auf 110 v. H. an. Wenn die NSU-Aktien einen Teil ihres Vorwochengewinns wieder hergaben, so ist das als eine natürliche Reaktion auf die ansehnliche Steigerung in letzter Zeit abzusehen. – Elektrowerke verkehrten zu leicht rückläufigen Kursen (Siemens St. mit 106 1/2 – nach 110 v. H., AEG mit 30 nach 32 3/4 v. H.).

Trotz der gebesserten Geschäftslage bei den Gesellschaften des Phriz - Konzerns kam. es In dieser Gruppe! wieder zu überdurchschnittlichen Kursverlusten, die jedoch nicht dramatisiert werden sollten. Diese Haltung der Kundschaft muß aus der Neigung her verstanden werden, in Zwangslagen am ehesten solche Papiere abzustoßen, durch die man in letzter Zeit Enttäuschungen erlitten hat. Bei der, Phrix-Muttergesellschaft selbst hat sich die Lage – wie bekannt wird – gefestigt, wozu auch die Veränderungen im Vorstand beigetragen haben mögen. Allerdings bleibt die Frage offen, ob eine endgültige Bereinigung des Schuldenkomplexes nicht doch über einen Kapitalschnitt erfolgen muß. Es sind zweifellos Neigungen vorhanden, die Bankkredite in haftendes Kapital umzuwandeln. Wenn man überdies nicht auf Jahre hinaus auf eine Rendite verzichten will, so wird man kaum um eine Zusammenlegung des Aktienkapitals herumkommen.

Am Rentenmackt gaben jene Papiere, die auf Grund ihres Charakters’stark an das Schicksal der Aktien, gebunden sind (Wandelanleihen und Harpener Bonds) nach. – Dabei waren die Verluste der Harpener Bonds recht erheblich. DM-Pfandbriefe und RM-Obligationen waren auf der bis-, herigen Basis gesucht. Lebhafte Nachfrage bestand nach den steuerlich begünstigten 5 % DM-Pfandbriefen und Kommunal-Obligationen, –ndt.