Unter den vielen Entwicklungen auf dem Kunststoffgebiet ist die des Polyvinylacetats in der Öffentlichkeit verhältnismäßig wenig hervorgetreten, obwohl seine Eigenschaften und die erzeugten Mengen recht beachtlich sind, ja manche Anwendungsgebiete von ihm weitgehend beherrscht werden. Der Grund für diese Zurückhaltung liegt wohl darin, daß Polyvinylacetat kaum für sich allein als Formkörper irgendwelcher Art auftritt, im Gegensatz etwa zu Polyvinylchlorid oder Polystyrol, sondern im überwiegenden Maße in Verbindung mit Füllstoffen, die den ursprünglichen Charakter stark verändern. Die hervorstechende Eigenschaft des Polyvinylacetats liegt in der enormen Klebekraft und dem Bindevermögen, d. h. der Fähigkeit, anderes Material zu neuen Werkstoffen zu vereinigen. In solchen Kombinationen gehen begreiflicherweise die Grundeigenschaften der Bestandteile weitgehend verloren. Neue Produkte sind das Ergebnis dieser sich über einen großen Bereich erstreckenden Variationsmöglichkeiten.

Polyvinylacetat zählt zu der Gruppe der „Thermoplasten“, also den Kunststoffen, die nach Erwärmen auf höhere Temperaturen ihren anfänglich festen Zustand verlieren und mehr oder weniger weich werden. Die praktischen Einsatzgebiete sind vielseitig; hierbei spielen die wäßrigen Dispersionen – milchartige Flüssigkeiten mit verschiedenen Viskositäten (Zähflüssigkeit) – die größte Rolle. Die Aufnahmefähigkeit einer solchen Dispersion für Füllstoffe wie Kreide, Talkum, anorganische Farbstoffpigmente usw. ist hoch; hiervon macht die Industrie der Anstrichmittel bei der Herstellung sogenannter „Binderfarben“ Gebrauch, wie sie in vielfältiger Form uns heute beim Außen- und Innenanstrich bei Gebäuden entgegentreten. Jahrelange Erfahrungen haben die hohe Dauerhaftigkeit einer solchen Polyvinylacetat-Schicht erwiesen. Handwerkliche Künste lassen dazu mannigfache neue Effekte in der glatten oder plastischen Wandbekleidung entstehen.

In den letzten Jahren hat sich in der Bautechnik in erheblichem Umfange eine neue Art Fußbodenbelag, der sogenannte „Spachtelboden“, eingeführt. Bei diesem Belag handelt es sich um einen gleichmäßigen Auftrag von pastenartigen Massen in mehreren Schichten auf einem Unterboden. Sie bestehen aus Mischungen von z. B. Quarzmehl, feinem Sand, Schiefermehl, Kreide, Talkum, Farbstoffen usw. mit einem Zusatz von Polyvinylacetat-Dispersionen als Bindemittel. Bestechend ist vor allem in großen Räumen das schöne Aussehen der gleichmäßigen Fußbodenflächen. Die hohe Bindefähigkeit des Polyvinylacetats wird ferner in der Herstellung von Kunstleder ausgenutzt. Bei der Verarbeitung von Naturleder entstehen zunächst nicht verwendbare Abfälle. Diese Abfälle werden in einer geeigneten Mühle bei Gegenwart von Wasser zerfasert, der dabei entstehende Faserbrei in einem Rührwerk aufgeschlämmt und mit Polyvinylacetat-Dispersionen versetzt. Nun füllt man durch Zugabe von Salzlösungen (Aluminiumsulfat) das in der Dispersion fein verteilte Polyvinylacetat aus, so daß es die Lederfasern gleichmäßig bedeckt. Nach dem Absaugen und Pressen erhält man lederartige Platten, die zwar nicht als Sohlenleder für Straßenschuhe, aber doch für Innensohlen, Hausschuhe und auch als technisches Lederaustauschmaterial beachtliche Verwendung gefunden haben.

In der Textilindustrie sind die Polyvinylacetat-Dispersionen seit Jahren bewähre Mittel zur Erzeugung von kunstlederähnlichem Material (Streichstoffe), zur Doublierung (Verbindung zweier Gewebebahnen durch Flächenverklebung) und für Steifappreturen mit erhöhter Waschbeständigkeit. Die Textilveredlungsindustrie hat durch entsprechende Kombinationen der Polyvinylacetat-Dispersionen, Füllstoffe und Farbstoffe manch neue Art Gebrauchsgut geschaffen. Die Klebstoff- und Leimindustrie macht ebenfalls von der Bindekraft des Polyvinylacetats Gebrauch, sei es durch Verwendung der in organischem Lösungsmittel gelösten festen Formen, sei es der wäßrigen Dispersionen. Hervorgehoben sei ferner die Industrie der Verpackung und dir Holzverarbeitung Die stete Bereitschaft von Leimen aus Polyvinylacetat-Dispersionen bei der praktischen Anwendung hat besonders auf diesem Gebiete die Entwicklung begünstigt.