Aus der Nähe betrachtet, nimmt sich die Historie nur selten so erhaben und würdevoll aus, wie wir es uns aus der Distanz vorzustellen lieben. Das ist mit den sogenannten historischen Parlamentssitzungen nicht anders, besonders, wenn sie bis in die späte Nacht hinein dauern und das Parlamentsrestaurant derweil alkoholische Erfrischungen bietet. Das steigert dann die schon sachlich erhitzten Gemüter bis zu jenen Explosivpunkten, die in der Nachtsitzung vom Freitag auf den Sonnabend vor und nach der Abstimmung über die deutsch-alliierten Verträge mehrmals erreicht wurden.

Schon an den beiden Tagen vorher übertönte oft der Lärm die Argumente. Man hatte den Eindruck, daß mehr für die Hörer an den Rundfunkapparaten draußen als für die Abgeordneten drinnen gesprochen wurde. Es fiel das Wort: nicht nur Gott, sondern auch der Teufel wohne im Detail. Aber die einen hörten nicht hin, wenn von fragwürdigen, vielleicht eines Tages sehr gefährlichen Details die Rede war; die anderen stellten sich so, als verstünden sie nicht, wenn von dem Schwergewicht der zu erwartenden Entwicklung gesprochen wurde, das freilich besser nicht mit dem reichlich mißbrauchten Ausdruck: „Dynamik der Tatsachen“ bezeichnet worden wäre. Die Meinungen, in der persönlichen Gewissenserforschung noch differenziert, waren unter den kalten Duschen der Fraktionszimmer zu eisigen Einheitsblöcken zusammengefroren. Es gibt bekanntlich weder im Regierungs- noch im Oppositionslager Fraktionszwang – nur wird man aus der Fraktion herausgezwungen, wenn man am Rednerpult eine andere Meinung vertreten hat.

Die historische Sitzung hätte beinahe mit einer Keilerei geendet. Im letzten Moment siegte zwar die deutsche Disziplin über das aufgeregte Temperament; aber es wurden Beleidigungen ausgesprochen, die noch peinlicher als Ohrfeigen waren. Sie hier wiederzugeben, würde uns in Prozesse verwickeln. In Bonn wurden sie nicht einmal regelmäßig durch Ordnungsrufe geahndet. R. S.