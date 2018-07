Gesellschaftsorgane der Kalle & Co. AG. gebildet. In der HV der Kalle & Co. AG., Wiesbaden-Bieberich, der ersten seit der Entlassung der Gesellschaft aus der Alliierten Kontrolle, wurden AR und Vorstand der Gesellschaft gebildet. Damit ist die mit einem Grundkapital von 20,4 Mill. DM ausgestattete Gesellschaft wieder funktionsfähig. In der ersten Mitteilung des neu gebildeten AR heißt es, daß die Bestellung der Organe der Gesellschaft in keiner Weise die Verhandlungen präjudiziere, die zurzeit über die Zuteilung des AK der Kalle & Co. AG an die Farbwerke Hoechst AG vorm. Meister Lucius und Brüning, Frankfurt/Höchst, von der Bundesregierung mit den Hohen Kommissaren geführt werden. Der AR der Kalle & Co. AG beteht aus: Alexander von Engelberg (Mitglied des Vorstandes der Dyckerhoff Portland-Zementwerke AG., Wiesbaden-Bieberich) als Vors., R. A. Dr. Ferdinand Bodenheim/Wiesbaden (stv. Vors.) Bankdir. Erich Vierhub (Vorstandsmitglied Rhein-Main-Bank AG) Frankfurt/M. (stv. Vors.); Justizrat Dr. Heinrich Ehlers/Karlsruhe; Prof. Dr. Hans Klumb/Mainz; Dr. Kurt Magnus, Ministerialdirektor a. D./Wiesbaden und Ministerialdirektor im BMW Dr. Frhr. v. Maltzan/Bonn. Zu Mitgliedern des Vorstandes wurden bestellt: Adolf Todt, Dr. Bernhard Ostersetzer und Dr. Wilhelm Mauss, alle Wiesbaden-Bieberich.

Auf der HV der Alexanderwerk AG. Remscheid, wies der Vorsitzende des AR, Bankdir. Schleipen, als Begründung für den Verlustabschluß auf die durch Erhöhung der Kostenelemente und die nicht entsprechende Entwicklung der Verkaufspreise sich ergebende Unrentabilität des Werkes hin. Diese Lage habe auch im laufenden Geschäftsjahr weiter bestanden, so daß für 1952 mit einem noch größeren Verlust gerechnet werden müsse. AR und Vorstand der Gesellschaft hätten sich mit dem Vorschlag der Schutzvereinigung nachdem von dieser Seite die Unmöglichkeit einer Dividendenausschüttung zugegeben worden sei –, einverstanden erklärt, daß die Verluste von 1950 und 1951 im Geschäftsjahr 1952 zu Lasten der ges. Rücklage ausgebucht werden. Die Opposition wandte sich gegen die nach ihrer Ansicht übersteigerten Investitionen. Weiterer Angriffspunkt war die Zunahme der Vorräte und der damit verbundene, um 82 v. H. gegenüber der Vorjahresbilanz gestiegene Zinsaufwand Zu der Kritik der Opposition wurde von der Verwaltung darauf hingewiesen, daß das Werk 1945 total zerstört gewesen sei. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vorräte stammten zum großen Teil aus der Koreasituation, eine Reduzierung sei inzwischen erfolgt. Man dürfe ferner bei der Kritik nicht übersehen, daß die allgemeine Konjunktur an der Hausratsindustrie vorbeigegangen sei. Der Gesamtumsatz 1951 habe sich auf 18,8 Mill. DM belaufen, der sich u. a. mit 7,6 Mill. DM auf Haushaltsmaschinen, 3,8 Mill. DM auf Fleischereimaschinen und 3.2 Mill. DM auf Küchenmaschinen verteilt. Entsprechend der sich ergebenden Rentabilität werde das Werk sich in Zukunft in stärkerem Maße auf die Herstellung von Großküchenmaschinen konzentrieren. – Die Bilanz zum 31. 12. 1951 wurde danach gebilligt. Es wurde einstimmig Bankdirektor Schleipen/Düsseldorf, und (gegen die Stimmen der Opposition) Oberbürgermeister i. R. Dr. Walther Hartmann Remscheid, Generalkonsul Leo Gottwald/Düsseldorf, sowie Wirtschaftsprüfer Arthur Wiesenburg/Remscheid in den AR gewählt.

Export bei Kienzle verdoppelt. Das Unternehmen schließt das Geschäftsjahr 1951 bei einem Rohüberschuß von (in Mill. DM) 10,89 (1950: 9,23) und Abschreibungen von 0,79 (0,92) mit einem Gewinn von 0,29 (0,22), der sich um den Gewinn Vortrag auf 0,31 erhöht. Die HV beschloß hieraus eine auf 4 v. H. (3) erhöhte Dividende auf das Grundkapital von 7,30 zu verteilen. Der Auftragsbestand im Berichtsjahr war nach dem Geschäftsbericht stets für die volle Beschäftigung aller Betriebsabteilungen ausreichend. Der Exportanteil habe sich im Vergleich zum Vorjahre annähernd verdoppelt und über 50 v. H. des Gesamtumsatzes betragen.

