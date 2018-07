Inhalt Seite 1 — Kein Dialog mit Gott Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hätte der schnurrbärtige und ohnehin ein wenig griesgrämig dreinschauende Edmond de Goncourt, unter dessen verblichener Lithographie im Restaurant Drouant traditionsgemäß auch in diesem Jahr von den zehn Mitgliedern der „Académie Goncourt “ das „beste Prosawerk“ preisgekrönt wurde, seine posthume Meinung kundtun dürfen, so wäre sie vermutlich nicht sehr schmeichelhaft ausgefallen.

Gewiß, der Skandal erhält jung und der Irrtum verpflichtet. Irrtümer und Skandale gehören bei den Goncourts zum guten Ton und der gute Ton war bei ihnen eigentlich nie der beste – obschon sie Céline, dem Virtuosen der Schmutzkübelprosa, letztlich doch einen Korb gaben. Die Goncourts waren darum gar nicht einmal so böse, als auch diesmal das vertraute Gespenst des Skandals an ihre Tür klopfte. Als die Polizei erschien, war der Spuk schon vorüber. Es war alles sehr rasch gegangen. Kaum hatte der herkulische Philippe Heriat den Namen der diesjährigen Preisträgerin, Beatrix Beck, ausgesprochen, als ein höllischer Tumult entstand. Profane Gestalten standen plötzlich vor dem für das nachfolgende Dejeuner bereits festlich gedeckten Tisch des Sitzungszimmers.

Auf die Häupter der Jury prasselte ein Sturzregen giftgrüner Traktate. Wilde Anklagen brachen aus heiseren Jünglingskehlen hervor. Der Koloß Heriat, die Hoffnung der Furchtsamen, zeigte sich gelassen und indigniert. Schließlich erhob sich Roland Dorgelès, nannte einen der Eindringlinge vorwurfsvoll einen Flegel, zog ihm die Ohren lang und beförderte ihn und seine Kumpane zur Tür hinaus.

Die Goncourts hatten es in diesem Jahre sowieso nicht leicht gehabt. 137 Romanschriftsteller buhlten um ihre Gunst, 50 Kritiker verwirrten ihren Verstand und 17 Verleger bemühten sich zwölf Monate lang, die Namen ihrer unbekannten Schützlinge unter die Leute zu bringen.

Aber die Leute zählen nicht. Die Goncourts zählen. Seitdem sie Proust entdeckten, ist ihr Kredit unerschöpflich. Sie allein zwingen dem Publikum ihren Willen auf: den Willen von Despoten, die mit der Beständigkeit ihrer Irrtümer die Literaturgeschichte füllen und die seit 50 Jahren aus jeder verlorenen Schlacht gestärkt hervorgingen. So wird es denn auch diesmal sein. Wer kannte schon Beatrix Beck? Einige Freunde André Gides vielleicht, die mit Befremden in der Wohnung des Dichters ein pausbäckig-verträumtes Wesen bemerkt hatten; seine Sekretärin, wie es hieß. Sie sah aus wie ein Landmädchen: ihr Teint war rot und großporig, ihre Hüften breit und sie kleidete sich mit betonter Nachlässigkeit. Aber, sobald sie zu sprechen begann, veränderte sich ihr Wesen und in ihre Augen trat jenes seltsam beunruhigende Leuchten, das die Mystikerin verriet.

Die 38jährige Beatrix Beck ist eine Gescheiterte: „Ich bin zur Literatur gekommen, weil ich im Leben versagte. Was mir in der Wirklichkeit nicht gelang, wollte ich mir im Traum erschaffen.“ Sie war ungefähr alles: Arbeiterin in einer Patentschloßfabrik, Modell in einer Malerschule, Jurastudentin, Magd auf einem Gut und Stenotypistin bei einem Versicherungsagenten. Ihr Vater war der früh verstorbene belgische Schriftsteller Christian Beck, ein Freund Gides; ihre Mutter Italienerin jüdisch-arabischer Abstammung, und sie selbst wurde in der Schweiz geboren. Dieser kosmopolitische Ursprung spiegelt sich in den drei Büchern wider, die sie bisher geschrieben hat: drei Romane, oder genauer, drei Bände einer Trilogie, die von dem Schicksal des Mädchens Barny handeln.

Barny ist Beatrix Beck, ein kurioses, eigenwilliges, sich selbst überlassenes Geschöpf, dessen Kindheit im Schatten einer Demenz steht: der langsam voranschreitenden Geisteskrankheit ihrer Großmutter. Barny fühlt sich als eine Fremde in dieser Welt, ausgestoßen aus der Gemeinschaft der „anderen“. Ein hysterischer Wunsch, sich zu verschenken, aufzugehen in dem Schicksal einer Masse, ergreift von ihr Besitz. Vim, ihr Liebhaber, ein russischer Intellektueller, lehrt sie die „brüderliche Liebe zu den Unterdrückten“. Sie heiratet ihn und verliert ihn sogleich wieder – Vim, der Idealist, kapituliert vor der Wirklichkeit und begeht, weil er nicht töten will, bei Ausbruch des Krieges Selbstmord.