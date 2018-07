Der Bund hat jetzt den Schleier um seine Filmentflechtungs- und -finanzierungspläne etwas gelüftet. Es soll endlich Schluß gemacht werden mit der „deutschen Filmkrise“, Schluß mit der Flut von „totsicheren“ Heimatfilmen und Schluß mit dem Filmbürgschaftsrummel. Fast klingt es wie ein Märchen, daß der deutsche Film einst in der ganzen Welt Beachtung fand, und nur nebelhaft erinnert man sich noch der Zeiten, in denen er einer den besten Devisenbringer war. – Nun also liegt das deutsche Filmentflechtungsgesetz, das das Alliierte Gesetz Nr. 32 ablösen soll, im Vermittlungsausschuß des Bundestages und Bundesrates.

Wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht, soll die Neuordnung der deutschen Filmwirtschaft über drei Gesellschaften erfolgen. Vorgesehen ist eine Münchner Gesellschaft, die die Bavaria-Filmkunst sowie die dortigen Vermögenswerte, insbesondere die Atelierbetriebe, das Kopierwerk und die Synchronanstalt umfassen soll (das Stammkapital von 4 Mill. RM befindet sich im Besitz der Ufi). Die Berliner Gesellschaft soll aus der Aktiengesellschaft für Filmfabriken (Afifa – mit einem Grundkapital von 400 000 RM, zur Zeit im Besitz der Universum) bestehen, in der alle dort gelegenen Vermögenswerte sowie die Afifa-Wiesbaden mit Atelier und Kopieranstalt zusammengefaßt werden dürften. Sowohl der Müchner als auch der Berliner Gesellschaft will man drei bis vier Theater aus reichseigenem Besitz als Ur- und Erstaufführungstheater zuweisen. Die restlichen Theater, seien es Eigentums- oder Pachttheater, die Universum und die anderen ehemals reichseigenen Filmgesellschaften sollen in der Nordwestdeutschen Gesellschaft zusammengefaßt werden, wobei die Universum-Film als eine Theaterbetriebsgesellschaft verwendet werden soll. Diejenigen Handels- und Verlagsanteile, die zur Zeit der Universum-Film zustehen, sollen dabei zunächst bei ihr verbleiben. Weiterhin ist die Errichtung einer „Treuhandverwaltungsgesellschaft für das ehemals reichseigene Filmvermögen vorgesehen, die nach Inkrafttreten des deutschen Entflechtungsgesetzes als Liquidatorin bestellt werden soll. Sie hat die der Ufi zustehenden oder zufallenden Aktien oder Geschäftsanteile der drei genannten Gesellschaften zu veräußern und außerdem das restliche ehemals reichseigene Filmvermögen zu verwerten.

Die Schwierigkeit einer solchen Veräußerung liegt jedoch darin, daß auf Grund des alliierten Produktionsverbots bei den Atelieranlagen nur schwer der wahre Verkehrswert der Münchner und der Berliner Gesellschaft ermittelt werden kann, während eine Überführung der Nordwestdeutschen Gesellschaft, das heißt der Theaterbetriebsgesellschaft und der Handels- und Verlagsgesellschaften, in private Hand eher möglich ist. Aus diesem Grunde will die Bundesregierung in einer Art Übergangsstadium die Berliner und Münchner Gesellschaft vorläufig an voneinander unabhängige private Pächter oder Produzentengruppen verpachten. Erst wenn diese später nicht in der Lage sein sollten, die Aktien oder Anteile zu übernehmen oder diese auch sonst im freien Markt nicht untergebracht werden können, soll die Treuhandverwaltungsgesellschaft einspringen.

Auch für die Filmfinanzierung hat die Bundesregierung ihre Pläne in der Schublade liegen. Die Pächter der Berliner und Münchner Ufi-Werte müssen ausreichend mit Kapital ausgestattet sein, wenn diese Produktionsgesellschaften sich tragen sollen. Die Experten sind sich darüber einig, daß der deutsche Markt jährlich höchstens 60 Filme deutscher Produktion verträgt. Insgesamt 30 Filme sollen dabei der Münchner und Berliner Gesellschaft vorbehalten bleiben, weitere 15 Filme dem nordwestdeutschen Raum und die restlichen den freien Produzenten. Nach den sehr ungünstigen Erfahrungen mit der Filmbürgschaft möchte man verständlicherweise künftig davon Abstand nehmen, der öffentlichen Hand weiterhin die Rolle eines Mäzens zuzuweisen. Der Produzent soll daher 10 v. H. der Herstellungskosten selbst tragen, das heißt für etwa 30 Filme der beiden Produktionsgesellschaften sind für anderthalb Jahre rund 4 Mill. DM erforderlich. Weitere 50 v. H. der Finanzierung glaubt man im freien Markt aufbringen zu können, während die restlichen 40 v. H. zunächst durch die öffentliche Hand beigesteuert werden müssen. Unter Zugrundelegung, daß die Herstellung eines Filmes etwa 800 000 DM kostet, sind dies für die öffentliche Hand 14 Mill. DM. Da man auch den Bürgschaftsgedanken bei einer Neuordnung des deutschen Films nicht wieder aufleben lassen möchte, glaubt die Bundesregierung, in einem zentralen Filmfinanzierungsinstitut das Ei des Kolumbus gefunden zu haben. An der Kapitalausstattung dieses Instituts soll der Bund, die filminteressierten Länder, die private Wirtschaft und die Filmwirtschaft zur Beteiligung herangezogen werden.

Die Schwierigkeit besteht nun darin, daß zumindest für den Anfang die Filmfinanzierung ein Defizitgeschäft bleiben wird. Die Experten nehmen an, daß der Anteil der deutschen Produktion sich an den Einspielergebnissen auf höchstens 40 Mill. DM im Jahr belaufen wird; die Herstellungskosten betragen dagegen 48. Mill. DM, so daß zunächst ein ständiges Defizit von jährlich 8 Mill. DM verbleibt. Aus diesem Grund soll für die Anlaufzeit von zweieinhalb Jahren eine Verlustdeckungszusage des Bundes und der Länder gegenüber dem Filmfinanzierungsinstitut in Höhe von 20 Mill. DM ins Auge gefaßt werden. Auch die Länder haben sich bisher außerstande erklärt, den Anteil an der Verlustdeckung zu tragen. Da andererseits die Filmfinanzierung der Kern zum Neuaufbau der deutschen Filmwirtschaft ist, wird daher vorgeschlagen, die Mittel durch eine auf zwei Jahre befristete zusätzliche Umsatzsteuer von 3 v. H. auf die Einnahmen der Filmtheater aus den Filmvorführungen zu gewinnen. Wie wir hören, besteht die Absicht, in der nächsten Zeit einen Initiativgesetzentwurf auf dieser Basis einzubringen. Günther Grüneberg