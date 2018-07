Von unserem Korrespondenten

R. S. Bonn, im Dezember

Es gibt Wenige Dinge, über die 95 v. H. der Bundestagsabgeordneten einer Meinung sind. Der Fall Platow hat nach anfangs schweren Divergenzen eine solche einigende Kraft hervorgebracht. Dem Rechtsausschuß des Bundestages wurde ein Gesetzentwurf zugeleitet, der von den folgenden Abgeordneten unterschrieben ist: Dr. v. Brentano und Fraktion, Ollenhauer und Fraktion, Dr. Schäfer und Fraktion, Dr. Mühlenfeld und Fraktion, Dr. Decker, Dr. Reismann und Fraktion. Nur die Kommunisten und das Grüppchen um Herrn v. Thadden fehlen unter den Antragstellern.

Nach diesem Gesetzentwurf soll jeder straffrei bleiben, der „in der Zeit bis zum 12. Oktober 1951 als Verleger, Journalist, Beamter oder in ähnlicher Stellung direkt oder indirekt Nachrichten, Informationen oder Artikel in strafbarer Weise mitgeteilt, entgegengenommen oder verbreitet hat“. Straffreiheit tritt auch für sonstige Straftaten ein, die aus Anlaß von Handlungen der erwähnten Art begangen wurden. Ein Jurist in hoher Stellung spöttelte, nach dieser Fassung könnte auch ein Mord, wenn er nur im Zusammenhang mit der umschriebenen Nachrichtengebung geschehen ist, straffrei bleiben. Die generöse Amnestie – übrigens eine Anregung des Journalistenverbandes – soll einige Einschränkungen durch das Strafrechtsänderungsgesetz erfahren (Landesverrat). Ob diese Einengung praktische Bedeutung hätte, bliebe noch zu untersuchen.

Die Spekulation auf die Vergeßlichkeit der Menschen wird immer mehr zur Grundlage der Politik. Etwa 16 Monate ist es her, da wurde die gepanzerte Faust der Gerechtigkeitin Bewegung gesetzt. Verhaftungen, monatelanges Bangen in Ministerien und auch in einigen Redaktionen, Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der in endloser Sitzungen die behauptete Korruption und die vermeintlichen Unterlassungssünden der Aufsichtspflichtigen untersuchte. Und nicht zuletzt ein Übermaß an Arbeit für Staatsanwälte, Untersuchungsrichter, Gerichts- und Zeitungsschreiber – Tausende unbezahlter Überstunden und einige wenige gute Advokatenhonorare. Ein erbitterter Kampf gegen den Paragraphen 353 c, diesen von Hitler gezeugten, aber von Adenauer nicht verschmähten Liebling der Autoritären. Dann eine großzügige Geste (weil im Kabinett selbst die Meinungen geteilt waren) und der Bundesjustizminister wurde angehalten, alle Strafantrage nach 353 c zurückzuziehen.

Es blieben aber noch immer genug strafwürdige Tatbestände: aktive und passive Beamtenbestechung, Diebstahl und Hehlerei (von Akten nämlich) und anderes. Die Zahl der in die Untersuchung Hineingezogenen war freilich auf einen Bruchteil der anfänglich Verdächtigten zusammengeschmolzen. Nur noch 24 oder 25 Personen sollten angeklagt werden. Personen verschiedener Parteizugehörigkeit. Das verbindet freilich auch die enragiertesten Gegner und so wurde der Gesetzentwurf mit überwältigender Mehrheit in einem Parlament eingebracht, dessen Parteien in den vitalsten Fragen der Nation sich gerade jetzt bis aufs Messer bekämpfen.

Was letzten Endes übrigblieb? Außer dem Übeln Nachgeschmack einige schon lange nicht mehr dem Staatsanwalt, ja nicht einmal der Disziplinarbehörde, sondern nur noch ein paar eifersüchtigen Kollegen verdächtige Beamte, die man auf Kosten des Steuerzahlers von ihrer Arbeit abhält. Das ist das dürftige Ende einer Geschichte, die so hochtönend angefangen hat.