Wieder 6 v. H. bei Schwäbische Zellstoff AG. – Die Schwäbische Zellstoff AG., Ehningen/Donau schloß das Geschäftsjahr 1951 bei mehr als verdoppeltem Rohertrag von 12,21 (1950 : 6,05) – alles in Mill. DM – und 1,30 (0,85) Abschreibungen mit einem Gewinn von 0,99 (0,42), der sich um den Gewinnvortrag auf 1,30 erhöht. Der HV am 19. Dezemer wird vorgeschlagen, hieraus wie im Vorjahr eine Dividende, von 6 v. H. auf 4,8 Grundkapital zu verteilen und, 0,97 vorzutragen Im Geschäftsbericht wird hervorgehoben, daß 1951 im Zeichen einer ausgesprochenen Hochkonjunktur gestanden habe. Mit 28 338 t Kunstfaser- und Papierzellstoff habe die Produktion nochmals um rd. 7 v. H. höher gelegen als 1950. Der Exportanteil beträgt in Menge und Wert etwa 20 v. H. des Gesamtumsatzes. Die besonders günstigen Umstände, die im Berichtsjahr auf dem Zellstoffmarkt bestanden haben, hätten sich aber in letzter Zeit erheblich verschlechtert, so daß die Produktion gedrosselt werden mußte, allerdings ohne daß bisher spürbare Verluste eingetreten seien. Man nimmt an, daß sich die Nachfrage nach Zellstoff wieder belebt. Auch für 1952 wird mit einem annehmbaren Ergebnis gerechnet. Die Gesellschaft hat 1951 sämtliche Aktien der AG für Zelluose-Erzeugnisse Neurod, erworben, die inzwischen ihren Sitz von Neurod nach Lindau verlegt hat und nunmehrals „Zellag, Aktiengesellschaft für Zelluloseerzeugnisse“ firmiert.

Die Preissenkung bei der Adam Opel A.G. Unserer Meldung über die mit Wirkung vom 17. September erfolgte Preissenkung; des Rüsselsheimer Autowerkes ist nachzutragen, daß der Preis des „Kapitän“ von bisher 9850 DM auf 8990 DM ermäßigt wurde.

Beträchtliche Umsatzausweitung bei Krauss-Maffei AG. Aus Anlaß der Aufforderung zum Aktienumtausch teilt die Krauss-Maffei AG in München-Allach mit, daß der Vorkriegsumsatz inzwischen ziffermäßig beträchtlich übertroffen worden ist. Bei erheblicher Steigerung der Umsatzleistung je Kopf stieg der Umsatz von 26,6 Mill. DM im Jahre 1949 auf nahezu das Doppelte im Jahre 1951, nämlich auf 51,6 Mill. DM. Der Exportanteil von 22 v. H. im Jahre 1951 wird sich im laufenden Geschäftsjahr erheblich erhöhen. Die Entwicklung der Umsätze lasse für 1952 die Tilgung eines Teiles des Ende 1951 noch ausgewiesenen Verlustvortrages in Höhe von 1,4 Mill. DM aus dem Ertrag des Geschäftsjahres 1952 erwarten. Die Gesellschaft beschäftigt zurzeit ca. 4000 Arbeiter und Angestellte. Außer auf ihrem ursprünglichen Produktionsgebiet, der Herstellung von Lokomotiven jeder Bauart und Größe (Dampf-, Diesel-, elektr. Lokomotiven) umfaßt das Produktionsprogramm Erzeugnisse des mittleren und des Großmaschinenbaues, wie Industrie-Zentrifugen, Filter und Trockner, ferner die Erzeugung von Omnibussen und div. Erzeugnissen des allgemeinen Maschinenbaues, wie Wasserturbinen und Fleischerei-Maschinen. Das Unternehmen besitzt weiterhin einen bedeutenden Gießereibetrieb für Elektrostahlguß, Grauguß und Rotguß sowie eine Gesenkschmiede.

Die W. Krefft AG., Gevelsberg/Westf., die sich mit der Herstellung von Haushaltsherden für Kohle, Gas, Elektrizität, Großkochanlagen, Geschirrspül- und Waschmaschinen, Kühlschränken und Kühlanlagen, Rundfunkempfängern und neuerdings auch mit Fernsehgeräten befaßt, hat, wie anläßlich der Aufforderung zum Aktienumtausch mitgeteilt wird, ihre Umsätze gegenüber der Vorkriegszeit vervierfacht. In den größeren Städten des Bundesgebietes sind Auslieferungslager eingerichtet. Das Stammwerk befindet sich in Gevelsberg, ein kleineres Nebenwerk in Köln. Die Gesellschaft mit 1:1 auf 3,06 Mill. DM umgestelltem Grundkapital hat die in den Geschäftsjahren 1948/49 und 1949/50 (30. 9.) erzielten Gewinne mit insgesamt 0,39 Mill. DM vorgetragen. Auch für das Geschäftsjahr 1950/51 sei noch nicht mit einer Dividende zu rechnen. Das Geschäftsjahr 1951/52 habe den Umständen entsprechend einen befriedigenden Verlauf genommen.